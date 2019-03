Epístola a Irene Lozano

Querida Irene: Leyendo tus miríficos artículos en El Mundo, ABC y El País, llegué a pensar con el Arte de la ficción de James Salter, entre las manos, que la literatura era el inmortal soneto de Quevedo, Amor constante más allá de la muerte. Nunca percibí una métrica tan sublime, ni una retórica en el pensamiento y en la dicción más fúlgida y, así, lo expreso al socaire de la palabra borgeana, que acude al instante, tan conceptista y, si se quiere, culterana. A pesar de que esto último pueda resultar, con fundamento, un oxímoron, que, al deletrearlo, se versifica. Con razón dijo Dámaso Alonso que era el mejor soneto de la literatura española. En estos catorce endecasílabos están Tibulo y Propercio, Séneca y el Antiguo Testamento, el carpe diem y el ubi sunt, Jorge Manrique y sus Coplas, Garcilaso y Fray Luis, santa Teresa y san Juan de la Cruz, Cervantes y Aldana, Herrera y Cetina. Nunca llegué a vislumbrar, como en el poema quevediano, la infinitud de la metáfora, la profundidad de la rima, la estética del adjetivo, la perfección de la sintaxis, el misterio del hipérbaton, la expresividad de la paradoja y la belleza pictórica de la personificación.

Siguiendo con la reflexión metapoética de las horas, descubrí que, en lugar de escritor, Quevedo era el pincel de las sílabas, el vate de la inspiración, el rapsoda, que capta el claroscuro del amor, para perpetuarlo en la memoria de los sueños que fueron y son. En este soneto divino, interpretado por Blecua y Borges, se hacen presentes Dante y Petrarca, Miguel Ángel y Rembrandt, Ribalta y Ribera, el Greco y Zurbarán. En el epílogo de los tercetos, late la genialidad velazqueña y asoma, misteriosa, la paleta de Tiziano, con el museo del Prado, entre la Real Academia y la fuente de Neptuno, mirando a la Cibeles. Los antecedentes refulgen en la ribera de aquellos ríos que van a dar a la mar y los consecuentes vivifican las mejores páginas de la poesía española. Porque esta estrofa memorable es, igualmente, Machado y Bécquer, Juan Ramón y Guillén, Salinas y Lorca, Aleixandre y Cernuda, Hernández y Otero, Hierro y Benedetti, Neruda y Vallejo, Berlanga y Santano. La pintura y la poesía, reunidas en la plenitud de unos versos, los cuales son la elegía del sentimiento; el cual se hace eterno en la Eneida, al cabo de las generaciones.

Si me concedes unos minutos, Irene, mientras contemplo Las meninas y El entierro del conde de Orgaz, cito, verso a verso, el renombrado soneto, en la edición de James O. Crosby, exégeta de los secretos estilísticos de la creatividad quevediana; los equívocos, lejos del río Leteo. No sé, divina Irene, si estás de acuerdo conmigo cuando pienso que esta pintura poética es el Renacimiento y el Barroco a un mismo tiempo, ya que lienzo y pincel es el endecasílabo en el bronce y el mármol de esa verdad que no se puede esculpir, dado que es un misterio en su propio enigma. Tal vez hayamos de rememorar a Vicente Carducho, con el fin de que la relación entre la poesía de Quevedo y la pintura de Velázquez no sea considerada como ficticia, sino real, en el óleo sobre lienzo de un manuscrito, custodiado por la melodía homérica de la inspiración. El concepto, como el amor, se hace hielo abrasador y fuego helado de forma que Lisi y el poeta sienten el postrero paroxismo, que calla ante la cercanía del llanto.

Las olas se apartan. El mar se hace presente. El color azul, el verde, el morado, el ocre, el celeste… Pero el soneto de Quevedo ha definido la literatura. Quizá, la única que exista entre el engaño y la apariencia de la existencia. Allí siguen Hero y Leandro, Píramo y Tisbe, Tristán e Isolda, con La novena ola de Iván Aivazovsky, en la sinalefa de una lágrima. Ahora, querida Irene, releo y recito el poema en voz alta, sabiendo que lo imposible también tiene métrica en el álbum de una pregunta que no busca la respuesta. El reloj de Marilyn Monroe nunca se para. Y la literatura no encuentra su definición en esa herida que apuramos hasta las heces. ¿Podría decirte, después de los rumores encendidos: «Oh Irene, literatura eres tú»? Sueño y discurso. Silva y romance. Los suspiros moran en la soledad de un verso libre. Las interrogaciones pudo haberlas escrito Hölderlin. Sin prescindir de su forma original, ¿es, asimismo, literatura lo que no puede serlo? ¿Quién dirá de ti cuando las antologías exhorten una prosa exacta como la de Madame Bovary? Flaubert. Otra vez, Flaubert. Más allá del olvido, la literatura nos advierte que no podemos usar su nombre en vano. Quevedo y Velázquez, en un espejo. Valdés Leal y Góngora, en otro.