Nuestro "Honorebole" Margallo, ex-ministro , dijo, en sede parlamentaria, "la constitución Británica, no escrita".

Muchos cometen ese error. Mi consuegro, que vive en la pequeña y encantadora ciudad de Bury Saint Edmund, donde se redactaron, en 1215, "Los artículos de los Barones" más tarde llamados "The Magna Charta" considerada la primera piedra en el edificio de La Democracia Moderna, me hizo el mismo comentario.

Si a Inglaterra hubiese que describirla con una palabra esa palabra tendría que ser "Flexibilidad".Las Leyes Constitutivas" están escritas. Lo que no están es "Codificadas" en un solo documento. Un proyecto de ley se le llama "Bill" una vez aprobada se convierte en "Acta" que tiene que ser firmada por el monarca. El monarca tiene tres privilegios. Ser Informado, Derecho a Aconsejar y Firmar las Actas del Parlamento.

"The Glorious Revolution" de 1688 fue solo una rebelión a causa de la cual el rey, James II, huye a Francia. Se invita a su hija Mary Stuart a que, con su marido, "William of Orange", acceda al trono. Se redacta un documento llamado "The Bill of Rights" que está escrito y bien escrito. Se inicia La Monarquía Constitucional,

Cuando los partidarios de Cromwell quieren juzgar, por alta traición, al rey Charles I comprenden que hacer una ley que permita juzgarlo es imposible porque Charles no la firmaría. Entonces se hizo una ley que permitía que las "Actas" fuesen implementadas sin que fuese necesaria la firma del rey. Eso fue bien escrito.

Al rey Charles I se le juzga y se le corta la cabeza, (no en La Torre sino en Whitehall) con un hacha en un día frío de Enero del 1649. En Inglaterra no ha existido La guillotina.

La Constitución del Reino Unido es un conjunto de leyes y reglas que gobiernan como se aplican las libertades y los derechos del pueblo. En parte escrita como The Magna Charta y The Bill of Rights y Actas Modernas del Parlamento y en parte basada en las decisiones tomadas por los Jueces a través de los siglos en un sistema llamado "Ley Común" y " Precedencia Judicial".

Las Leyes Constitutivas no son más importantes que cualquier otra ley del reino y no existe ninguna ley "Superior" que el gobierno NO PUEDA cambiarla con una simple "Acta".

La Constituciones Continentales son Rígidas y toda rigidez en el comportamiento humano es un mecanismo de defensa que denota inseguridad, falta de confianza en sí mismo.

La Constitución Británica no es "Garantista" es "Restrictiva". TODO lo NO prohibido es LIBRE.

Solo un pueblo "Sobrio, Sereno, Sensato Sabio" puede permitirse tal flexibilidad para cambiar las Leyes.