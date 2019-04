Economía no es sinónimo de democracia

El "Refrán Popular" dice "Coge fama y échate a dormir", es lo que está ocurriendo en el seno de la UE, Francia, aún es considerada por muchos Demócratas como una referencia, debido a la Revolución Burguesa del 1789 y al lema "Liberté-Egalité-Fraternité", durante años fue, una ilusión por la que miles de personas sacrificaron sus vidas. Francia nos demuestra que la Burguesía francesa utilizó este mito como señuelo para alcanzar sus ambiciones económicas, utilizando su propio pueblo, la Burguesía francesa luchó contra la Religión, que defendía valores propios a la Sociedad rural, opuesta a la nueva Sociedad urbana e industrial.

La ONU, clasifica los países según el respeto que tienen a los "Derechos Humanos", sobre los 167 países anotados en el 2018, España ocupa el puesto 19, USA es la 25, Alemania en el 13 y Francia en el lugar 29,. Francia ha logrado ser una Potencia con un prestigio universal, incluido en sus antiguas colonias y España dad aún una imagen positiva muy limitada, debido a su pasado de obscurantismo, el maltrato y represión a su pueblo, y a su débil economía.

Francia y Alemania se han impuesto en la UE y por ello este martes pasado día 26 de marzo, Xi Jinping se ha reunido con Emmanuel Macaron, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker en el Eliseo (Palacio presidencial) en Paris. Para el Presidente chino, estos dos jefes de estado son los solos lideres e interlocutores de la UE para realizar su gran proyecto de "Ruta de la Seda". La televisión española, casi no ha informado de este acontecimiento que traerá en la UE cambios fundamentales, políticos y económicos en los próximos años, los políticos enfrentados, solo tienen una mirada placida que no va más allá de las costas españolas. Poco ha filtrado de esta reunión, pero analizando las declaraciones de la Agencia China, podemos deducir que el Presidente Xi Jinping muy suavemente hizo saber que una política de sanciones no podía dar solución a los problemas económicos de la UE, ha mostrado la adhesión de Italia a la "Ruta de la Seda "y la firma por este país de varios Contratos por un valor de 20Mil Millones de euros. Alemania es más receptiva que Francia al proyecto de "Ruta de la Seda", Francia considera que su ex imperio colonial continuará a sostener su economía, pero se equivoca.

China se ha asentado en África desde el 2015, firmando un memorándum con la Unión Africana para construir una red de transporte entre 54 países de ese continente, ese proyecto se realiza ya con líneas ferroviarias entre Nigeria, Kenia, au Tchad y Etiopía, China construye un puerto en Dar es Salan, también en Tanzania en Maputo, en Mozambique, en Gabón a Libreville, en Ghana a Tema, en Senegal a Dakar, en Centro-África, los militares Rusos y Chinos han instalado una base militar para organizar al ejercito de este país, los días del Franco CFA están contados. China para romper la reticencia de Francia le ha firmado un pedido de 300 aviones Air-Bus con un valor de 30 Mil millones de euros y la inversión en Fos -sur-Mer, de Quechen Silicon Chemical, 3ra empresa mundial de producción de silicio, con esta unidad de fabricación, Quechen Silicon Chemical producirá 90Mil T/año para la fabricación de neumáticos que desgastados serán auto degradables (HDS).

China ha desplazado la influencia española en gran parte del Continente de América aportando financiación de proyectos que son determinantes para el desarrollo de las economías locales. Se han implantado en Brasil, Perú, Bolivia, Nicaragua, Panamá y Venezuela, China ha previsto invertir en estos países 250 Mil Millones de euros en proyectos que se terminaran dentro de 10 años. Estos países como dice el refrán "se acercan a la ascua que más calienta" y por desgracia España, frente a China no tiene la fuerza económica para defender su influencia histórica en estos países, en los cuales los indígenas nativos se imponen políticamente cada vez más a los Criollos, descendientes de los españoles que durante 200 años han despreciado al "indio" .