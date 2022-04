Democracia imperfecta

Por razones conocidas y lamentables queda claro que la democracia española ha perdido calidad en sus Instituciones, en sus Órganos de decisión y singularmente en su gobernanza. Ocurre algo similar en otras democracias, pero en España la situación alcanza límites de preocupación y bochorno.

En los inicios de la transición, los principales partidos parlamentarios se ocupaban de seleccionar la calidad de sus candidatos y altos cargos de tal suerte que abundaban los académicos de prestigio, licenciados y doctores, personas experimentadas con capacidad de gestión en la empresa privada y por ello eficaces en la gestión pública. Baste recordar algunos nombres; Landelino Lavilla, Joaquín Garrigues, Aurelio Menéndez, Fuentes Quintana, Iñigo Cavero, Alfonso Osorio, Fraga Iribarne, Adolfo Suarez y Leopoldo Calvo Sotelo en el centro derecha. Y Alfonso Guerra, Javier Solana, Felipe González, Carlos Solchaga, Miguel Boyer, Fernando Morán, Santiago Carrillo, Ramón Tamames y Alfredo Semprún por el PSOE y el PCE. Todos ellos fueron artífices de la transición política y de los Pactos de la Moncloa. España con estos políticos, gestores capacitados, alcanzó las mayores cotas de desarrollo, prosperidad y satisfacción colectiva .Por vez primera España destacó en el mundo como ejemplo de madurez política incorporándonos a la OTAN, la UE y otras organizaciones internacionales de carácter democrático.

Desde entonces hasta ahora la curva de descenso ha sido constante en la calidad profesional de los representantes electos y por ello en la gestión de los asuntos públicos cuyos actuales niveles de eficacia nos sitúan entre los países peor gestionados según resultados comparativos con Dinamarca, Alemania, Suecia e incluso Italia y Portugal. Y ahora cebe preguntarse; en democracia cualquier persona mayor de edad sin antecedentes penales puede dirigir un país. ¿cualquier persona?. Así es, al menos en España. El declive comenzó cuando Rodriguez Zapatero, un necio alambicado, fue elegido Presidente del Gobierno. Sus escasas capacidades para gestionar algo le hicieron ver que habría de rodearse de gestores de escasísimo nivel profesional, lo mas parecido a la inutilidad total o la imbecilidad. No le resultó difícil encontrar candidatos/candidatas de ese perfil, amanuenses menesterosos necesitados de nómina y seguridad social. Y así se nutrieron las filas de un partido donde antes hubo políticos de impecable trayectoria en el área privada y en también en la política. De entre todos, Zapatero eligió a los mas incapaces y les nombró Ministros y Ministras. Entre otros "fichajes" importó de Andalucía la Flor y Nata en finura y habilidades de todo tipo; Magdalena Álvarez, Bibiana Aído y Carmen Calvo. Como remate encontró un saldo en el PSOE de Alicante y fichó a Leire Pajín también como Ministra. No hay mayor conjunción de inutilidad en ratios cerebrales que este ramillete de gestoras de lo público. Claro que no todo eran tontunas, Magdalena Álvarez está imputada y embargada por meter mano indebidamente en dineros públicos tras forrarse a viajar gratis alrededor del mundo con billetes de Aviaco , empresa pública que logró arruinar.

Hablemos de Carmen Calvo. Acaba de pronunciarse con la solemnidad del emperador Aureliano; "Dudo hasta que punto es constitucional y legal el acuerdo al que han llegado PP y Vox en Castilla León". Hay que ser muy "mendruga" para decir eso, para pensar eso. PP y Vox son partidos constitucionales y es por ello que están legalizados según la Ley de Partidos Políticos que promovió el PSOE y que está en vigor. Es decir, están amparados por el amplio concepto de la democracia y la legalidad para pactar lo que les venga en gana. Si acaso Carmen Calvo tuviera dudas, podría preguntarse con un simple ejercicio de lógica; El PSOE ha pactado acuerdos y ha formado gobierno con partidos que públicamente ejercen contra la Constitución, la democracia , el Estado de Derecho y la integridad territorial de España; Podemos, IU, EREC, Junts per Cat, PNV, BNG, Bildu, etc. ¿Con estos partidos anti sistema puede pactar el PSOE el presente y el futuro de España?. Esto si le parece constitucional y legal a Carmen Calvo." Mendruga" sin remedio que fue capaz de afirmar también con solemnidad que "el dinero público no es de nadie", es decir que ella cobraba mensualmente como Ministrara del dinero de nadie. Y más adelante en aquellos terribles meses de mortandad a causa del virus del que ella misma se contagió trató de restar importancia a los contagios masivos, la falta de material de protección para los sanitarios, las improvisaciones en las compras de material y las advertencias en el mes de febrero que el Gobierno de España recibió de la OMS y de la UE sobre la necesidad imperiosa de prevenir contra el virus, a las que el Gobierno hizo ningún caso, Calvo declaró; No me había dado cuenta que Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta, casi en línea horizontal y son en estas ciudades alienadas donde se ha dado un problemón del demonio". Y con esta frase para idiotas resolvió aquella Vicepresidenta las responsabilidades sobre las convocatorias y manifestaciones masivas para el 8-M de 2020 que fue el foco principal de los contagios y fallecimientos masivos, singularmente en Madrid." Hay que ir a la manifestación del 8 M, nos va en ello la vida", profetizó esta lumbrera. Y desgraciadamente tuvo mucha razón, les fue la vida y la perdieron cientos de miles de españoles porque" Madrid está casi en la misma línea recta que N York, Teherán y Pekín". ¿Es cierto que fue Vice-presidenta del Gobierno?, parece que sí.

Esto sería un ejemplo de hasta que límites de nulidad pueden llegar algunos miembros del gobierno, diputados, senadores, cargos electos autonómicos y municipales. No cabe imaginar que se pueda avanzar hacia la solución de tantos problemas que se acumulan con la actual crisis económica. No se puede ignorar que estamos en época de recesiones de todo tipo impuestas por la pésima gestión de la pandemia, por los efectos de la crisis energética y de transportes que acumulan pérdidas de competitividad y productividad en las empresas y también en la gestión de la cosa pública cuyo coste esta sobredimensionado en gasto improductivo que el Gobierno se niega a reducir para equilibrar los ingresos y los gastos en un ejercicio de austeridad. En otros países han recurrido a la eficacia de profesionales de la economía que están logrando relativos éxitos para paliar los efectos de la crisis, ejemplo Italia y Mario Dragui. La guerra en Ucrania es un elemento negativo muy posterior que aumenta la gravedad de esta situación.

En España, tenemos Calvo, Lastra, Montero, Garzón, etc. Ninguno encontraría trabajo en la campaña de recogida de la fresa .Esta" nueva casta" viene incubando en la política española desde Rodríguez Zapatero y ahora amamantada por Pedro Sánchez . Por estos niveles de incompetencia también se mide la democracia. De lo anterior se puede deducir lo que está ocurriendo y porqué está ocurriendo en España.