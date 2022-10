Cisnes negros

María Antonia Trujillo afirma que "la reivindicación de Marruecos sobre Ceuta y Melilla está plenamente justificada". Sus declaraciones han motivado una amplia repulsa en Ceuta y Melilla `por lo que la han declarado "persona non grata". No satisfecha del todo ha insistido de manera rotunda," Ceuta y Melilla son una afrenta a la integridad territorial de Marruecos". Ignoramos donde ha podido conocer o estudiar María Antonia Trujillo algunos derechos de Marruecos sobre Ceuta, Melilla, Vélez de la Gomera y los islotes y peñones españoles. Resulta muy desalentador que alguien que fuera ministra de España nombrada por José Luis Rodríguez Zapatero, no conozca la historia de España y la de sus países vecinos. Hasta aquí se puede apreciar la calidad académica, cultural e intelectual de algunas ministras y ministros seleccionados entre lo más "brillante" del socialismo español. No creo necesario insistir que Ceuta, Melilla y demás posesiones de España en África no provienen del pasado colonial. Cabría imaginar que una ex ministra socialista debiera saber que ambas ciudades están reconocidas por el derecho internacional como los únicos territorios de la Unión Europea en África. Ambas ciudades, como las Islas Chafarinas, las islas Alhucemas y otros islotes pertenecen por derecho a España y por esta razón históricamente reconocida cuando en 1.912 y 1.956 España tuvo a su cargo el Protectorado del Norte de África, quedaron excluidas explícitamente de ese protectorado Ceuta y Melilla porque mantuvieron su status de territorios españoles, con la misma legitimidad que Logroño o Murcia. Y si fuera cierto que esta activista pro marroquí es profesora de derecho como ella escribe en su curriculum, no podría dudar que Melilla fue conquistada e incorporada a la corona de España en 1.495 en el reinado de los Reyes Católicos. Así mismo Ceuta pasó a formar parte de la corona de España en 1.580 cuando Portugal y España se unieron en una dinastía única con Felipe II. Y más tarde se corroboró en 1.640 cuando Portugal se independizó quedando Ceuta bajo soberanía española. Desde entonces hasta hoy ni un solo día han dejado de ser territorios españoles. Es posible que esta activista también ignore que el Reino de Marruecos fue reconocido como país soberano el 2 de marzo de 1.956, es decir anteayer. No puede sostenerse bajo ningún título la pretensión de incorporar a Ceuta y Melilla al territorio del Reino de Marruecos.

Sería loable que Maria Antonia Trujillo empleara igual vehemencia de devolver territorios a sus respectivos países, reclamar la españolidad de Gibraltar y todo el territorio que ocupa en la península ibérica declarado por la ONU como la única colonia en territorio europeo ocupada por Inglaterra. Si en verdad fuera profesora de derecho debiera saber que la cesión de Gibraltar hecha por España en 1.793 no significa un traspaso de soberanía, porque el Reino Unido no puede disponer a su antojo de esa posesión sin atender las resoluciones de la ONU. Es cierto, y es lamentable, que los gobiernos del PSOE de Rodríguez Zapatero y de Pedro Sánchez, no han avanzadoen las reivindicaciones de España sobre Gibraltar legitimadas en el contenido del propio Tratado de Utrech. Los signos de españolidad no son un baluarte de la izquierda española. Resulta preocupante que en sintonía con la ex Ministra socialista, el actual presidente del gobierno haya decidido personalmente adherirse a las reivindicaciones del Reino de Marruecos sobre el territorio del Sahara Occidental para incorporarlo bajo su soberanía. Las relaciones de los españoles con la República Saharaui Democrática ha sido invariable desde el momento de su independencia. Lazos de afectividad y proximidad han guiado estas relaciones por las que el Reino de España desde siempre ha apoyado la causa del pueblo saharaui por su soberanía e independencia. Todos los partidos del arco parlamentario han apoyado sin fisuras esta postura de España en su política exterior.

Hasta que Pedro Sánchez sin acuerdo ni aviso alguno, sin consultar al partido de la oposición, ni a su gobierno, ni llevar a debate un asunto tan trascendental al Congreso de los Diputados, cambió radicalmente la política de España en relación al Sahara apoyando las reivindicaciones de Marruecos en una ridícula carta personal al Rey de Marruecos sin que en ella haya participado la voluntad de los diputados como representantes de la soberanía nacional. Como si se tratase de una finca de su propiedad, el presidente del gobierno ha dispuesto a su antojo del destino del pueblo saharaui humillando a España y a los españoles. Al margen de las consecuencias de esta carta personal, sin validar su legitimidad y efectos por los diputados españoles, lo cierto es que las consecuencias de este cambio se han hecho notar en perjuicio de nuestras relaciones con Argelia. El principal suministrador de gas natural a España ha expresado con rotundidad su repulsa a la nueva relación del gobierno de España respecto al Sahara. Siendo importante la subida del precio del gas que Argelia vende a España, no es la de mayor trascendencia. El complicado puzzle de la posición de España en el Magreb ha sido hecho añicos por un presidente que aún no se ha atrevido a dar explicaciones de los motivos que le han impulsado a un acto vergonzante.

No son ejemplares ante la opinión pública las actitudes de algunos políticos que se llaman de izquierdas en sus actos y proclamas en donde debiera prevalecer la defensa de los intereses de España. Resulta habitual encontrar dentro del propio gobierno quienes se encuentran cómodos erosionando la integridad territorial de España adoptando posiciones contradictorias con el sentir general de los españoles. Sería interesante una encuesta sin maquillar por el Manipulador Mayor que ahora actúa por encargo como presidente del CIS, conocer la opinión mayoritaria de los españoles respecto a Ceuta y Melilla y sobre la posición de España con el pueblo saharaui y sus derechos. Queda relegada al silencio la opinión de la ciudadanía, los políticos de turno se acercan al "pueblo" con toda clase de promesas y golosinas cada cuatro años en periodos electorales. Después surgen cisnes negros tales como Rodríguez Zapatero, María Antonia Trujillo, Pedro Sánchez y tantos otros políticos con capacidad de dañar y humillar un país que confió a ellos su destino. Son algunas consecuencias de una deriva en constante decadencia democrática donde la partitocracia se ha adueñado de los pilares de este régimen hasta el último baluarte de poder. En puridad democrática no todo habría de estar permitido sin consecuencias directas sobre las responsabilidades personales que hubieren de reclamarse. El amparo de la política no puede justificarlo todo porque surge la impunidad como protección de quienes de una u otra manera perjudican los intereses de España. Será una tarea necesaria para los políticos de cualquier ideología conectar con los ciudadanos más allá de la cobertura de la aritmética parlamentaria y defender sin complejos lo que España representa en el mundo.