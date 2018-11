Derechos humanos y política

Los "Derechos Humanos"no deberían ser utilizados por los Políticos según los intereses que defienden o protegen. A veces se utiliza "Defendamos los Derechos Humanos" junto al esloga "llevemos la Democracia" a tal o tal país, cuando en realidad se busca la apropiación de sus riquezas naturales o de imponer la exclusiva en los intercambios comerciales. En el siglo 15, se asesinaba en "Nombre de Dios", que barbaridad que hoy sería inaceptada, pero es una realidad perpetrada, por bandidos que se cubrían del manto de "Nobles" y de "Cristianos" para espoliar de sus riquezas y tierras a las poblaciones de musulmanes y judíos. En el siglo 18 y 19, Francia e Inglaterra, invadieron y masacraron pueblos de África, proclamando que lo hacían para "Civilizar-los", es decir se les arrebataba sus tierras, sus materias primas, se les mataba y se les reducía a la esclavitud para civilizar-los, curioso concepto sobre la "Civilización". Hoy esa mentira no se puede utilizar, pero los africanos negros siguen espoliados, pobres y hambrientos. Se ha logrado vestir a los hombres y que las mujeres ya no lleven los senos desnudos, siguen muriendo de enfermedades horribles y de mal-nutrición, pero nuestros políticos duermen tranquilos, han civilizado. Estas poblaciones, en las escuelas se les ha enseñado que le deben todo a su "Madre Colonial" que ha hecho en África países con fronteras que han dividido el mismo pueblo entre dos o tres países. Francia mantiene presentes, bases militares que controlan los Gobiernos de estos países para que sean fieles sirvientes. Desde 2011, Human Rights Watch denuncia los masacres en África, las denuncias de Human Rights Watch sobre estos crímenes son silenciados También en África, desde el siglo 17, con el Pacto colonial, llamado Régimen de Exclusiva, los países de Europa acordaron guardar el Poder Comercial, Administrativo, Político y Militar en sus respectivas Colonias. Desde la Independencia de sus Colonias, Francia ha impuesto acuerdos bilaterales que remplazan los anteriores del Pacto colonial, pero sus contenidos son idénticos: Si usted compra en uno de estos países debe transitar por el Banco de Francia para efectuar los pagos , dejando una Comisión al Banco de Francia, estos 14 países africanos, que han adoptado el Franco CFA dependen de Francia para imprimir su moneda y deben depositar en el Banco de Francia sus Reservas de Divisas. Francia controla todas sus actividades económicas y les hace pagar tributo. Hoy los africanos nos están molestando con sus pateras, ya no aceptan de morir en silencio en su bella África. Más grave aún para nuestras consciencias, el escándalo denunciado por el The Times sobre las violaciones en Haïti de jovencitas por Ronald van Hauwermeiren, Director de las operaciones de reconstrucción después de terremoto que devastó este país. Este "señor" era miembro de la confederación inglesa OXFAM que se compone de unas 20 asociaciones caritativas; la investigación ordenada por el Parlamento inglés puso en evidencia que las violaciones eran frecuentemente practicadas por numerosos trabajadores de estas asociaciones, esta situación fue debatida en el Parlamente Ingles, Según el The Guardian, los incriminados se marcharon sobre la punta de los píes y de "rositas" hoy Ronald van Hauwermeiren sigue sus misiones en la asociación "Action contre la Faim" Estos casos de violaciones, también el The Sunday Times, informaba que han existido en la ONG Save The Children y que su Director Justin Forsyth, acosó sexualmente durante años a sus empleadas y más de 120 de sus colaboradores habían ofrecido 1$US a jovencitas africanas en la miseria para obtener sus servicios sexuales. Todo esto ocurrió durante el año 2017, pero sucedía aparentemente desde el 2010. Occidente se otorga el derecho de injerencia en África. África no es pobre, la empobrecemos ¿Donde están los Derechos Humanos Señora Merkel?