La España en la que creo. En defensa de la Constitución es el título de un libro resplandeciente de Alfonso Guerra. La obra ha sido publicada por la Esfera de los Libros. El ex número dos del Partido Socialista y vicepresidente del Gobierno con Felipe González es un hombre leído e instruido, culto y sensible y con un conocimiento intelectual e ilustrado de la política. Sus lecturas, asimiladas y profundas, reflexivas y filosóficas, hegelianas y sartreanas, machadianas y proustianas, brechtianas y engelsianas, se observan en estas páginas fotográficas, con una prosa limpia y ágil, fluida y transparente, que llega al lector, el cual busca algo distinto y diferente en estos tiempos de vulgaridad y de apología de los mediocres. La Constitución del 78 aparece como refulgente núcleo que el histórico dirigente del PSOE analiza y vertebra en la escritura de sus párrafos con la sintaxis que es fiel a la semántica de las ideas. El texto constitucional, que tanto le debe, sale fortalecido de esta publicación de tanto interés para la política y los políticos y cuya lectura resulta relevante y esencial en cada uno de sus apartados y aspectos. La estructura, concebida de modo preciso, es la guía de una historia desde la transición a hoy: desde la España de Adolfo Suárez a esta otra de Pedro Sánchez.

Destaca, de modo clarividente, cómo el antológico texto supuso la consagración de la libertad y el entierro de cuarenta años de dictadura, en los que España, más que una nación, parecía un cuartel, con un ejército apiñado en torno a la figura del dictador, donde cualquier declaración de cambio, por moderada que fuese, era perseguida y ahogada por un franquismo tan lóbrego como sombrío, con cantos de tan infausto recuerdo. La Constitución supo resistir el golpe de Estado de los nostálgicos, encabezados por el arrogante teniente general Milans del Bosch, el general de las mil y una caras, Alfonso Armada, y el estrafalario teniente coronel Antonio Tejero («¡Se sienten, coño!»), aquel fatídico y desdichado veintitrés de febrero de mil novecientos ochenta y uno. La Constitución también soportó el terrorismo totalitario de ETA. La pluma nerudiana de Guerra proyecta la lección de la historia, en forma de capítulos antológicos, hasta llegar a lo que llama el último atentado contra la libertad y la democracia: el perpetrado por el nacionalismo catalán, con Puigdemont y Torra, al frente de un despropósito tan siniestro. Con fundamento, argumenta el ex vicesecretario del PSOE, que, mientras el rechazo al 23-f fue unánime, la reacción frente a la provocación nacionalista ha sido tibia y carente de las exigencias de los principios democráticos. Como si defender a la nación española fuera un patrimonio de la derecha, cuando el PSOE histórico tenía caligrafiado este hecho como un principio esencial e irrenunciable. Expone Guerra González, con un estilo cervantino y stendhaliano, quevediano y unamuniano, que la rebelión contra el Estado debe ser perseguida, sea cual sea su origen o naturaleza. Defender la nación nunca puede ser sinónimo de facha, ni de derechas, ni de conservador, sino de defensor apasionado de la esperanza y de la libertad, la tolerancia y el progreso, el respeto a la persona y la ética, la cultura y el entendimiento entre las autonomías. Hay un fragmento en el libro, que, por sí mismo, vale un Potosí. Es el siguiente: «La lucha por los derechos de la persona supera el tradicional enfrentamiento entre el hombre de naturaleza y el hombre social, entre don Quijote y Leviatán, entre Cervantes y Hobbes». Se lamenta el ínclito político de que las nuevas generaciones del significado de la Transición política, así escrita con mayúscula, para que no haya ninguna concesión al error o a la ambigüedad de oportunistas y falsos liberales, que dicen una palabra y su contraria, n menos que canta un gallo. Negando más que san Pedro a Jesús en el testimonio del cuadro de Caravaggio.

Hay que amparar, mimar y proteger la Constitución con valores y principios. Con fortaleza y sentimiento democrático. El texto que puso fin al secuestro de la libertad del pueblo español no es propiedad, porque así se quiso, ni de la derecha, ni de la izquierda, sino de todos y cada uno de los españoles. «Las ventajas de las constituciones democráticas radican en su carácter abierto, que permiten su perfeccionamiento y su basamento en principios igualitarios, de justicia y de libertad», aseveró Felipe González, cuando la oratoria de Demóstenes y Mahatma Gandhi, Cicerón y Martin Luther King no es sino el don que la historia confiere a sus hijos preclaros y dilectos en la memoria de los días. El alba alumbra el amanecer con su mirada. Las estrellas están encendidas. Las horas no se apagan. La palabra vuelve como un poema de Paul Éluard. En el más hondo silencio.