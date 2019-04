Cauces para desarrollar la economía

La UE no es más que un conjunto heteróclito de países. La UE no ha cumplido su objetivo de constituirse en Federación y armonizar las políticas económicas y Sociales, solo ha favorecido la circulación del Capital financiero y deslocalizar empresas en detrimento de países como Francia y España. Con el sistema financiero actual heredado del acuerdo de Maastrich, no nos será posible deshacernos de las Deudas Pública y de la Exterior generadas por el Estado, tampoco de la Privada de los particulares y de las empresas. No consideremos que son los particulares los responsables de la Deuda, la responsabilidad recae principalmente sobre los obstáculos puestos a los Estados por Maastrich.

El acuerdo de Maastrich, puso un cerrojo en el sistema financiero de los Estados, impidiéndoles de poder financiarse directamente en su propio Banco Nacional, en España el Banco de España. Con la Moneda única, el euro, cada país de la UE, perdió su soberanía en lo que concierne emitir Dinero, salvo Inglaterra que preservó su moneda y la independencia de su gestión. Cada país de la UE recibió una cantidad de Euros del BCE, que correspondía aproximadamente al volumen corregido de su anterior moneda en circulación y relacionada con la masa de productos presentes en el Mercado para ser consumidos anualmente. El problema de la deuda surge cuando las Comunidades y el Estado realizan trabajos de prestigio, inútiles que no aportarían ninguna riqueza al sector productivo. El Estado, que no podía aumentar el volumen de dinero en circulación en el país, tuvo que pedir préstamos al sector bancario privado, que a su vez se endeudó con organismos financieros internacionales, las Comunidades agotaron el ahorro de los españoles ingresado en las Cajas de Ahorros, obligando al Estado a reponerlo, para ello se endeudó en unos 58 mil 800 millones, para devolver a las Cajas el dinero que fue derrochado, comprendemos porqué el Director del Banco de España dice "Que el dinero dado por el Estado a las Cajas difícilmente lo recuperará", es lógico si las Cajas (Bankia) lo hiciesen, entregarían de nuevo al Estado el Dinero de los ahorradores. Es imposible de rembolsar las Deudas acumuladas.

Nos encontramos con el problema de que el sector de producción que es el que crea riqueza ha disminuido, que las Importaciones sobrepasan lo Exportado, debido a que fabricamos poco. El gasto Social aumentará debido al envejecimiento de la población, no podemos contar con la remesa de los 2Millones y medio de jóvenes que han emigrado, estos hacen vida en el país de acogida, no se plantean un retorno, por ello no envían ahorros a España. Pagamos 103, millones de euros cada día a los prestamistas, no olvidemos la evasión fiscal, ni el coste de la corrupción, ni la Deuda de las empresas y de los particulares que no cesan de aumentar. Hoy empresas se endeudan para comprar sus propias acciones en Bolsa y evitar la caída del valor de sus acciones, estamos en una espiral de Deuda que nos conduce de forma segura a una explosión de la crisis actual en la cual nos mantenemos, pero a la que los Politicos no aportan soluciones ya que están bloqueados por el contenido de las Directivas de la UE.

Soluciones existen, no basadas en los recortes Sociales, ni los del poder adquisitivo, se trata de que el Estado recupere su Soberanía, reactivando la función del Banco de España, haciendo que este sea el prestamista directo al Estado con los fondos que le otorga el BCE, se evitaría los prestamistas privados que sangran la economía del país y bloquean el desarrollo del sector productivo por la falta de recursos del Estado para invertir. España no debe ver su futuro económico basándose solo en el Turismo. El patriotismo se demuestra aportando bienestar a los españoles, no recortando derechos sociales, una España Grande sería una España industrializada y que diese futuro y empleo a su juventud. La Crisis a la que nos vamos a enfrentar es multidimensional, es económica, ecológica, social, política, moral e institucional.