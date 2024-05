A modo de resumen unas líneas sobre lo de Cataluña. La política española continúa el curso de sus quebrantos con un añadido importante, Pedro Sánchez saldrá de este laberinto con su espinita clavada en el costado. Puigdemont “hombre de honor” habría de cumplir su promesa; si no es investido Presidente de la Generalitat se retirará de la política. No lo creo, pero habrá que confiar en la Divina Providencia. El que fuera adalid del separatismo el tal Aragonés, ha decidido salir por la puerta trasera ante su derrota electoral. Puigdemont no ha sido derrotado en termino de votos y escaños, pero si lo ha sido en términos de soberbia y autoestima caudillista. La investidura del próximo Presidente se antoja una cruzada entre los que han manejado la política en Cataluña, el independentismo de derechas, zafio y corrupto y el independentismo oportunista y corrupto del PSC. Las dos caras de una misma moneda. Sánchez acertó y asi hay que reconocerlo. No trataré de desvelar, menos aún pronosticar las consecuencias de estos resultados, queda el difícil equilibrio de intereses; los independentistas sediciosos y golpistas podrían perder tras estas elecciones dos figuras emblemáticas de aquel ridículo prucés, Aragonés y Puigdemont, un gnomo maligno me susurra al oído que no lo crea. Mas bien ocurrirá lo previsible, esto va para largo y según gire a uno u otro lado, podrían convocarse nuevas elecciones. Sostiene Román Cendoya que Pedro Sánchez quiere atribuirse haber solucionado el problema de Cataluña según el interpreta el resultado electoral. No es cierto, porque a estas fechas ya debiéramos saber quién habría de ser el próximo Presidente de la Generalitat y nadie lo sabe. El Noi Barbút s´ha fotut. Y el Noi fugat s,enfilat. Queda Polifemo, ahora de guardia que dice que se va ,pero se queda. ¿Qué dice a todo esto Rufian?, la mente corroída de fatuidad e incultura del separatismo de la ultra izquierda guarda un silencio sospechoso y desvela al verdadero Rufián disfrazado de Maquiavelo del Poble Sec. Queda la pieza principal de este enredo, de el depende el futuro del gobierno de España, aunque se quede a dos palmos de retornar con banderas victoriosas, lo ha resucitado Sánchez y le va a costar mucho volver a enterrarlo.Lo de Cataluña era entonces y es ahora un problema enquistado que carece de solución , según escribió Ortega y Gasset. Se trataría de conllevar la situación y cada cierto tiempo según soplen los vientos de la política española, lograr un pacto de equilibrios entre España y Cataluña donde la pieza principal es el dinero, el “negoci”, el enriquecimiento de una burguesía ambiciosa y corrupta desde finales del siglo XIX hasta ahora mismo que consideran a España permanente proveedor de beneficios y ventajas financieras y fiscales capaces de sostener a Cataluña en la una opulencia identitaria, Cataluña son ellos, siempre los mismos. Lo intentó en la II República una de las mentes más lúcidas y patrióticas de la política española del siglo XX, Manuel Azaña. Hubo de reconocer su fracaso y así lo relata triste y abatido en su libro de Memorias y en la Velada de Benicarló, donde señala la traición de los políticos catalanes a la República antes y durante la guerra, dos libros de interés permanente para los aprendices de brujo de estos tiempos .Lo intentó también una de las mentes escasa de neuronas y sobradas de avaricia, Rodríguez Zapatero. Y de ese manantial de sabiduría y ciencia zapateril ha surgido este otro Pedro Sánchez que ahora dice haber resuelto por fin el problema secular de Cataluña; tararí . Los de Foment del Treball y el Círculo Ecuestre le están preparando las cuentas a Salvador Illa mientras el Patriarca Pujol cuenta el dinero y juega a las cartas en una mesa de camilla. El mismo cuadro, visto desde distintas perspectivas. Mientras se van desgranando los ritmos de estas negociaciones, los asuntos pendientes siguen más pendientes que antes, después de dos meses de incógnitas no conocemos el meollo sobre lo que pudo ocurrir en la trama de corrupción de las mascarillas. Hasta hora los comparecientes a las Comisiones de Investigación del Congreso y del Senado han actuado según el guion previsto , negándose a declarar o mintiendo. Ninguna sorpresa, para eso sirven las Comisiones de Investigación de las dos Cámaras. Las tramas de corrupción se van diluyendo por el efecto anestésico del tiempo. ¿Que fue de Tito Berni? Se sabe quién ordenó que pudieran entrar en su despacho del Congreso de los Diputados donde supuestamente Tito Berni guardaría documentos de valor para la investigación judicial. Hemos visto asombrados el cuajo de la presidenta del Congreso en su comparecencia en la Comisión del Senado, mintiendo sobre la calidad de las mascarillas y el uso de las mismas. Hemos visto a Koldo, chuleándose ante un arrugadito senador del PP incapaz de colocarlo frente la verdad. Y Äbalos, el más desahogado, asegurando que moriría antes de soltar prenda sobre lo que ocurrió aquella noche en el aeropuerto de Barajas. Claro se entiende, la omertá es algo fundamental y “vital” en las relaciones con los regímenes sostenidos por dictaduras narco-militares. Y finalmente, esperamos con impaciencia la anunciada comparecencia de Pedro Sánchez en eL Congreso, dice que hablará y explicara todo esto que requiere explicación pública, los asuntos que relacionan a su esposa con supuestas gestiones cerca de los Órganos gubernamentales de decisión sobre el reparto de fondos y ayudas a determinadas empresas. También sobre otros asuntos aún latentes de la relación del presidente del gobierno con el Reino de Marruecos, la captura de datos de su teléfono móvil con el sistema Pegasus, la entrega con urgencia y total secretismo el territorio del Sahara, el cambio radical de la política exterior del Reino de España en relación a Marruecos, Argelia, Israel y Palestina. Todo ello marca el rumbo de una política de Estado que el presidente no ha consultado con el principal partido de la oposición ni con el Jefe del Estado. Nunca había ocurrido algo semejante en los cuarenta y cinco años de transición política. Sánchez va abriendo una caja llena de sorpresas que con total apariencia benefician a Sánchez. No podrá negar que su objetivo único es la permanencia en el poder. Y en esta amplísima jugada Sánchez se está mostrando un experto. Un experto conocedor de la sintonía entre los sentimientos y la furia, en el marketing y la mentira, en todo esto que a la postre envilece el alma humana pero que sirve a la política y la ambición de poder. Los figurantes voluntarios que le acompañan son almas errantes de vanagloria transitoria destinados a languidecer en las sombras del olvido y el desprecio más pronto que tarde. Una pieza le queda por resolver, los muñidores ocasionales le esperan ahora y siempre a la vuelta de la esquina. No es cierto que haya encajado esa pieza como el supone. Habrá tiempo que volvamos a escribir sobre Cataluña Mon Amour. Desde Macía y Cambó hasta hoy estamos escudriñando el mismo crucigrama.