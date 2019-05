Defensa de los restaurantes de Almería

Leo con profundo pesar y como no estupor, como un profesional del periodismo se hace eco de una información de una plataforma turística gastronómica, dándola ni más y menos, que por validad, en la cual los restaurantes de Almería, los sitúan en el último lugar, cuando se comparan con el resto de los de Andalucía, durante el año 2018 y la publican muy recientemente. Con profundo pesar, porque las credibilidad de dicha plataforma en muchas ocasiones han quedado muy cuestionadas, por múltiples razones y pongo como ejemplo la del desaguisado, que califica de Excelente, a un restaurante inexistente, creado e ideado desde una cochera, a través de la votación por medios digitales y de encuestas poco precisas y objetivas. (Casos como el de Inglaterra y el de Italia). Evidentemente las fuentes de las que se nutre un periodista, deben de ser analizadas muy cuidadosamente antes de emitir un juicio de valores, no solo de veracidad, (primer decálogo de un buen periodista) sino de algo más importantes que es la credibilidad, cuando se pone en juego el prestigio, profesionalidad de muchos grandes profesionales, como son los que pertenecen a la Restauración y Gastronomía Almeriense. Almería tiene una Gastronomía en mayúsculas, Almería tiene una Gastronomía excelente, tanto por sus excelentes productos (Huerta de Europa), como en su elaboración exquisita por sus Cocineros y Restauradores. Esta afirmación esta refrendada y demostradas por diversas fuentes muy acreditadas y de mucha credibilidad nacional e internacional, que en esta ocasión lamentablemente, no han sido tomadas en cuenta

1. Guia Michelin. Almeria tiene 2 restaurantes con 1 estrellas Restaurante Alejandro. Roquetas de Mar. Restaurante La Costa. El Ejido.

2. Guía Repsol. Estrellas Repsol. Varios restaurantes acreditados, como por ejemplo la Terraza Carmona.

3. Cofradia de la Buena Mesa.-

4. Asociacion de Restaurantes de la Buena Mesa.

5. Real Academia Española de Gastronomía. Academia Andaluza de Gastronomía

Y ya con estupor leo y cito textualmente: Para aprender lo que aún nos falte (que seguro es aún mucho, para puntuar mejor el próximo año.). Esta afirmación que verdaderamente, la podríamos calificar de temeraria, ya que tenemos muy grandes profesionales en la Hostelería, que nunca debemos de ignorarlos y menospreciarlos, ya que cada día se esfuerzan más en dar todo lo mejor de sí mismo y una Gran Escuela de Hostelería (dirigida por los Prof. Vique, Torrente, entre otros) Seguro que usted y el portal que usted y su docto amigo, han dado por bueno, desconocen que Almería ha nutrido y nutre muchos Restaurantes del resto de nuestra geografía, tanto en la cocina, como en la sala de los mismos, por el gran nivel y cualificación adquirido. No nos dejemos confundir con un portal con calificaciones sesgadas, que relega la Gastronomía Almeriense y miremos nuestras huertas, invernaderos, nuestro fabuloso mediterráneo con unos productos excelentes. Nuestros Aceites (AOVE) de primerísimas calidad, nuestros grandes cocineros, en la Tapa y las más elaborada de "Mesa y Mantel". Turismo Gastronómico: No matemos la Gallina de los Huevos de Oro. "Por Dios y por la Virgen" Almeria como CGE 2019 es el motor del Turismo Gastronómico para la capital y la provincia. Solo 2 referencias a este importante capitulo. A) "Hace 50 años nadie venía a España por su gastronomía, les atraía la playa. Ahora, de los 75 millones de turistas casi 20 millones han tenido alguna motivación de carácter gastronómico y en un porcentaje algo menor ha sido el factor fundamental" Foro Mundial de Turismo Gastronómico 2017. B)"En 2015, 8,4 millones de turistas internacionales vinieron a España para realizar actividades gastronómicas" Grupo Vocento 2016. Y ya en la recta final dejo las siguientes reflexiones.- Seamos sensatos, serios: El capítulo de la Gastronomía y Restaurantes se merecen un mayor respeto y consideración. Tanto en este año de la Capìtalidad, como en los próximos y nunca perder la veracidad y credibilidad de las fuentes. No nos engañemos con un portal con noticias sesgadas, inexactas, que relega la Gastronomía Almeriense y miremos nuestras huertas, invernaderos, nuestro fabuloso mediterráneo con unos productos excelentes, Nuestros aceites Vírgenes Extra de Oliva (AOVE) de primerísimas calidad, nuestros grandes cocineros, en la Tapa y las más elaborada de "Mesa y Mantel". Entiendo que tendrá usted, tiempo de reflexionar y de rectificar, virtud, por cierto que es patrimonio de los sabios. Ya que bien sabemos que los necios, no suelen mover fichas y se ahogan en su propio atolladero.