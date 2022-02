Colaboracionismo hortera

En más de una ocasión he manifestado en estas mismas páginas que la planificación cultural de esta Alcaldía, si es que existe, se limita a un cúmulo de actividades puntuales en conmemoración de determinadas efemérides populares y una museología bastante inútil y estrafalaria. El título de este artículo se debe a la celebración de los actos de San Valentín y a la colaboración de algunos creadores de bien en una planificación hortera del concejal de turno con el aplauso del alcalde.

Estamos demasiado acostumbrados en esta ciudad a actuaciones que, disfrazadas de atención a la ciudadanía, convierten cada dos por tres a Almería en un poblachón que aún no ha salido del subdesarrollo. Me refiero, por ejemplo, a instalar en el paseo ese tobogán acuático para disfrute de niños desnudos con la aquiescente sonrisa de sus iletrados papás o a secuestrar las plazas más históricas para ferias de muestras de quesos, vinos, cacharrería o banderitas amorosas. Ahora, además, dejamos durante meses una noria gigante en un sitio inadecuado que rompe la hermosa visión de la Rambla al mar, mientras sumimos en el abandono, justo al lado, a uno de los parques más importantes y genuinos de España como es el Nicolás Salmerón o metemos una feria de cacharricos en el puerto -no hay otro lugar en la ciudad- para que los pocos turistas que nos visitan por barco desembarquen en una feria hortera, sucia y con olor a fritanga.

Pues bien, ahora toca San Valentín. Sometemos a una decoración chabacana a una de nuestras plazas más entrañables con ángel de Perceval incluido y convertimos la casa de Valente -¡ay, si levantara la cabeza!- en un trasiego de clavelitos al amparo de la poesía. ¡Qué estulticia de planificación cultural la de la mal llamada Casa del poeta! Y todo ello lo adornamos con una especie de pasacalles musicales y pseudoteatro para entretenimiento general "cuando los enamorados van a servir al amor".

Esta locura festivalera del alcalde de Almería, de corte populista y hortera, degrada a la ciudad y a sus habitantes, muchos de los cuales asisten atónitos a estos caprichos iletrados y se resignan en silencio -virtud muy almeriense- a seguir conviviendo con estos atropellos al buen gusto. Es el momento de decir basta ya a tanta horterada y a hacer de esta hermosa ciudad el hazmerreír de propios y extraños. Así no hay manera de salir del tradicional letargo cultural y la pellejería. Almería ya es una gran ciudad. Es momento de pensar en referentes como Málaga, Coruña o San Sebastián, por citar algunos modelos de ciudad con una buena planificación urbana o cultural. Almería tiene potencial para hacer una buena planificación museística, un urbanismo más amable con la ciudadanía, una completa solución de su mirada al mar y a sus virtualidades, una mejor atención a sus creadores e investigadores, una solución definitiva a sus tradicionales problemas de suciedad y descuido que tanto inciden en quienes nos visitan, un diseño turístico de la ciudad y una oferta cultural acorde con los tiempos.

¿Con qué contamos para poder competir? Un importante patrimonio histórico-artístico, un clima que permite hacer vida en la calle todo el año, una marca de cañas y tapas que no hay que desdeñar porque responde a una tradición culinaria que nos instalaría, con un buen diseño, en la élite de la gastronomía patria, una extraordinaria bahía con unas enormes posibilidades de expansión, unos parques -Nicolás Salmerón, la Molineta, el Andarax…- que están exigiendo una actuación urgente y que pueden cambiar el ocio ciudadano, un diseño urbanístico que necesita una reconversión urgente de carreteras -Ronda, Cabo de gata, Sierra Alamilla, Autovía del aeropuerto, Puerto…- en calles ajardinadas más aptas para la ciudadanía que para los vehículos, unos lugares con un potencial turístico y urbanístico de primer orden -el Casco histórico, la Alcazaba y sus alrededores, La Chanca, Castell del Rey, el litoral marítimo…- que podrían cambiar la imagen de esta ciudad, o un folklore con unas enormes posibilidades, hoy absolutamente descuidado. Pues todo esto también es cultura, cultura ciudadana y generación de nuevas culturas más acordes con la idiosincrasia almeriense. San Valentín, pues, ante tanto trabajo por hacer, es una anécdota, pero una anécdota significativa para empezar un nuevo rumbo y una nueva manera de planificar la cultura en esta ciudad.