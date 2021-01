China avanza a pasos de gigante

Las tecnologías innovadoras que están realizando los chinos, serán un salto sin precedente en el conocimiento, ya que toman fuente en la física y la investigación que conduce a realizar nuevos metales modificando la estructura atómica de estos a través de la fusión nuclear controlada. China, después de años de investigaciones en sus laboratorios, hoy para crear nuevas energías que les permitirán lanzarse a la conquista de otros planetas se lanza a poner en práctica lo conseguido en laboratorio. China, que domina las tecnologías en fusión atómica está construyendo ya, centrales de tercera generación. Con una directiva interna, el Gobierno chino, ha dado luz verde para que se concreticen a un nivel industrial los hallazgos obtenidos en laboratorio en lo que concierne las nuevas energías limpias que sobrepasan la fusión termo nuclear. Se trata del Plasma, es decir la creación de un Sol miniatura, utilizando un reactor de fusión nuclear HL-2M Tokamak, será una energía casi inagotable que le permitirán desplazarse en el universo e instalarse en planetas para explotar sus riquezas minerales, China ha creado un Sol artificial, dominando la producción y la utilización de la energía que produce este Sol artificial, China alcanzará a medio plazo una independencia total de las energías fósiles en lo que concierne las necesidades en energía de sus industria y de su población. Me deja perplejo de ver que este país tan atrasado, tan diverso en su composición étnica, con un nivel de analfabetismo de más del 60%, una población rural a más del 80% en los años 1949, después de años de guerras, civil y contra la invasión japonesa, también por su intervención en el 1950, en la guerra de Corea, China sufrió un bloqueo comercial impuesto por USA durante 20 años y que solo cesó en el 1971, tras la visita del Presidente Nixon y Kissinger, yo me pregunto, como es posible que en 50 años China ha podido alcanzar estos niveles de conocimientos en tecnologías futuristas en todos los ámbitos, aviación, medios de transporte con las nuevas locomotoras que alcanzan la velocidad de Mil Km / hora, infraestructuras de rutas de la seda y pantano sobre el rio amarillo, realizar armamento de alta tecnología, la informática cuántica (que transmite sin necesidad de cables) y ahora la fusión nuclear creadora de la fusión Plasma. Si Rusia se prepara a poner en órbita alrededor la Luna una estación habitada, los chinos se preparan a construir una estación sobre la Luna para empezar a explotar sus minerales raros. Para cumplir este objetivo, China, está finalizando un motor que propulsará una nave espacial a la velocidad de 16 Mach (4 Mil 800 Km por minuto a nivel del Mar) este motor permitirá ir a la luna en unas 2 horas cuando esté totalmente operativo, ya que aún está experimentado, China posee su propio GPS, el Bei Dou (BDS) con una variante militar específica, también dominan la fabricación de turbo-propulsores y turbo-reactores con. Hoy la dominación de USA sobre todo el planeta ha llegado a su fin, no se puede seguir ignorando a China ni a otras potencias emergentes, China con su fuerza económica, industrial y hoy con el Yuan numérico está ganando la batalla a escala mundial ya que Occidente se encuentra ante una burbuja financiera que será provocada por el Bitcoin: El Mundo económico está cambiando y las gesticulaciones de Occidente ya no cambiarán esta realidad. USA seguirá siendo una potencia, pero tendrá que aceptar la nueva realidad económica y política y la UE debe

despertar. No podemos cambiar nuestro pasado, pero si podemos influir positivamente sobre el futuro… de nosotros depende.