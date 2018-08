China en el umbral del capitalismo

Tras la Segunda Guerra Mundial , USA que no había sufrido ningún daño material, se convirtió en el Pilar que soportaría el Capitalismo de las Potencias europeas que se apoyaban a su vez en sus Colonias para reconstruirse. USA cobraba los servicios prestados con acuerdos económicos y militares ventajosos para sus políticas económicas enfrentadas a las del bloque de la URSS que impedía las inversiones directas de $US sobre sus industrias, todas estas pertenecían al Estado y sus producciones estaban planificadas. El único Partido en el Poder dominado por la Nomenclatura escondía los errores económicos y negaba la evolución cultural de las poblaciones sometidas a la ideología del Partido Comunista, que consideró que eso bastaba para la felicidad de las poblaciones. El Partido comunista no admitía el impacto de la imagen proyectada por Europa Occidental en la que prosperaba una clase media que disfrutaba de abundantes bienes de consumo. URSS, tenía un gasto militar importante, difícilmente soportable por su economía cerrada al comercio internacional por su moneda no convertible, mientras que el $US estaba reconocido mundialmente. Se añadió el gasto para la conquista del espacio y más tarde la Guerra de Afganistán dio traste al Poder Soviético y a su concepto de economía estatal planificada, ¿Ha fracasado la economía Planificada? El futuro lo dirá, ya que hoy asistimos en el propio Capitalismo a la concentración de los medios de producción y a la eliminación de aquellos poco beneficiosos, este ajuste Producción / Consumo lo realizan las Multinacionales con el concurso de los Políticos, hoy en España consumimos solo azúcar de Francia, ya que las azucareras españolas fueron vendidas al grupo Say - Beghin que las cerraron. ¿ Llegamos al fin del consumismo y del derroche de los medios y recursos naturales del planeta?. China sacó las lecciones del fracaso soviético y a partir del 1979 empezó una serie de reformas que permitían inversiones extranjeras en el país que representaba un mercado de 900 Millones de personas y disponía de una mano de obra barata y formada, las inversiones debían responder a criterios establecidos por el Estado, en lo que concernía las tecnologías, los productos fabricados. Estas reformas económicas introducidas por Deng Xiaoping permitían instalar en China un sector Capitalista controlado por el Estado en lo que concernía su potencia económica sus producciones y su influencia, es decir que no fuese un competidor del sector de producción socialista que disponía de menos medios y corría el riesgo de ser aniquilado por el competidor Capitalista, el Poder decidió que este sector fuese unicamente para la exportación y con el retorno obligado a China de pagos en divisas y de inversiones. Las Divisas reconocidas por el FMI, medían su valor según el acuerdo Bretton Woods (1946) que establecía el valor del $US a 35 $US por onza de Oro. Las empresas US después de un periodo de euforia económica en USA debido al gasto en pedidos del Estado ocasionado por la guerra del Vietnam (1963 / 1975), estas empresas sufrieron la abolición por Nixon en el 1971 de la paridad oro del $US, esto y los altos salarios e impuestos en USA fueron causas que los incitó a instalarse y producir en China y exportar a US y otros países. A las criticas de los ortodoxos soviéticos Deng Xiaoping respondía " China debe sacar de la miseria al 70% de su población y para ello poco importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que cace ratones". Hoy la paridad del Yuan es con el Oro y está en la cesta del FMI, el $US mantiene su paridad con el Petroleo, producto que puede desaparecer, ¿Cual seria entonces el valor de las miles de Toneladas de papel $US emitidas si tuviese USA que volver al Oro?. ¿Debemos preguntarnos hoy si el Capitalismo ha triunfado en China o si este, domesticado es solo una herramienta del Poder Politico para su expansión economica? La contaminación es hoy el reto de China