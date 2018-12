La deuda mata la economía y es una grave amenaza para las conquistas sociales que son las componentes del llamado "Estado de Bienestar". La Deuda de los Estados Occidentales son también un factor importante de inestabilidades económicas que favorecen la especulación y que agudizan las contradicciones políticas y sociales. La televisión dad imágenes de la violencia de los "chalecos amarillos "de Francia y de Bélgica, imágenes que son una caricatura de la realidad, es la "Clase Media" y Campesinos franceses que ya no soportan el peso de los impuestos y en particular los costes de la gasolina y gasoil. El Presidente Macron, populista y neoliberal, decidió aplicar las directivas de la UE, para estabilizar la deuda francesa y rebajarla de un 10%, las medidas tomadas son: aumento de la energía, bloqueo de los salarios y de las pensiones.

No olvidemos que la deuda actual proviene de políticas neoliberales de Bruselas, que impuso la privatización de todo el sector industrial y financiero que tenían por misión de sostener las economías nacionales de los diferentes países de la UE, por ejemplo, EDF de Francia, suministraba electricidad a bajo coste a las industrias del sector privado y de noche a los particulares les abarataba el consumo, el Estado regulaba los precios y recibía los beneficios que generaba la venta de la electricidad.

En España, el muy patriota señor Aznar y los muy defensores de los intereses de España, señores Felipe González y señor Zapatero entregaron todo el sector Publico a las Multinacionales Extranjeras, y hoy las Eléctricas no solamente no dan beneficios al Estado, si no que les crean deudas a los municipios y al Estado, deudas que no son compensadas por los Impuestos que entregan las eléctricas. Se puede estimar que el Estado ha entregado a las Eléctricas desde 1998 unos 70 Mil Millones de Euros, se añade la creación que tuvo lugar en el 1984 de una Sociedad Mixta (Estado + sector privado) para la gestión del sector de transporte de la electricidad en alta tensión (400 Kilovoltios) cables con un recorrido de unos 10Mil Km y unos 5 Mil Km de líneas de transporte de la corriente de 220V.

Esta Sociedad de Estado sufrió todo el gasto de mantenimiento, renovación y ampliación del sector transporte eléctrico, esta red de distribución de electricidad fue entregada más tarde al sector privado, el Estado soportó todos los gastos, las eléctricas hoy recogen los beneficios. Sin embargo, las eléctricas desde el 2012 solo presentan deudas. UNESA presentó una deuda de 62 Mil Millones, Iberdrola unos 32Mil Millones, Gas-Natural 17 Mil Millones, Endesa 11Mil Millones, HC Energía 2Mil 500Millones. A causa de estas deudas, Fitch rebajó la calificación de Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y de la italiana Enel, Fitch como Moody's y S & P consideran delicada la situación económica de estas compañías, que tendrán que pagar más caros los préstamos que reciban. La deuda del Estado con las eléctricas, para compensarles la diferencia entre el precio de venta y la facturación subvencionada se eleva a unos 9Mil 200Millones de Euros. Gran parte de la deuda de las eléctricas se debe a las inversiones y compras que han realizado, Gas Natural compró Unión Fenosa, Iberdrola compró en Reino Unido Scottish Power, en USA Energy East y en Brasil compró Elektro, ENDESA vendida a la italiana Enel por Don Zapatero soporta una deuda de unos 48 Mil Millones de Euros.

A la hora de analizar el endeudamiento de las eléctricas hay que tener en cuenta las fechas de vencimientos de sus créditos y cual será entonces su capacidad para lograr ingresos de un consumo deprimido y lograr nuevos préstamos especulativos. Gas Natural Fenosa debe pagar a los acreedores 853 millones de intereses, Iberdrola: debe honorar la mitad de su deuda es decir unos 8Mil Millones lo que la obliga este año a refinanciarse en los Mercados con 487 Millones. Las Financieras de Deudas, devoran las posibilidades de inversiones productivas de las Eléctricas y del Estado.