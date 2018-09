Emigración, basta el engaño

No confundamos "Racismo" y estar en contra de una emigración descontrolada y a veces violenta. Yo que he tenido que mantener largas estancias en el África francesa he sido testigo del juego de ciertas ONG, recuerdo en particular la llegada de un 4X4 ultimo modelo, con 3 italianos y 2 españoles, yo era el único Blanco que vivía entonces en ese misero poblado de Peulls en la región de Matam que sufría de una sequía de 3 años, que estaba mermando el ganado, sola fuente de riqueza de la etnia Peull, personalmente solicité a estos miembros de la ONG que tuviesen una reunión con las autoridades del pueblo para hacer un listado de las necesidades más urgentes, me dieron contestaciones evasivas, hicieron algunas fotos a niños a los que distribuían algunas ropas y se marcharon. Si este pueblo Peull obtuvo un Dispensario, agua potable, una ambulancia, y un desarrollo agrícola fue gracias a la ayuda de la Administración francesa y de las Asociaciones de Africanos en Francia, yo solo jugué un papel de orientación y organizarlos. Al poco tiempo de la visita de la ONG, llegaron al poblado africanos de Nigeria, llamados "rabatteurs" que contaban que en Europa se ganaba mucho dinero en trabajos fáciles, que les cuidarían muy bien si estaban enfermos y después de 3 meses de trabajo tenían derecho a una pensión de por vida, personalmente denuncié que todo eso era una mentira, pero los "rabatteurs" me presentaron como un racista que no quería que los Peulls viniesen a Europa, perdí la partida. Más tarde he comprendido que tuve ante mi un embrión de lo que sería el trafico de seres humanos. Si se quiere terminar con este trafico de personas, las autoridades competentes deben investigar las fuentes economicas de las ONG que participan de forma activa en la cadena de la emigración salvaje que hoy se ha creado. La contabilidad de las ONG debe reflejar la fuente de sus ingresos y el volumen de sus gastos, es muy extraño que siempre hay en el momento oportuno un barco de una ONG en el lugar preciso donde se debe recuperar emigrantes. Mantener un barco tiene un coste importante, en carburante, tripulación que por muy voluntarios que sean deben comer y recibir unas compensaciones económicas, están los gastos de mantenimiento del barco, de abastecimiento en agua potable y gasóleos, el coste por atracar en puerto y cuando recuperan emigrados a bordo deben darles unos cuidaos en sanidad, en agua potable, luego está la alimentación que deben administrar, todo esto supone un gasto añadido importante. Yo solo quiero que se me explique. Esta emigración es un drama para África, ya que gran cantidad de poblados se quedan sin los brazos necesarios para que trabajen las tierras, las familias venden todas sus pertenencias para comprar oro o piedras preciosas que son la moneda de pago a los traficantes de los nuevos esclavos. Estas ONG como Mission Lifeline si quieren ayudar a los africanos deben implicarse en los poblados a decirles la verdad, de que en Europa, los que llegan vivos solo serán mano de obra barata para la economía sumergida y las mujeres las mas jóvenes serán presas fáciles para la prostitución, también estas ONG deben denunciar las causas reales de la miseria en África para gran parte de sus poblaciones. Desgraciadamente en Europa esta emigración incontrolada está despertando la bestia fascista de la extrema derecha alemana e italiana, las televisiones hablan mucho del "Acuarios" con bandera de Gibraltar y muy poco de la semana de manifestaciones en Chemnit-Alemania contra los emigrantes. En Irun, centenares de emigrantes mal viven en espera de pasar una frontera hermética del lado francés. Basta de hipocresías y de encubrirse con la Bandera de la Caridad para hacer negocios aprovechando los buenos sentimientos de gran número de ciudadanos.