Contradicciones entre Rusia y USA

En mi anterior artículo, puse de manifiesto que estamos en un momento histórico de cambios fundamentales. Para comprenderlo debemos desprendernos de los conceptos preconcebidos en lo que concierne ciertos países como Rusia y China, que aun en Alemania y USA, ciertos políticos catalogan de comunistas, es falso, ya que el comunismo nunca ha existido en Rusia, la URSS era socialista utilizando la economía marxista como motor de desarrollo, y no confundamos economía política y la obra maestra de Marx: El Capital donde analiza los mecanismos de la economía capitalista. Mientras que USA y la UE se lanzaban en el liberalismo, capitalismo sin control del Estado, Rusia y China lo hacían en el capitalismo asociado a un sector productivo estatal y el conjunto dependiente de las orientaciones políticas para sus industrias, sus tecnología y materias primas, su potencia militar y su sector financiero. Ante la exagerada emisión de $US por la FED para costear la Guerra del Vietnam, el General de Gaulle sospechó que se acercaba el fin del dólar oro, y envió navios a recuperar el oro de Francia que fue depositado en el Fuerte Knox y cambió en oro la mitad de la Reserva en dólares papel del Banco Central de Francia, fue mal visto por USA. Tras la decisión de Nixon, Henry Kissinger concluyó un acuerdo con Arabia Saudí y los países del OPEP, estos solo venderían su petróleo en $US y USA les ofrecía la seguridad militar en el exterior e interna de sus países, y para garantía de los bienes de los feudales de estos países, los pagos del petróleo se depositarían en los bancos de Wall Street y de la City de Londres, Kissinger prometía hacer posible el aumento del precio del barril de petróleo, lo que se realizó en el 1974: nació el respaldo al $US gracias a la destreza del Señor Kissinger, que logró que el Petróleo de la OPEP fuese garante del valor de un $US sin soporte oro, también lograba suculentos beneficios al sector petrolero y Financiero de USA y Londres gracias a las transacciones de pagos a escala planetaria. Surgió el primer escollo cuando en el año 2000, Saddam Hussein decidió que la UE podía comprarle su Petróleo en Euros, todos sabemos lo que sucedió a Iraq, también a Muhammad Gadafi que con el acuerdo del Sudán y el Egipto de Mubarak trataron de establecer un nuevo sistema financiero para el África que respaldara el Oro y el Petróleo que escapaba al FMI y atacaba el Franco CFA y el $US, nadie ignora hoy lo ocurrido a estos políticos y a sus países. Rusia y China han sacado experiencia de todos estos acontecimientos, han desarrollado su Potencial militar, económico y sobre todo China el Financiero. USA ante esta nueva situación elaboró una nueva estrategia: aislar a Rusia eliminando su aliada Siria en el Oriente Próximo y rodearla con una cintura preventiva de países entregados a la OTAN y también confinar Rusia en sus fronteras terrestres creándole dificultades de acceso a los Océanos, con Siria ha sido un fracaso, igual con la implantación de bases US en Asia Central y Pakistán. Hoy Arabia saudí vende su petróleo a China en Yuan y también los Emiratos su gas. Rusia enfrentada a la OTAN en Ucrania, solo venderá en rublos su gas, su petróleo, materias primas de minería y sus cereales a los países que la han sancionado: USA, Canadá, Reino Unido, La UE, Japón, Malasia, Australia y Singapur. Hoy en la UE, Alemania que niega el pago en Rublos ya no recibe ni gas ni petróleo ruso, ante esta decisión de sus políticos, una resistencia de amplios sectores de industriales, financieros y otras fuerzas económicas se están organizando y oponiendo la participación de Alemania en las sanciones. Las sucursales de Bancos de Francia en Rusia pagan en rublos el gas de Rusia que sus empresas consumen. Mientras tanto Rusia intercambia sus productos con otros países o vende en las monedas respectivas como hace con la India. La UE se está suicidando económicamente y no será USA quien la salve.