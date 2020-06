China se despliega ante el bloqueo de USA

Las medidas económicas restrictivas del Señor Trump sobre las exportaciones e importaciones entre China y USA no tendrán un impacto negativo duradero sobre la economía China. China hoy saca experiencia de sus errores políticos del pasado para fortalecer su futuro y eliminar sus puntos débiles, todo lo contrario de Occidente que solo valoramos lo aparentemente positivo y negamos nuestras debilidades. China en el siglo 15, del 1405 a 1433 con una flota de más de 200 navíos con fuerte artillería al mando del almirante Zeng-He, exploró las costas cercanas a China, África Somalia, Arabia y parte de Indonesia, no colonizaban ni intervenían en sus estructuras políticas y religiosas, solo establecían acuerdos de comercio con intercambios de mercancías, aún existen traza de poblaciones chinas dedicadas al comercio en estos países. La llegada de los portugueses, españoles, holandeses, franceses e ingleses en estas aguas y países, estableciendo colonias, provocaron la decadencia del comercio de China esta se replegó y dejó caer en ruina su Armada y su armamento, entró en decadencia, situación aprovechada por Occidente en el siglo 19 para someterla a su comercio y al consumo de opio e imponerle concesiones territoriales. China no repetirá su Historia, en1978 Deng Xiaoping:1er Secretario del Partido Comunista chino presentó su Plan Económico« Reformas y apertura ». Estaba aún vigente la "Guerra Fría" y USA vio la posibilidad política de aislar de su amiga China a URSS gobernada por un Comunista Ortodoxo Léonid Brejnev. USA favoreció la instalación de sus empresas en China ya que esto le permitía acceder a un Mercado de 1400 Millones de consumidores, abarataba los costes de producción y el Mercado de USA lograba mercancías de bajo precio para el gran consumo. China a partir del 1980 empezó a fabricar para USA y todos los países en los cuales estas empresas de USA tenían mercado, estas empresas se convirtieron en el caballo de Troya chino. China aprendió de las nuevas tecnologías y de los procedimientos de fabricación. China desde el año 2000 se ha preparado al choque económico inevitable con USA. A partir del año2000 China promovió sus propias industrias, con tecnologías punteras que superaban las instaladas por USA y se lanzó en nuevos productos tecnológicos que competían con los de USA, en particular en las tecnologías de comunicaciones, satélites, centrales atómicas, energías renovables y en el armamento. Políticamente USA no ha logrado aislar China de Rusia, todo lo contrario. El Señor Trump trata a golpes de gritos y de sanciones económicas de bloquear la expansión económica y política de China, el Señor Trump, no ha tomado aún conciencia de que China se ha convertido en una gran potencia militar, con proyectiles de 5ta generación, con una economía superior a la de USA con una reserva de Divisas que le permite desarrollar todos sus planes de inversiones comerciales e industriales en África, América, Asia y Oriente próximo, China ya no depende de las industrias Occidentales instaladas en su territorio, China se ha desplegado hacia nuevos horizontes con el envío de satélites a Martes y la Luna, con sus nuevas alianzas en Asia y América hispánica antiguo patio de USA. Pese a las sanciones económicas de USA el PIB de China sigue aumentando, sus exportaciones se mantienen a un nivel que cubre los volúmenes de sus producciones industriales. Industrias de USA en China se trasladan a la India y Vietnam, no crean un vacío en China ya que esta dispone de industrias de sustitución que le permitirán continuar abastecer los mercados con los mismos productos mejorados y más baratos ya que no están bajo las sanciones de USA. China es dependiente de USA en los semis conductores y circuitos integrados monolíticos, por ello va hacer unas inversiones próximas al Trillón de dólares en la investigación y montaje de las industrias ligadas al proceso de fabricación, para independizar su industria de inteligencia artificial y 5-G de los componentes USA.