Cuaderno de un náufrago

El Desde la perspectiva del tiempo considero los veinticinco últimos años del pasado siglo como los más felices de nuestras vidas. Cuando éramos inocentes y democráticamente virginales. Cuando las palabras y los abrazos eran sinceros y una esperanza iluminaba el mundo que habíamos creado. Entristecen estos primeros veinte años del siglo XXI. Algunos de los pronósticos sobre el nuevo milenio se están cumpliendo. Aquella luz azul y poderosa es hoy una bruma gris que cubre el horizonte. Las palabras han perdido su valor primigenio y los abrazos han sido desterrados por un virus invisible y letal. La esperanza, motor de la vida y la fecundidad creativa se ha escondido en la mugre que tiñe la política. Los valores que sostuvieron la convivencia y la tolerancia han sido arrinconados como antigualla; la convivencia ha degenerado en el enfrentamiento social y la tolerancia encerrada en los muros del despotismo sin ilustración. Entristecen estos años del siglo XXI como náufrago de una nave perdida. Somos la generación aferrada al afecto y la sonrisa cuando la sonrisa ha sido prohibida por decreto y el afecto no arraiga en el alma de una sociedad cada vez mas desarraigada. Aquel amplio espacio para el abrazo y la sonrisa hoy lo ocupan el escupitajo y el insulto fomentados en la trinchera anónima de las redes sociales terminales fétidas de la política. La comprensión hacia otras verdades posibles, la capacidad de acuerdo que hizo posible la etapa más prospera y sosegada de la historia de España han sido despreciados por los magos perversos de una arquitectura social sustentada en el rencor y un odio antiguo y visceral que arrasa en la política y en la sociedad. Ya no hay aceras donde se cruzan los saludos, hay barricadas ideológicas desde donde se alientan las pasiones más corrosivas que sitúan el civismo, el esfuerzo y el mérito como símbolos "fascistas". Una verdad única planea sobre voluntades y conciencias con el rictus severo del administrador de identidades sociales señalando el único camino posible. Y todo indica que ya hemos comenzado ese camino que conduce al totalitarismo de la era virtual. Las profecías noveladas de George Orwell, uno de los grandes pensadores de Europa que conoció el horror de los totalitarismos del siglo XX se hacen muy reales ahora .En uno de sus libros entre los más leídos del mundo "Rebelión en la Granja" Orwell escribe así; " la peculiaridad del Estado totalitario es que si bien controla el pensamiento, no lo fija, establece una serie de dogmas incuestionables que luego altera de un día para otro. En un régimen de estas características la realidad no es más que lo que el Estado decide que es. Los hechos probados cambian y pasan a ser una herramienta del poder". Orwell considera que "esta actitud de controlar el presente, el pasado y el futuro es un rasgo esencial del dominio absoluto ejercido por el Estado. De hecho el totalitarismo exige la alteración permanente del pasado y a largo plazo exige no creer en la existencia de la verdad objetiva". Ignoro cuanto podrá aguantar una sociedad que se ha dejado arrebatar su más valioso patrimonio, pero será imposible sobrevivir civilizadamente en esta decadencia ética y moral cuyos exponentes máximos ocupan sillones de gobierno en el Congreso de los Diputados sin que haya respuesta eficiente desde los sillones de la oposición. Me permito trasladar algunas observaciones al respecto de un articulista del diario el Mundo; "En medio de la peste política en la que llevamos viviendo estos último meses, nos llegó también la peste sanitaria, y mal que bien hemos puesto orden en esta segunda mientras el desorden en la primera no deja de crecer incluso hasta lugares insospechados a los que creíamos no se llegaría nunca ; el Pacto con Bildu. Pactar con los asesinos de ETA, pactar con los ejecutores despiadados de tantas personas y de tantos militantes socialistas"... "Sánchez se ha entregado a Iglesias, dicen, mientras lo que yo creo es que el presidente le está disputando a su vicepresidente el liderazgo de la extrema izquierda, independentista o no". "Escuchar al etarra Otegui darle consejos al Presidente del Gobierno da náuseas. Todo lo mencionado sucede sin que nadie del PSOE se mueva. Tanto el partido de ahora como entre los grandes rostros del pasado, alguno de ellos acallado con un mendrugo de pan ¡! Una vergüenza!¡. De todo lo que pase nunca podrán ser exculpados, excepto que hubieran entregado su carnet. De no ser así serán igual de culpables de la destrucción de este país. Cómo se puede permitir un Gobierno cuya mitad está abiertamente contra la otra. Cómo se puede permitir un Gobierno que ataca las principales bases económicas de este país, que ya está en trance de quiebra. Cómo se puede permitir que un pueblo trabajador, digno y honrado de su sustento quiera ser convertido en asalariado vacante del Estado en compensación a votos..."Lo que buscan Iglesias y sus secuaces es la creación de una legión de piqueteros que o bien votan y hacen votar mediante consignas, o salen a las calles a amenazar y agredir aquellos que no comparten sus ideas"." " La presencia en el Gobierno de Iglesias, su mujer y adláteres es un cáncer para nuestro país y hay que echarlos. Y el Presidente tiene que hacerlo antes que se le eche a él mismo. De no ser así crecerán las amenazas y una violencia que los propios políticos no serán capaces de frenar". "El Presidente del Gobierno ya ha jugado todas las cartas de la irresponsabilidad y la ignominia apoyándose en su diablesca corte celestial, pero el país se sigue hundiendo y su prestigio también". El anterior texto no es obra de un político o militante de algún partido de la oposición, es el lúcido y valiente análisis de un gran intelectual, escritor y poeta, César Antonio Molina, que fue Ministro de Cultura del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Poco se puede añadir a estas palabras si acaso trasladar en este punto parte del discurso de Winston Churchill ante la amenaza del totalitarismo nacionalsocialista de la Alemania nazi; "Negarse a correr con la manada suele ser mas difícil que parece. Rebelarse contra los dictados del más fuerte del rebaño requiere una fortaleza de carácter y una lucidez mental muy poco comunes. Pero todo debiéramos aspirar a ello para preservar nuestro derecho a pensar, hablar y actuar con independencia, según los dictados de nuestra conciencia, no del Estado ni las corrientes en boga". Han trascurrido ochenta años que Europa hubo de reaccionar frente a los totalitarismos. Aquí y ahora ha cobrado auge y cuota de gobierno una ideología totalitaria cuya experiencia política en la URSS estuvo afirmada en el terror, la hambruna y el exterminio de millones de europeos bajo la tiranía criminal de una "república popular y socialista". Las alarmas se han encendido y se lanzan avisos desde muy diversas posiciones ideológicas; el actual gobierno de coalición social/ comunista nos conduce hacia otro naufragio y ya no podrán ignorarlo quienes desde los medios de comunicación, la universidad y la política están contribuyendo a la ruptura de la convivencia asentada en la moderación y el compromiso de Estado que fueron seña de la socialdemocracia que tantos éxitos, económicos, políticos y sociales ha procurado a España durante largos periodos de Gobierno con las siglas del PSOE de la reconciliación. Este PSOE fagocitado ahora por un político aventurero en alianza con el populismo comunista se ha entregado a viscerales ambiciones de poder y es señalado como el gran urdidor de esta tragedia que anuncia otro fracaso colectivo. Es el hijo sin pasado de este tiempo convulso. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos por más que los deseos nos confundan los sueños. Una mascarilla de papel colectiviza los rostros de millones de náufragos.