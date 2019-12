Consecuencias del Brexit

En vísperas de votar el Presupuesto de la UE que era en el 2017 de 162 Mil Millones de euros, garantizados por créditos de compromisos de entrega, por los países de la UE, los gastos y las recaudaciones fueron solo de 139 Mil Millones. Los países no cubrieron en totalidad las entregas que habían prometido y que se alimentan de tres fuentes principales, tasas, aranceles de aduana, del IVA y del % de la aportación según el PIB de cada uno de los países miembros, este representó el 66,6% del Presupuesto en el 2017. La salida del R. Unido de la UE empieza a producir efectos negativos, para el periodo 2021/ 2027, ya los Representantes de los países miembros refunfuñan el contenido del Presupuesto ya que este prevé un aumento de la participación de cada uno de los países que componen la UE. El Parlamento de la UE amenaza con paralizar todos los proyectos que financia en diferentes países de la UE. Los desacuerdos se sitúan entre los países del Norte de la UE y los del Este que son los mayores receptores de ayudas y siguen los del Sur de la UE, concierne en particular los Fondos europeos que benefician a los territorios rurales con poblaciones con un poder adquisitivo debil (es el caso de Andalucía). Francia defiende la política agrícola que beneficia a sus productores de cereales. En plazo de pocas semanas para celebrar el Consejo europeo, posiblemente los Jefes de Estado y de Gobiernos de los países de la UE, trataran de tomar las riendas para decidir sobre el Proyecto CFP 2021/2027 de Jan Olbrycht que concierne los Créditos que implican el Comité europeo de las regiones (Flickr CC BY-NC-SA 2.0). El Parlamento se encuentra prisionero entre unas políticas que necesitan más financiación y unos Estados que buscan a disminuir sus gastos y entre ellos la participación al Presupuesto de la UE. La causa de la situación actual está debida al BREXIT, ya que, para compensar la contribución perdida del R. Unido, la UE ha previsto aumentar las actuales de más de 14 Mil Millones las contribuciones de los 27 miembros en un primer plazo con un añadido posterior de unos 25Mil Millones, esto es obligado para mantener las inversiones indispensables si la UE desea estar entre las potencias y mantener el futuro de las investigaciones y en particular elevar las calidades de las enseñanzas (De la Primaria a la Universidad). El R. Unido también va estar confrontado a retos económicos y políticos. La economía del R. Unido debido que desde que la Dama de Hierro destruyó su Industria, su economía gira alrededor del Comercio, el Transporte, los Servicios que incluyen los alquileres a estudiantes extranjeros y la restauración, representan un 18% de su PIB. Los Servicios de las Administraciones públicas: Defensa, Educación, el conjunto de los servicios de Salud, representa el 17,5% del PIB y los de su Industria un 14% del PIB, su Comercio con la UE es del 47% de sus exportaciones y fuera de la UE 13% a USA y 6% con China, en lo que concierne sus Importaciones en la UE son el 53% y fuera, 10% de USA y 9% de China. El BREXIT va irremediablemente cambiar el panorama de las Exportaciones y de las Importaciones. También va a cambiar la composición de las Administraciones de la UE: En el comité económico y social europeo el R. Unido disponía de 24 miembros, estos desaparecen igual que los 17 representantes presentes en el Comité europeo de las Regiones y su Representación permanente será remplazado durante el periodo de transición en la UE, por un representante sin poder alguno sobre las cuestiones que se debatan en la UE, pero que sería informado. Si el R. Unido aportaba (0,57 % de su PIB) 13Mil 462 Millones de Euros al presupuesto de la UE, recibía para sus proyectos 6Mil 633Millones de Euros para sus proyectos (el 0,28% de su PIB) en el presupuesto anterior del 2017. España recibía 12Mil 270 Millones de Euros y daba al presupuesto de la UE: 10 Mil 314 Millones de Euros. Que los descerebrados lo piensen dos veces antes de decir que España debe Abandonar la UE.