Consecuencias de la próxima Crisis

No quisiera ser como Casandra, hija de Priam, rey de Troya, antigua ciudad de la actual Grecia, pero las informaciones economicas que provienen de las diferentes fuentes internacionales no pueden más que levantar inquietudes. La guerra comercial desatada por USA y la especulación salvaje nos conduce irremediablemente a una crisis financiera grave, que puede dar lugar a cambios fundamentales de la Política y Economía en nuestro planeta.También nos puede llevar a un enfrentamiento Occidente contra China, Rusia y sus aliados, esto sería un Apocalíptico Atomico.

Igual que la Edad-Media que se apoyaba en relaciones económicas feudales dejó paso al Renacimiento (1492-1558) debido a las nuevas relaciones que impulsaban la economía, estas fueron determinadas por los Comerciantes, los Artesanos, los grandes viajes y descubrimientos y un cambio fundamental en la gestión del Dinero, los prestamistas se transformaron en Bancos que vendían garantías a sus clientes para su comercio con las primeras cartas de Cambios y Crédito. Hoy en el siglo 21 Occidente bajo el dominio político y económico de USA está enfrentado a nuevas Potencias que desarrollan nuevas formas económicas en los intercambios comerciales.

Hoy los Capitales invertidos en la especulación, sobrepasan los dedicados a los sectores de producción de bienes de consumo. No olvidemos que la crisis del 2008 fue ocasionada por las "Subprimes" y su primera victima fue el 15 /09/ 2008 el Banco Lehman Brother que con su quiebra dejó una deuda de 691Millares de $US (1Millar=Mil Millones) y más de 25Mil empleados en el paro. El riesgo actual proviene de que los Capitales extranjeros se inviertan masivamente en la economía US, atraídos por el Interés del 2,25%.

USA propone el pago de este alquiler al dinero que le sea prestado ya que su economía con un crecimiento del 4% lo puede soportar hoy, en apariencia ya que su endeudamiento crece un 3% anual. En la UE el pormedio del crecimiento de todos los países que la componen es de 2,42%, por ello el BCE presta al 0% de Interés a las Financieras de la UE, estas prestan una parte al Estado, con interes del 0,75 al 1,5%, según el nivel de riesgo y otra parte la inyectan en la economía para los particulares y empresas con intereses del 3 al 5%, los beneficios que recaudan pueden muy bien desplazarlos en un futuro próximo a USA que ofrece más garantías que los particulares o las empresas que con la Crisis del consumo están constantemente bajo el riesgo del "cese de pagos". Son los países de la UE mas endeudados y con economía frágil, los que corren el mayor riesgo de este eventual desplazamiento de inversiones hacia USA, también los países emergentes que aun no han consolidado sus economías.

En la UE el BCE difícilmente podría compensar los Capitales que marchen hacia USA, esta a su vez ha visto su inflación subir al 2% y un calentamiento del consumo debido a la bajada de impuestos dictada por Trump, esto lo ha obligado a endeudar más a USA, cuyo US $ se ha encarecido, penalizando sus exportaciones, mientras que las importaciones para el consumo han aumentado de 212 Millares, la importación de Servicios han aumentado de 47 Millares y las de materias primas industriales han aumentado de 49 Millares.

Mientras tanto China aprovecha que el $US está fuerte para vender sus Bonos de Deuda US y ha devaluado el Yuan para compensar al importador US el aumento de los aranceles impuesto por Trump. Las especulaciones en las Bolsas con la Venta/compra de acciones pilotadas, la subida del precio del petroleo injustificado ya que el consumo ha bajado, la Deuda Mundial y la de USA en particular van a destabilizar Occidente creando las condiciones para un nuevo ciclo Político y económico mundial. Esperemos que el Águila US, herido económicamente no se lance en la aventura de atacar el Oso ruso y el Dragón chino.