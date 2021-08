Efectivamente. los Coloraos no eran rojos, si por rojos se quiere decir comunistas, pero tampoco republicanos, porque es evidente que eran monárquicos constitucionales (de la "Pepa").

Por mi condición de militar, me ha costado llegar a esta conclusión. Demasiados años embrutecido por el manejo de las armas desde que con apenas 17 años aprobé (a la primera) las oposiciones de ingreso en la Academia General Militar (Zaragoza) para cursar los estudios de "ciencias bélicas", que incluía el primer año de ciencias físicas en la Universidad de Zaragoza.

Pero cometí el error de "refinarme" pasados los años, ingresando en la Escuela de Estado Mayor del Ejército de Tierra para realizar el curso de Estado Mayor, con dos años de duración, consiguiendo el tan deseado doctorado en "ciencias bélicas". Esta Escuela se encuentra ubicada en Madrid, en un cuartel en la calle Santa Cruz de Marcenado.

¡¡Quien me iba a decir que el nombre de la calle se me iba a "atragantar" en la asignatura de Estrategia!!, porque este nombre se debe al General y Diplomático D. Álvaro de Navia Osorio y Vigil, Marqués de Santa Cruz de Marcenado (1684-1732), el más destacado tratadista de Europa en su tiempo. Empezar la asignatura de Estrategia con el análisis de su obra cumbre: "Reflexiones Militares" (1724-1727) fue duro, pero muy interesante y me empezó a abrir la mente sobre la importancia de la Estrategia y la aplicación de sus conceptos en todos los ámbitos de la vida.

Las «Reflexiones militares» del Marques de Santa Cruz de Marcenado estuvieron presentes en las mejores bibliotecas de la época y fue un libro de referencia para los militares italianos, ingleses, rebeldes norteamericanos, alemanes y franceses, incluyendo al mismísimo Napoleón, en cuyos escritos se pueden encontrar frases extraídas de los textos del Marqués.

Más fácil me resultó el análisis de los dos grandes tratadistas del siglo XIX, Jomini y Clausewitz. Entre ambos dejaron descrito lo esencial del modelo que ha gozado del prestigio máximo en las Escuelas de Guerra del ámbito occidental entre 1815 (Waterloo) y 1944 (Normandía). Sin olvidar a Moltke y Foch.

De la larga lista de tratadistas del siglo XX, destacaría a Beaufre, Collins o Liddell Hart, e indudablemente, al General español Alonso Baquer. Pero más interesante me resultó cuando entramos a analizar en geoestrategia a Mahan y Mac-Kinder, el primero con su cosmovisión oceánica del mundo (The influence of Sea Power upon History (1660-1783)), y el segundo con una visión continentalista (Geographical Pívot of History), con la que enfrentará las ideas de Mahan.

Es tal el volumen de obras tan interesantes en Estrategia que en la Escuela de Estado Mayor no llegué a analizar por la falta de tiempo (había muchas más asignaturas), que me llevó a la conclusión de que "sólo sé que no se nada". Pero lo poco que he leído y analizado me ha permitido abrir mi mente cuando tratamos hechos históricos.

Por eso, cuando me invitó el Ilmo. Sr. Alcalde de Almería al discurso en el Acto de Homenaje a Los Coloraos, me surgieron varias líneas de acción para desarrollarlo. Al final, dado que, como opinan algunos, "este pobre Coronel es un ignorante de la historia de Almería", me acordé de la frase proverbial "Los árboles no dejan ver el bosque" y me centré en ver el asunto en su conjunto, sin prestar atención a los detalles, con lo que así podría ocultar mis carencias intelectuales y a su vez, mantenía mi neutralidad política, pero sin dejarme en el tintero mi critica a dos himnos, la marsellesa y el de Riego (Himno Nacional durante el Trienio Liberal, con una Monarquía). Me centré en la situación en la que quedó el territorio europeo de nuestra Nación tras la guerra contra el francés, las guerras civiles simultáneas en nuestros territorios de América (también era España) y la división en las élites dirigentes entre absolutistas y constitucionales (como los definió el Padre Tapia). Y en este contexto, los Coloraos vinieron a pronunciarse a una ciudad que nunca se ha levantado contra el poder constituido.

No quise extenderme más allá de los 25 minutos para ajustarme a la máxima militar de "breve, preciso y conciso". Y ahora que algunos me han ilustrado sobre este hecho histórico con sus comentarios en las redes sociales, me hubiera gustado haber tenido a mis órdenes soldados tan valientes y osados como los Coloraos, que prefirieron morir por defender sus ideas de libertad en el marco de una Monarquía constitucional (la de la Pepa), objetivo conseguido en 1978