Si la "Jubilación" libera la persona del trabajo productivo, es también el momento en el que se considera que la persona ya no reúne las aptitudes para ocupar un puesto de trabajo. Con el fin de la 2da Guerra Mundial se votaron en los diferentes Parlamentos de Europa un sistema de protección Social ante la enfermedad y el accidente de trabajo, también un sistema de Pensiones para cubrir las necesidades de los trabajadores con edad avanzada y excluidos de las empresas, estas reivindicaciones de los Sindicatos fueron bien acogidas, ya que la reconstrucción de las economías y levantar los diferentes países de sus ruinas necesitaban una activa participación de los trabajadores y fuerzas de izquierda que habían jugado un papel importante en la resistencia contra el fascismo alemán y sus aliados. Todas las medidas sociales y las perspectivas de trabajo a largo plazo incitaron las familias a procrear intensivamente durante unos 30 años, fuera de las fronteras de España. La evolución cultural de la mujer y del hombre con respecto a la familia provocó un lento descenso demográfico, cuyas consecuencias hoy ya se pueden medir, sobre todo en lo que concierne el contenido y el futuro de las Pensiones de Jubilación y en particular, de cara al continuo crecimiento económico indispensable para garantizar la sostenibilidad del sistema de bienestar. Un estudio de la UE, basado sobre la Generación que hoy tiene 8 años, nos indica que esta cuando llegue a loa 20 años en el 2030, se verá confrontada a un déficit de 21 Millón de personas necesarias para mantener en la UE la economía en su crecimiento actual (3%). En el 2030, serán 2 personas aún activas (18 a 65 años) que sufrirán el gasto Social para cubrir 1 jubilado(a) con 65 a 85 años. Según las crecientes esperanzas de vida. Se añade que en el 2030 la erosión de los nacimientos del 2020 al 2030 habrá provocado una pérdida de 18 millones de jóvenes con edad de trabajar del 2040 y 2050. Ya se sabe que, en el 2030, una avalancha que proviene del periodo "Babi-boom", trabajadores activos hoy con edad de 45 años serán 24 millones de jubilados que se añadirán a los 35 Millones de los precedentes jubilados, con 65 a 80 años de edad y a estos seguirán unos 19 millones en el 2050. Es una tendencia grave que no se recupera ya que el crecimiento demográfico, desde el 2003, en la UE se ha situado en un promedio del 1,48, cuando tendría que ser del 2,1 por pareja. En el 2030, el conjunto de la población de la UE caerá de 469 a 458 Millones. Esta situación tiene unas consecuencias graves, de las que el ciudadano no es aun consciente, en primer lugar, para la economía, el envejecimiento de la mano de obra, ya que entre 2005 y 2030 el número de personas en fin de actividad con 65 años crecerá de 53% (unos 50Millones) mientras que las activas disminuirán de un 7%, (unos 21 Millones). La ratio entre personas en edad de estar activas y jubilados desde el 2005 ha evolucionado a un 49 % y en el 2030 será de un 66%. Si a este desequilibrio entre las fuerzas productivas y la masificación de jubilados, añadimos el gasto de la Salud Pública y del conjunto de ayudas sociales, podemos deducir que solo el aumento de la tasa de empleo a un 75%, daría una respuesta favorable a la vez que eliminaría gran parte del paro, (Hoy en España 22% del total de la población activa, de la cual el 33% son los jóvenes). Esta situación de envejecimiento en la UE, no solo va agudizar los problemas políticos, pero también va irremediablemente empeorar las condiciones de vida del conjunto de los ciudadanos de la UE. El aumento de la productividad a un 4% sería un factor importante para la recuperación económica y aumentar los puestos de trabajo, para ello las inversiones productivas deben alcanzar un 7% mínimo, hay espacio para ello, falta la voluntad de los inversores. Cuales sean las decisiones políticas, la UE para no convertirse en un Geriátrico, va a necesitar 22 Millones de jóvenes migrantes de esta fecha al 2030.