DESGOBIERNO

Si hubiéramos de creer a Pedro Sánchez daríamos por ciertas sus declaraciones. Días antes que los españoles acudieran votar el 10 de noviembre de 2019, Sánchez enfatizó ante las cámaras de televisión su decisión de no pactar nunca con Bildu," si quiere se lo repito hasta cinco veces, " y deletreando sus palabras repitió, "nunca pactaré nada con Bildu, si quiere se lo vuelvo a repetir". Muchos votantes social demócratas y otros de centro moderado creyeron la contundencia de sus palabras y el 10 de mayo acudieron a votar a Pedro Sánchez. En el debate entre candidatos que organizó Antena 3 TV, cuando fue preguntado si caso de ganar las elecciones gobernaría con Podemos, volvió a mostrarse rotundo y afirmó; "No pactaré ni haré un gobierno de coalición con Podemos. Yo no dormiría tranquilo con Pablo Iglesias dentro del Gobierno, ni la mitad de los españoles tampoco dormirían tranquilos."

Ambas cuestiones eran medulares sobre el futuro de España y las declaraciones de Sánchez abrieron la posibilidad de un horizonte de moderación donde no cabía pactar algún acuerdo con Bildu, el partido filo etarra que jamás ha condenado los asesinatos de afiliados, concejales y dirigentes del PSOE. Ni con los populistas comunistas de Podemos. Por decisión personal de Pedro Sánchez al día siguiente de las elecciones se abrazó a Pablo Iglesias traicionándose a sí mismo. En apenas seis meses de Gobierno en coalición con Podemos, la alarmante realidad de España muestra sin tapujos que Pedro Sánchez engañó a todos esos crédulos socialistas, a otros tantos de centro izquierda y en general a todos los españoles. Lo argumenta de manera impecable el escritor Javier Marías en un artículo publicado en el diario el País y como él tantos otros que han hecho pública su repulsa por tan descomunal engaño, incluidos destacados socialistas que ahora se avergüenzan públicamente y avisan de la desviación de un partido histórico abocado al abismo.

Estas muestras de decepción ante la actitud de Pedro Sánchez aún no conocían la última de sus traicioneras jugadas; engañar a sus votantes y a su propio Gobierno, pactando en secreto a tres bandas justamente con quienes él había negado pactar nunca; el partido que actúa sin pudor como marca blanca de ETA y que trabaja sin descanso para destrozar la España constitucional; BILDU Y por supuesto PODEMOS, socio de Gobierno, enemigo total de la Monarquía, de la Constitución, de la unidad de España, de la economía de libre mercado, de las empresas, de los medios de información independientes, de las libertades públicas y privadas, de la independencia de la Justicia, de la convivencia pacífica de los españoles, etc. PODEMOS rechaza todo aquello que nos identifica como una democracia moderna dentro de una Monarquía parlamentaria y constitucional.

Con estos socios ha pactado Pedro Sánchez con nocturnidad, premeditación y engaño un documento que ha causado el mayor terremoto político desde el 23 F. De cumplirse el contenido de dicho documento, el daño para la economía y para la supervivencia de las empresas españolas está asegurado. Y además deja desamparados a millones de trabajadores aún a la espera de cobrar los ERTE .Es tal el calibre del disparate que miembros destacados del propio Gobierno se han pronunciado rotundamente en contra y apenas se conoció el pacto por la astuta filtración de BILDU a la prensa, comenzaron las reacciones en cadena que provocaron una corrección in extremis de algunos puntos del acuerdo, si bien de la soberbia de Sánchez y su desquiciamiento político cabe esperar la consumación de la traición a España. No se recuerda semejante oprobio a la razón, a la ética y a la propia dignidad de quien ostenta la máxima representación de un país. Con esta sucia maniobra Pedro Sánchez quedaría inhabilitado en cualquier país decente. Ante la avalancha de rechazos, cabría un gesto de arrepentimiento presentando su propia dimisión, pero en su psiquis napoleónica no cabe un rastro de humildad. Podría ser el propio partido, el PSOE, que le ha auspiciado en el Congreso como Presidente del Gobierno quien exigiera su salida mediante una moción de censura. Para los lectores que se hayan sorprendido, habrán de recordar que fue así como una parte del grupo parlamentario de UCD por causas ajenas al bienestar de los españoles, empujó a Adolfo Suarez a su dimisión. Así que esto ya ha ocurrido y España ha continuado su andadura.

El PSOE y los votantes socialistas están ahora en una coyuntura complicada y habrán de plantearse si se puede seguir así por mucho tiempo. El país está literalmente destrozado por causas del desgobierno y además por los devastadores efectos de la pandemia. Es hora de levantar la venda de los ojos y contemplar el panorama; en España Gobierna de hecho la extrema izquierda, comunistas, anticapitalistas , anti sistema y separatistas que han abducido a un político muy mediocre, escaso de preparación y profesionalidad y sobrado de ambición y soberbia. Y ahora se abrazan juntos y jubilosos en un pacto con los herederos del terrorismo que destroza el presente y el futuro de España. El delirio del poder está bien descrito en los libros de psicología, Sánchez sueña que gobierna, pero no gobierna, acaso manipula, maniobra, engaña, traiciona y eso no es gobernar.

No de otro modo se entiende que el "pacto de la vergüenza" se hubiera firmado ocultándolo a su Vicepresidenta y Ministra de Economía, y a los principales Ministros del Gobierno. Nocturnidad, premeditación y alevosía, el crimen político contra la estabilidad de España parece perfecto. Y esto lo comparten millones de españoles alarmados y estupefactos a los que Tezanos preguntará posiblemente la próxima semana para que glosen la dicha de ser gobernados por Pablo Iglesias, Arnaldo Otegui y Pedro Sánchez. Ante semejante amenaza para el dialogo social y la economía española se ha pronunciado públicamente la Ministra de Economía quien califica dicho pacto de "absurdo y contraproducente" y añade que "a los políticos nos pagan para solucionar los problemas, no para crearlos y esta decisión crea inseguridad jurídica" Frontal ataque de su Vicepresidenta a la deslealtad de Sánchez, de momento se ignora qué consecuencias puede traer. En todo caso, es perversa la intención de Podemos y Bildu enfrentando a España con las Instituciones económicas europeas que se manifiestan firmes sobre la exigencia de mantener los logros de la reforma laboral como condición a la obtención de los urgentes fondos de ayuda europeo. Y queda de manifiesto al destapar públicamente Nadia Calviño que España debe colocar con urgencia en los mercados internacionales al menos 300.000 millones de euros. Ningún inversor privado o institucional compraría un solo euro con el aval de España de continuar este desgobierno en pleno apogeo comunista.

Hasta aquí ha llegado el delirio de Pedro Sánchez. Era de esperar que Arnaldo Otegui reclamara ante las televisiones el cumplimiento íntegro del pacto. Y que Pablo Iglesias elevando el tono frailuno de su voz también exigiera al PSOE que hay que cumplir con lo pactado. Bildu &Podemos, el sueño de una noche de verano de una república africana .El problema de fondo no son ellos, peligrosos profesionales de la política, el problema real es Pedro Sánchez, y eso deben saberlo quienes aún creen que España puede seguir soportando tanta ignominia. Ningún país podría continuar con este desgobierno.