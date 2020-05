El Estado de Alarma y el prolongado confinamiento de los españoles está devorando al Estado de Derecho. Esta es la opinión cada vez más extendida entre juristas de prestigio que ponen en serias dudas la legalidad de cuanto de extraordinario ocurre en España en estas fechas ya históricas. La evidencia explica que ningún país de Europa ha llegado a declarar una situación tan restrictiva y excepcional como la que ha declarado el Gobierno de España y desde el comienzo de la pandemia todos estos países siguen con las leyes del ordenamiento jurídico ordinario. Lo más sonoro al respecto ha sido el artículo publicado en el diario El Mundo del Presidente de Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León quien se muestra crítico "con el modo que se está implementando el Estado de Alarma con la suspensión flagrante de algunos derechos fundamentales que nos otorga nuestra Constitución". Queda claro. La pegunta surge de inmediato, habiendo otras posibilidades legales en nuestro ordenamiento jurídico , como ha explicado la oposición en sede parlamentaria, ¿ porque Pedro Sánchez ha declarado el Estado de Alarma?.Para expertos constitucionalistas, no es ninguna improvisación. Desde el comienzo de la legislatura han venido sucediéndose algunos hechos que ponen evidencia que el PSOE de la transición ha mutado a otro partido de sesgo republicano en perfecto matrimonio con las izquierdas más extremas de Europa; Podemos y sus aliados naturales; PCE, IU, Mareas, Anticapitalistas, Las CUPs, Bildu, Nafarroa Bai, y tantos otros grupos anti sistema. A todos ellos les une el mismo denominador común de entusiastas herederos del mayor genocida de la Historia europea, Joseph Stalin: Con ellos navega el PSOE con rumbo preocupante. Además y como compañía en la peligrosa travesía; los separatistas golpistas de Cataluña, el más deleznable partido burgués, católico y falsario, PNV y como no, el BNG. Todos ellos juntos y separados tratan de liquidar el sistema de libertades que conocemos, la Monarquía , la democracia parlamentaria, la Constitución de 1.978 y el Estado de Derecho que ampara a todos los españoles. Ocurre que esta situación de crisis histórica deja ver estos propósitos de manera más clara. Tras la cuarta semana de encierro obligatorio, los ciudadanos muestran señas de preocupación ante las medidas que se ordenan desde instancias políticas y de desconcierto ante la aparente pasividad de quienes desde las instancias políticas y también la administración del Estado, tienen obligación de proteger las libertades y derechos que ampara la Constitución aún vigente. El panorama no puede ser más desolador. Las redes sociales inundan los móviles con basura y agitación desde las trincheras que brinda el anonimato. Para quienes no dispongan de información veraz, la incitación es una consigna para liderar la opinión pública harta ya de esta situación insostenible. Y a ello contribuyen singularmente miembros del Gobierno, altos cargos públicos afectos a la misma ideología, diputados que aprovechan las circunstancias excepcionales para la más grosera batalla política y toda la caterva de periodistas encuadrados que engrosan la bolsa en cualquier circunstancia. A todo esto viene ahora a unirse una batería de grueso calibre inspirada por Podemos que ha merecido el saludo del Vicepresidente del Gobierno. Se trata de amedrentar, aún mas, y señalar a modo Gestapo a los escasos medios informativos independientes o claramente críticos con el Gobierno y como aviso a navegantes desde el partido de extrema izquierda socio de Pedro Sánchez se ha creado una plataforma o diario digital dirigido por una conocida activista y agitadora profesional amiga de Pablo Iglesias. El modelo Venezuela se vislumbra más cerca de España. Ante la falta de apoyos parlamentarios Pedro Sánchez anuncia que va a solicitar del Congreso una nueva prórroga para continuar con el Estado de Alarma hasta el 30 de junio, ahora sería un mes sin necesidad de acudir al Congreso a solicitar la prorroga y ello para evitar el desgaste personal y político de confrontación con la oposición lo que de facto significa eludir el control del Parlamento al poder ejecutivo que establece nuestra democracia parlamentaria. De ser así, coincidiría con el cierre por "vacaciones" del Congreso de los Diputados hasta el mes de octubre y cabría imaginar que Pedro Sánchez e Iglesias, pudiesen seguir gobernando en Estado de Alarma hasta el mes de octubre que volviera a reunirse el Parlamento. Una aberración sin precedentes en ninguna democracia verdadera, excepto en Venezuela y Bolivia. Para muchos jurisconsultos, existen serias dudas sobre la legalidad del Estado de Alarma por cuanto encubre en sus hechos un verdadero Estado de Excepción. Hechos que diariamente se repiten sin pudor por las disposiciones de algunos ministros y del propio Presidente del Gobierno. Al "amparo" del Estado de Alarma el Gobierno, sin pudor democrático alguno se ha permitido actuaciones estrictamente políticas claramente sectarias mediante Decretos sin relación alguna a la pandemia, entre otras el nombramiento del Vicepresidente Pablo Iglesias para incluirlo en alto nivel político del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, y el nombramiento de veinticinco altos cargos "amigos" que engrosan la muy abultada nomina de políticos en este macro gobierno. Muy poca sensibilidad con la austeridad que requiere la situación alarmante de nuestra economía. Nos enfrentamos a algo inaudito en la Historia reciente de España. Se contemplan dos escenarios en el mismo plano de la realidad. El primero es la magnitud de la pandemia y sus consecuencias en contagios y vidas humanas. Aterrador. Y de otra parte se hace muy visible la oportunidad para políticos en el Gobierno que declaran llegada la ocasión para sus fines no ocultos; cambiar el sistema político, no mejorarlo, liquidar la Constitución de 1.978 y establecer una República Socialista. Una larga relación de agitadores profesionales ahora con altos cargos públicos se muestran decididos a intervenir en nuestro modelo político de convivencia y libertades, en nuestra economía y en nuestras vidas con el rigor que predican los comunistas estalinistas. Nada de ello debiera sorprender a estas alturas. Lo que puede sorprender y preocupa es la adhesión del sanchismo a esta maniobra liberticida. Poco a poco se pone al descubierto la naturaleza del pacto secreto Sánchez & Iglesias con el aplauso de los golpistas de Cataluña y los mercaderes mercenarios del PNV vasco. El coronavirus y la cuarentena sin fin ha empujado el tablero hacia una situación preocupante por la circunstancia que muchos de ellos son quienes gobiernan a España confinada. Y hacen de la Constitución un librillo de oportunidades para conformar de facto un Gobierno sin control democrático alguno y con el mayor poder que recuerdan los siglos. ¿Todo ello es una desgraciada casualidad?. Los más atentos a la actualidad política extrañaron que en noviembre de 2019, al día siguiente de cerrar las urnas y conocerse los resultados, Pedro Sánchez apareciera en público para abrazarse a Pablo Iglesias. Difícil imaginar que en escasas doce horas pudiera pactarse un plan de gobierno para una legislatura de cuatro años. Lo que está ocurriendo desde entonces y muy evidente ahora mismo es que cabe la posibilidad que este pacto sellara el destino de España hacia un abismo. Es lo que la extrema izquierda ha perseguido desde los tiempos aquellos del pasado siglo que tan mal final deparó a los españoles. Parece que las desgracias se repiten. Pobre Nación.