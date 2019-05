Desestructuración económica organizada

La desestructuración, hoy, de la Economía mundial es debido a diferentes factores Politicos que se han acumulado bajo el paraguas del Liberalismo, que progresivamente se ha transformado en un Liberalismo brutal, que desdeñaba los equilibrios económicos que garantizan los intercambios en las reglas del sistema Capitalista mundial. Con el fin de la 2da guerra mundial y la victoria de USA y sus aliados sobre el Capitalismo Nacionalista de la Alemania Nazi de Italia y Japón, USA, concentró en ella todos los poderes que estructurarían el Liberalismo a escala planetaria. Para ello USA se empleó a debilitar sus aliadas, Francia e Inglaterra cuyas Burguesías nacionales mantenían su fuerza económica gracias a sus colonias, en las que mantenían comercio exclusivo. USA, en nombre de la emancipación de los pueblos obligó a Francia e Inglaterra a poner fin a su sistema colonial, pero USA, imponiendo gobiernos fantoches, invadía toda América latina, Filipinas, Medio Oriente, con sus Bancos y Multinacionales, USA impuso el $US en tanto que moneda de pago en el Comercio Internacional y en particular en la compra venta de Petróleo, USA para mantener el valor del petróleo, organizó su acotación, es decir un entendimiento entre las Petroleras. ya que estas eran en su mayoría Compañías de USA. El Orden económico mundial ha estado asegurado bajo las solas reglas dictadas por USA, durante más de 30 años. El bloque Comunista encerrado tras un cordón sanitario económico no tenía prácticamente ningún acceso al Comercio Internacional, solo intercambiaba productos en su bloque y con algún país no alineado. Con la caída del muro de Berlín y del Poder Soviético, una nueva etapa se abrió en las relaciones Internacionales, comerciales y políticas, Francia, Inglaterra, USA vieron la ocasión de compartir las riquezas minerales y del Petróleo y Gas de la Federación Rusa y para ello abrieron en grande a Rusia el acceso al Comercio Internacional, también a una China dominada por el Partido único, sin Mao y que abría sus puertas a las inversiones de las Multinacionales y otras empresas atraídas por el espacio económico que era China. China fue acumulando miles de millones de $US que la FED, sin contar, alegremente emitía en el Mercado Financiero Internacional y China los utilizaba comprando la Deuda que emitía el Tesoro americano para cubrir los gastos de Guerras y Bases de USA. Lentamente Rusia ha recuperado las empresas estratégicas que explotaban minerales, petróleo y gas, ha reconvertido su industria de armamento adaptándola a la realidad de las nuevas tecnologías, dispone de un arsenal muy sofisticado. China no se ha quedado muy atrás de su aliada rusa en lo que concierne el armamento, pero invierte y desarrolla en particular en las nuevas tecnologías, las armas electromagnéticas hipersónicas y lo que es importante, asegura sus mercados con su presencia activa en todos los continentes con acuerdos económicos de cooperación, aceptando pagos con materias primas, monedas locales o Yuan, China debilita el negocio principal de la FED, que es la venta de papel moneda $US, China del Comercio internacional ha desplazado el $US y por consecuente la hegemonía exclusiva del $US en el comercio Internacional, esta situación es preocupante para USA, ya que el volumen de transacciones comerciales chinas, es hoy enorme y no solo en el Mercado de USA. Esta situación debilita la economía occidental ya que la Deuda de USA se ahonda por sus gastos militares no compensados por la recaudación de impuestos y venta de papel moneda. Las empresas y el sector de créditos al automóvil en USA, están debilitados por las deudas privadas que se acumulan y ponen en peligro la estabilidad de las economías occidentales. No son solo los aranceles de aduana que penalizan las exportaciones de la UE, pero también es causa importante la pérdida de poder adquisitivo de la clase media de USA y de la UE, el sector automóvil alemán es el más penalizado.