Debe morir la Ue por Ucrania

Vivimos un periodo histórico, en el cual en nombre de la "Tolerancia" se defiende y se permite cualquier cosa, siempre que esta no ponga en causa los fundamentos ideológicos y económicos de la Sociedad. Los animalistas no quieren que se maten los animales, pero si se comen un buen chuletón de ternera. Los ecologistas no quieren que se limpien los cauces de los ríos ni las malezas de los bosques, pero son los primeros en protestar por los incendios y riadas, como decía Dostoievski: "La Tolerancia alcanzará un tal nivel, que a las personas inteligentes se les prohibirá reflexionar para no ofender a los imbéciles", soy consciente de que esta citación molesta, ya que los inteligentes e ilustrísimos Políticos de la UE han "aconsejado" de no hablar de malvados intelectuales y músicos rusos, mismo si fuesen del siglo 19, como lo son Tolstoi o Pushkin, hoy la orquesta sinfónica de Tchaikovsky y el solista Nicolai Demidenko: ¡Ya no existen!, prohibidos sus conciertos. La Cultura rusa ha sido borrada, Rusia convertida en un país de salvajes e ignorantes por la varita mágica de los Políticos de Bruselas, con la complicidad de las Televisiones de la UE que moldean las neuronas de los ciudadanos. Quedan "gracias a Dios" algunos periodistas de investigación en el Reino Unido e USA que editan informaciones objetivas. Según las televisiones nacionales de la UE y CNN, Rusia es un país de hordas, no saben fabricar aviones y pronto los veremos cazando Mamut para sobrevivir. Es una pena oír tantos imbéciles en las televisiones negar la contribución de la Cultura rusa a la Cultura Universal. Esta histeria rusofobia, me recuerda la destrucción en la Alemania NAZI, de los libros escritos por judíos. Pero no nos equivoquemos, todo este teatro orquestado por los Políticos de Bruselas, solo tiene por objeto tapar sus fracasos y buscar un chivo expiatorio, que sea foco de la ira de los ciudadanos confrontados al deterioro de sus condiciones de vida por la inflación y la especulación, desviar la reflexión sobre las causas de la crisis inminente que esta ante nuestras puertas. Políticos, si no tomáis las medidas económicas que se imponen, estaréis construyendo una bomba Social, la inflación, los costes de las energías, los impuestos, están creando las condiciones para que tenga lugar un éxodo de industrias que pueden destruir el tejido industrial de la UE ya muy debilitado. Más que nunca se impone salvar las economías de los países de la UE, Ucrania es la mejor aliada de Putin, ya que se ha convertido en el agujero negro devastador para las economías de la UE y está rompiendo la unidad política en USA. Los Políticos de Occidente no han comprendido aún, cegados por sus egocentrismos de que el resto del mundo ha cambiado, Francia y el Franco CFA ya no pueden titular y mantener el África en su orbita e USA está perdiendo su patio trasero en América Central: ¿Va Occidente a declarar la guerra a las ¾ partes de la Humanidad para mantener su dominación?, Occidente ya no tiene la fuerza militar, ni la fuerza económica para hacerlo y sobre todo, esa aventura podría desembocar en una catástrofe para la Humanidad. Los políticos de Occidente, deben aceptar que los 400 años del dominio occidental, ha terminado y que debe adaptarse a la nueva situación ya que tiene un gran potencial de conocimientos que le ofrecería un puesto importante en la nueva economía mundial que se está construyendo, el Euro como el $US serán solo monedas locales y no instrumentos de dominación económica, la evolución de la Humanidad es imprevisible y a la vez no se puede bloquear. Los imperios caen y surgen nuevas formas de Sociedad. En Alemania se perfilan convulsiones sociales que pueden desembocar en cambios inesperados.