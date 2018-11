Carmen Calvo, Pedro Sánchez y la dualidad del ser

S e puede ser más alta pero no más corta. La Vicepresidenta Carmen Calvo ha logrado superarse a sí misma, ímproba tarea. Como se sabe, fue Ministra de Cultura, nada menos , nombrada por Zapatero ,como cabría imaginar dos piezas del mismo puzzle. Entonces dejó muestras imborrables de su nivel intelectual dejando asombrado al personal "Fui cocinera antes que fraila ". Y más adelante refiriéndose al empleo de los dineros de los contribuyentes afirmó " el dinero público no es de nadie" . Y ahondando en la alta política afirmó también su deseo " que la UNESCO legisle para todos los planetas" . Estas sentencias están ya archivadas para la historia del pensamiento político y la oratoria parlamentaria a la par que Cicerón o Castelar.

Ha de haber alguna explicación a este fenómeno y puede que sea esta; Carmen Calvo es natural de Cabra(Córdoba) y esto explicaría su naturalidad y elocuencia. Tanta que al pasarse un poquito de locuacidad ha sido desmentida rotundamente por el Vaticano tras unas declaraciones a propósito de la inhumación de los restos de Franco en la Almudena. No hay precedente que el Vaticano, la más antigua diplomacia del mundo, desmienta a un Gobierno. Por si quedaran dudas nos deja otra perla digna de la oportuna definición de los mensajes según el sociólogo y politólogo, Marshall Mac Luhan que estudiamos en la facultad de Periodismo. A propósito de la calificación de los posibles delitos de parte de los políticos secesionistas presos, Carmen Calvo en rueda de Prensa afirmó; " El Presidente del Gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña". Puede que tenga razón y ello a pesar que en mayo de este año Pedro Sánchez afirmaba en televisión" Veo claramente que hubo un delito de rebelión" y esto mismo reafirmado en otras declaraciones. Y digo que tal vez tenga razón porque Pedro Sánchez y el Presidente del Gobierno no son la misma persona en lógica deducción de las palabras rotundas de Carmen Calvo . Hay algunas razones elementales para esa deducción; En una democracia del siglo XXI no es posible imaginar que el Presidente de un Gobierno afirme una cosa de relevancia nacional y que se refiere a la integridad del propio Estado y meses después diga otra cosa muy distinta. Darse ocurrir así sería una manera muy burda de tomar a los españoles como un rebaño de ignorantes que no merecen el mínimo respeto. Y eso, claro está, no es posible imaginar en España tras casi cuarenta años de democracia. ¿ O sí que es posible?

Los mas memoriones se imaginaban vacunados contra estas cosas por las intervenciones públicas de aquellas ministras prodigiosas del zapaterismo mas agudo , enfermedad que parece no tiene cura. Me refiero a Bibiana Aído, a Leire Pajín ... etc. Hoy casi olvidadas pero que dejaron huella por la absoluta negación del sujeto político que se imagina cualquier persona civilizada. Los memoriones recuerdan todo aquello y tras el fracaso/derrota de aquel necio de mirada azul, creyeron haberse librado de las imágenes bochornosas que brindó al mundo la política española. Parece que no ha sido así. Podría entenderse esto como uno de esos episodios surrealistas que de vez en cuando brinda la ocasión. España tiene atesorada una gran tradición de cómicos y Andalucía es esplendorosa muestra de esta versión típicamente hispana. Asombrosa fue la cara de gravedad y verosimilitud que desprendían las palabras de Carmen Calvo con su versión sobre la entrevista con el Secretario de Estado del Vaticano.

Sobre la dualidad del ser referido a Pedro Sánchez hubiera deleitado al recientemente fallecido filósofo Gustavo Bueno. Nada menos que la dualidad del ser; Pedro Sánchez se desprende de Pedro Sánchez y aquí dice algo y más tarde lo contrario y todo ello, según lo entiende Iván Redondo, sin perder una pizca de credibilidad. Genial, absolutamente genial. Un acierto en la comunicación política que quedará ya como modelo de soluciones para decir cualquier cosa y al mismo tiempo no haberla dicho. Sánchez afirma gravemente en el Congreso que un Ministro de la República Federal de Alemania ha dimitido por plagiar seis líneas en su tesis y exige la dimisión de Cristina Cifuentes. Cuando las dudas apuntan sobre la autoría de su propia tesis doctoral y se le acusa de plagio de coautoría y de falta de idoneidad del tribunal de tesis, Sánchez no encuentra razones para dimitir. Asimismo recriminado al entonces Presidente Mariano Rajoy y afirmando" Un gobierno tiene como primera obligación aprobar su principal Ley, sus Presupuestos Generales del Estado. Si no lo logra la legislatura estaría agotada y habrá de convocar elecciones. O Presupuestos o elecciones remataba con vigor. A esta fecha Sánchez no ha logrado aprobar sus Presupuestos pero sus ministros y el mismo aseguran que a pesar de ello no habrá adelanto electoral y que el Gobierno continuará prorrogando los anteriores. Grandísimas contradicciones que no causan rubor a Pedro Sánchez que cuenta con la impagable oratoria de Carmen Calvo para trasladar la versión surrealista kafkiana a la sociedad estabulada con el pienso del BOE. El rebaño de ignorantes cobra fuerza argumental.

Si profundizamos en la cuestión la filosofía y la moral se han pronunciado sobre el asunto de la dualidad del ser. Incluso afirmando que esta es la raíz de todos los conflictos del ser humano. Pero hay mucho mas pensamiento sobre esta dualidad de Sánchez. Platón ya escribió sobre el dualismo antropológico. Aristóteles avanzaba en este sentido e introduce el ser animal; cuerpo y el ser espiritual; alma. En las palabras de Carmen calvo se puede distinguir los dos Sánchez, el primero que observa el delito de rebelión en Cataluña se expresa el alma en toda su pureza primigenia. Después cae en la tentación del mamífero evolucionado y ya no ve rebelión En el segundo Sánchez se observa el cuerpo en toda su expresión animal y necesidades , es decir el vuelo gratis en un Falcón, el confort gratuito del habitat de Moncloa, etc. los elementos que agrupan la vanidad, la ambición y la plenitud del poder. Sánchez lo tiene muy claro, como tantas veces el cuerpo vence al alma. El poder, esa capacidad sobre los demás mortales se ha expresado de mil formas a lo largo de la historia. la política se fundamenta singularmente en alcanzar ese poder y ejercerlo el mayor tiempo posible.

Y aquí se llega a los límites morales de esa ambición. En una democracia todos los poderes están sujetos a unos límites de contrapoder. En los estados totalitarios esos límites no existen. Por estas razones elementales sería ejemplar que el Presidente Sánchez cuidara su exceso de dualidad para no traspasar los límites de la democracia y de la moral, la credibilidad ya no tiene solución posible. Y su Vicepresidenta Carmen Calvo modelar sus palabras para ajustarlas a la dignidad de su cargo que es a la postre la dignidad de todos los españoles.