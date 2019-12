China confiorma su liderazgo

Pese a la subida de los aranceles por USA, China sigue aumentando sus reservas de divisas. El señor Trump ha olvidado que cuando aumenta los aranceles, aumenta el precio de unas mercancías consumidas por los ciudadanos y las industrias de USA. El consumo ha disminuido en US y la UE, pero China ha diversificado sus mercados reduciendo su dependencia con el Mercado US y persigue su crecimiento en un 6%. También China ha promovido los intercambios comerciales sustituyendo el $ US por el Yuan y tratados de intercambios comerciales en monedas locales, asegura los pagos entre estos países y China, esto le ha permitido ahorrar divisas y asentar políticamente el Yuan. China ha logrado un golpe magistral en Pakistán, tradicional aliada de USA, logrando las concesiones de los puertos marítimos de Gradar y de Karachi, terminales que ha ampliado y equipado para recibir miles de "conteiner" desde Rasgan en China, gracia a la Ruta de la seda serán transportados a estos puertos situados en el Golfo de Omán para enviarlos a Medio Oriente, Asia menor y la UE. China evita el estrecho de Malaca entre la isla de Sumatra de Indonesia y la península de Malasia, países aliados de USA que pueden crear tensiones y conflictos contra China. Este corredor de las sedas llamado Corredor Económico China-Pakistán (CECP), rompe posibilidades para USA de aumentar sus presiones Políticas y Económicas sobre China, la cual ha acordado un crédito a Pakistán y le construirá 2 destructores modernos para su marina, China también finanza el 65% del gasto que representa las construcciones de la carretera CECP. Por ello Alice Wells Secretaria de Estado por interino de US, cuya misión es decidir a qué países dar ayudas y prestamos en Asia del Sur, indicaba en su discurso en el Woodrow Wilson Center. "Que si Pakistán no rembolsaba China de los prestamos acordados para el (CECP), China mandaría en la Política de Pakistán", no se puede negar que China tendrá un peso en las decisiones de las Políticas internacionales de Pakistán, pero al día de hoy ningún país en los que China ha invertido o comprado Deuda se ha quejado de injerencias de China en sus Políticas, no ocurre igual con USA, por ello el embajador de China en Pakistán ha replicado "a USA solo le quedan las palabras, ya que no pueden rivalizar contra China en el Medio Oriente". Estos hechos, que modifican las zonas de influencias y la Geopolítica mundial, ponen de manifiesto que China es una pieza esencial y que afirma su papel predominante en la economía mundial. China, al no implicarse en ninguno de los conflictos provocados por la intervención de USA, se ha ganado la simpatía de los pueblos de estos países que se consideran agredidos por USA y sus Gobiernos actuales no pueden ignorar esta presión popular y conceden numerosos Contratos de reconstrucción de las infraestructuras demolidas por las guerras ocasionadas por las intervenciones de USA. En Afganistán después de 20 años de intervención USA no ha logrado imponer la "Pax Romana" y cada vez controla menos superficie del país y lo más preocupante es que los efectivos de Al-Qaïda derrotados en Siria se han replegado a Afganistán y se res fuerzan. Ante esta situación los chinos y los rusos han entablado negociaciones con los Talibanes para tratar de encontrar puntos de acuerdo entre el Gobierno pro-USA de Afganistán y los Talibanes y lograr que se constituya un frente común contra el terrorismo de Al-Quaïda. Curiosamente el señor Trump rechazó de participar a la cumbre que debía tener lugar en Qatar. Mientras tanto China continúa avanzando sus piezas en el tablero y aumentando sus reservas de divisas a más de 3 999 Millares (1 Millar equivale a Mil Millones), también avanza y es imparable la Ruta de la seda por ferrocarril de alta velocidad de China a Paris. Mientras tanto el Señor Trump aplaude el Brexit, ya que espera que esto debilite la UE y su moneda. Como dice un proverbio árabe "Dios me libre de mis amigos que de mis enemigos yo me encargo"