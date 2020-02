Comenzar unas nuevas relaciones

Pericles, gran hombre de Estado del Partido Demócrata de Atenas, 450 años antes de Cristo dijo "La Verdad, no tiene sentido si se calla" también el Filósofo Sócrates, condenado a muerte bajo la acusación de corromper la juventud, se daba la muerte con el veneno de estado a base de cicuta y en presencia de su hijo Critobule de su primo Ctesippos y sus discípulos Apollodore de Falere, Criton, Hermogene, Antistene y otros, sus discípulos le rogaron que no bebiera la copa con el brebaje, Sócrates contestó " Para qué serviría la Justicia si sus Sentencias no se cumpliesen". Hoy vivimos un momento histórico muy grave ya que la mentira se ha istitucionado y es manejada sin vergüenza alguna, convirtiendo en bergante aquel que la utiliza para lograr posiciones en la Sociedad, aprovechando la ignorancia o el desinteresamiento del ciudadano. La ley no responsabiliza el autor de las mentiras en las Redes de comunicación como es Internet u otras. Personalmente considero que nadie puede detener la "Verdad absoluta" ya que recibimos múltiples informaciones oficiales sobre un mismo acontecimiento, solo después de analizarlas y sopesar sus contenidos se puede definir cuál es la "Verdad relativa", un ejemplo es lo ocurrido entre USA e Irán, Irán anunció 80 heridos en las 2 bases US en Iraq, el Señor Trump anunció que ninguno ya que advertido indirectamente por Teherán los militares US se habían puesto a salvo, el Pentágono confirma que hubo 34 soldados heridos, 12 de ellos muy graves prácticamente en muerte cerebral, ¿Quién creer?, yo al Pentágono, Trump no podía reconocer que había victimas de militares US sin dar una respuesta militar consecuente, de no hacerlo la opinión de la USA profunda que es su electorado lo hubiese considerado humillante, también se vio confrontado de inmediato a una subida del Petróleo Brent a 70$ US una subida espectacular de los precios de los metales preciosos y sobre todo a una bajada de las Bolsas de valores de USA, Trump optó por las sanciones económicas y alejar lo militar, esta tregua ha aportado una normalidad en las Bolsas de US y Occidente. La incógnita es saber cuánto tiempo durará esta calma ya que Irán sabe que un conflicto subiría el precio del Petróleo, derrumbaría las Bolsas de Occidente creando un marasmo económico en Occidente. Trump se enfrenta en Iraq a un Gobierno que muestra hostilidad a la presencia de tropas extranjeras en su territorio, Abdul-Mehdi declaró incluso en la Asamblea o Parlamento de Iraq, que USA había destrozado el país y que el Señor Trump reclamaba el 50% de los beneficios que generaban el petróleo de Iraq cuando no cumple su promesa de reconstruir lo que destruyeron, también indicó que había recibido amenazas de muerte si no rompía el Contrato firmado con China que incluye Iraq en la ruta de la Seda (Iran, Iraq, Siria),Trump no puede ignorar que en Iraq viven 40 Millones de Chiites que simpatizan con Irán. Abdul -Mehdi añadía que el día en que fue bombardeado el General Soleimani, este debía entregar un mensaje en respuesta al del Monarca Saudí transmitido anteriormente a Irán por la mediación de Iraq, se trataba de un acercamiento de posturas entre Irán y Arabia para evitar un conflicto armado entre ellos. Si tomamos nota de estos acontecimientos, podemos constatar que estos sobrepasan el conflicto Irán USA, irremediablemente implicarían Irán, Iraq, China, Rusia-Siria y la península arábica, probablemente Israel, esta situación tendría consecuencias muy graves para la economía mundial y de Occidente en particular. Esperemos que la razón ganará, pero es difícil admitir de que USA aceptará que debe concluir su presencia militar en países que solo le muestran hostilidad y debe orientarse hacia una política de cooperación. Si el miedo a la guerra atómica permite a USA aplicar una política agresiva, las otras potencias atómicas, si no dan respuesta militar, van sin duda alguna crear las condiciones del derrumbe económico de USA y de sus aliados en Occidente.