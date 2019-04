Elecciones decisivas y nueva crisis

Comienza la campaña electoral y quienes se incorporan al voto habrán de saber que estas elecciones son las más decisivas y decisorias de todas las habidas en democracia. Los partidos políticos compiten por un modelo de España que difiere en lo sustancial según ideologías y que estará vinculado a la necesidad de apoyos parlamentarios para gobernar. Jamás hubo tal polarización y enfrentamiento rabioso. Será una prueba para la democracia misma amenazada ahora por enemigos seculares que se hacen presentes entre populismos y demagogia enarboladas por partidos que fragmentan el arco parlamentario y cuyos votos, si bien minoritarios, serán necesarios para conformar mayorías de gobierno. España comienza una etapa de" italianización" que señala el agotamiento de los partidos mayoritarios asentados en ideologías tradicionales de izquierda y derecha. El centro es un misterio metafísico que aquí no ha conseguido asentarse en la sociedad si se mira con atención el historial de UCD y CDS, (naufragio de Adolfo Suarez )al Partido Reformista (naufragio de Miguel Roca) y ahora mismo a Ciudadanos que no logra el liderazgo del ese centro derecha según la intención de voto que muestran las encuestas.

Pero son decisivas estas elecciones porque se congregan al tiempo unas circunstancias extraordinarias que manifiestan grandes incógnitas de futuro. Singularmente respecto al desafío de los secesionistas en Cataluña que es la mayor preocupación para los españoles según reiteradas encuestas. Lo que parece cierto es que los dos bloques que se han conformado difieren radicalmente en aspectos que preocupan y que señalan un futuro de incertidumbres sobre el modelo de sociedad, de la economía y el territorial por lo que cabe deducir que todos se preparan para una reforma de la Constitución aunque no lo expresen abiertamente en sus propuestas. El PSOE es el único partido que anuncia por boca del Secretario General del PSC, Miguel Iceta, un posible encaje constitucional de las aspiraciones secesionistas , según el mismo declara si así lo quiere el 65% de los catalanes. Y PODEMOS que sin tapujos declara que hará posible una votación en Cataluña para decidir sobre la independencia. Todos los demás partidos nacionales son radicalmente opuestos a cualquier atisbo de referéndum o reforma constitucional que promueva o ampare esta secesión. Incluso VOX avisa de cambios legislativos para castigar penalmente a quienes promuevan cualquier acto en favor de la secesión . En este terreno se mueven unos votantes por ahora indecisos que podrían definir el mapa político tras las elecciones.Y habrían de preocuparse todos por estas consecuencias a tenor de los datos que ahora se conocen sobre la desaceleración, la deuda de la seguridad social, la deuda pública, etc. La amenaza de otra caída de la economía no parece tema que quite el sueño a irresponsables políticos que todo lo orientan a mantenerse en el poder o conseguirlo a cualquier precio. A este respecto les serían de utilidad algunas consideraciones que describe Santiago Niño Becerra en su tercer libro sobre la crisis "EL Crash, Tercera Fase" donde afirma que no se trata de una crisis mas, ni una recesión mas, sino tiempos de inestabilidad e incertidumbre que abrirá un nuevo modelo socioeconómico de restricciones. En esta percepción coinciden varios autores y analistas , sociólogos, politólogos, incluso matemáticos que afirman que estamos en pleno proceso de iniciar un ciclo de consecuencias imprevisibles, se explicarían así una serie de fenómenos que sacuden Europa, América y países desarrollados con el factor común de la inestabilidad. La realidad política muestra el agotamiento de los sistemas demócratas liberales que han sostenido el desarrollo y el estado de bienestar en los últimos ochenta años. Otros factores como la emigración masiva, la globalización y fundamentalmente las revoluciones de la informática, las redes sociales, el telefonía, la robótica , la inteligencia artificial nos señalan un camino no explorado donde la humanidad está abocada a experimentar cambios inéditos en la Historia. Naturalmente que la política tradicional queda obsoleta para conducir estos cambios .

Y así aparecen movimientos sociales furiosamente instalados al abrigo de ideologías extremas o partidos inspirados en ideologías radicales y nostálgicas de izquierda a derecha. Y los delirios nacionalistas soterrados durante años por las consecuencias de segunda guerra mundial. Los monstruos del fascismo y el comunismo seguían aletargados pero vivos y se presentan ahora como solución a estas incertidumbres. En tanto esto está ya ocurriendo, unos políticos en su mayoría sin historial profesional y escasa intelectualidad pero sobrados de ambición se preparan para alcanzar el poder sin que se vislumbre la capacidad para conducir esta nueva crisis y responder a los grandes retos de una sociedad nueva. A propósito de todo esto escribe mi admirado amigo Cesar Antonio Molina y ofrece un lúcido análisis de la situación en España y en Europa donde" los partidos políticos carecen de ideología y quienes los mandan son los asesores de imagen o de prensa de unos lideres educados pero mimados y ajenos a los horrores del pasado". La cita del último libro de Zygmunt Bauman y Leónidas Donkis "Maldad líquida" dice que " el fantasma que recorre Europa es la falta de alternativa y el mal que ha irrumpido en nuestra sociedad despojándola de la capacidad de disentir en los momentos que más se necesita"" . Aquí se trata de vigilar a los nuevos y emergentes" "salvadores" de este pesimismo que se avecina porque todos parecen ser exclusivos de la fórmula para desterrar los peligros de esta ´poca tan convulsa como incierta.

Por todo ello estas elecciones generales del próximo 28 de abril serán decisivas para perfilar el presente y el futuro de España, incluso para la propia democracia liberal que conocemos en la que hasta ahora habíamos confiado nuestras esperanzas.