Causas históricas de la crisis

Llas Crisis pueden tener varios componentes, pero no nos equivoquemos, siempre interviene el factor económico. La Crisis a la que hoy estamos confrontados, que comenzó en el 1999, ha tenido un recorrido hasta nuestros días en dientes de sierra, pero cada recuperación era más débil que la anterior, eso significa que el potencial económico de Occidente se ha ido debilitando constantemente. Este proceso se ha acelerado con las medidas económicas y políticas de Trump, decisiones tomadas para tratar de parar la constante decadencia de la Economía de USA y en particular la de su sector productivo, Trump no ha aceptado o comprendido que la economía de USA ya no domina el Planeta y que ha llegado al punto de "No retorno" que en economía es el momento crucial en que una economía por las condiciones internas y externas no puede recuperarse en sus niveles anteriores. No olvidemos que USA estableció su supremacía gracias a que dominaba las relaciones de fuerza y económicas mundiales después de finalizar la 2ª guerra mundial, con sus Porta-aviones, la Bomba atómica y el $US, se añadía su potente fuerza de propaganda: Hollywood y sus Agencias para la información en las prensas internacionales. En el 1945, pese a sus 22Millones de muertos la URSS salió reforzada ideológicamente y territorialmente de la contienda contra el Fascismo internacional europeo, esta aliada de USA e Inglaterra asentó su ideología Socialista-Marxista que era opuesta a los Principios del Liberalismo que determinó Keynes y puestos en práctica en Occidente, el pretexto para la "Guerra fría" fue que URSS en el 1946 no respetó cláusulas de los acuerdos de Yalta. Del 1946 a 1949 se constituyó el nuevo reparto del Mundo en una economía Bi-polar con aliados no siempre marxista, nacionalistas con una mezcla de Liberalismo y de socialismo, (Egipto, Siria, Iraq). Fue en el 29/08/1949 que la URSS hizo explotar en Kazakstán su Bomba Atómica con una potencia de 22 Kilotones. El 1 / 10 / 1949 Mao Proclamaba la República Popular de China y se declaraba aliada de URSS. Harry.S. Truman Presidente de USA, desde el 12 de abril 1945, dijo "NO" a los militares del Pentágono que propusieron un bombardeo preventivo con la Bomba Atómica a la zona conquistada por Mao Zedong sobre el Nacionalista Tchang Kaï-chek, este abandonó en diciembre 1949 la China Continental para refugiarse en la isla de Taiwán. La Bomba Atómica Rusa marcó los limites militares de USA, que aumentó su supremacía económica, bloqueando a URSS y sus aliados, estos entraron en una carrera armamentista arruinando el desarrollo económico Socialista que era la base de su sistema y propaganda. El 25 /12/ 1991, después de los Acuerdos de Alma-Ata del 8 / 12 / 1991, la URSS se convierte en la Federación de Rusia y pone fin a la URSS. Rusia se gobierna en una economía híbrida, un sector Socialista estatal y un sector privado considerado capitalista. USA persiguiendo sus políticas económicas de "Guerra Fría" solo ha logrado desangrar su propia economía, ya que sus industrias se desplazaban a Mercados más substanciales, USA tampoco tomó en cuenta la emergencia económica de los nuevos países como India, Pakistán, USA desde el Vietnam ha perdido todos los objetivos políticos que se planteaba con guerras. Hoy, el gasto militar es insoportable para la economía de USA, su Deuda ha alcanzado los límites de lo posible, por ello Trump reduce sus bases militares exteriores y habla de retirarse de una OTAN enferma por el conflicto entre Francia y Turquía. El $US está al borde del precipicio de la devaluación, Rusia y China compran de nuevo Deuda US para evitar su caída y absorber parte de la riqueza que sea creada en USA por las nuevas medidas de Trump. Las conjunciones de los tres ingredientes para la Crisis permanente están presentes: La Política, La Económica y la Social. El BCE inyecta dinero para las empresas, olvida que es el consumo que se debe reactivar. Si no hay cambios Politicos, será la Decadencia irreversible.