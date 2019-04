Exposición Almería produce

L A instalación en la capital de la exposición permanente multisectorial ALMERIA PRODUCE, exhibiendo absolutamente todo lo que la provincia produce hoy, tiende a crear nuevas y pequeñas empresas, así como a fortalecer las ya existentes, en búsqueda de ese necesario mayor empleo y, por tanto, el crecimiento de la economía provincial, cuya prioridad se centraría en resolver la grave problemática que padece el 80% de los pueblos de nuestra provincia. Salvo la zona costera, con alguna excepción, se avanza peligrosamente hacia la extinción de más de 50 pueblos, que observan un constante deterioro de sus medios económicos-sociales y un progresivo déficit de empleo, provocando un éxodo masivo de sus ciudadanos hacia la zona costera, donde la Agricultura y el Turismo representan hoy, con su dinamismo y eficiencia, el soporte económico-social que en general disfruta parcialmente Almería, debiendo evaluarse el déficit que también representa la huida de tantos valores autóctonos, especialmente humanos, hacia poblaciones foráneas. Es significativo lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el cierre de las urbanas bancarias, que para obtener servicios tienen que desplazarse a otros pueblos cercanos, carencias que tienden a aumentar, afectando a otros servicios tan vitales como los de médico, farmacia, escuela, guardia civil y otros varios. Tal corriente poblacional en gran manera viene acrecentando el área de la capital que está absorbiendo gran parte de ese flujo humano que genera esa despoblación interior, lo que permite potenciar la capitalidad y desequilibrar aún más la grave problemática provincial, confirmándose la obligatoriedad de evitar el fraccionamiento territorial de nuestra provincia. En las próximas elecciones de abril y mayo, miles de promesas invadirán nuestros espacios. ¡Qué gran oportunidad para que los políticos almerienses reflexionen y tiendan a ejecutar medidas idóneas que eliminen las viejas carencias de tan numerosos pueblos almerienses!

Tras los movimientos políticos recién acontecidos, detecto un panorama favorecedor, donde la nueva Junta de Andalucía atienda con mayor celo y proporcionalidad las justas demandas que Almería merece, ralentizadas por la prioridad que de siempre han mostrado con la Andalucía Occidental.

Sin embargo, seguimos acumulando inercias negativas. Desde la publicación del presente proyecto en julio, he observado una total indiferencia a tal problemática, pues pasados 7 meses estimo como tiempo suficiente para que los partidos políticos y demás fuerzas vivas ciudadanas mostrasen interés por acometer soluciones prácticas como representa ALMERIA PRODUCE, u otras más certeras, si así lo estimasen. La oportunidad de presentar iniciativas durante la reciente campaña electoral ha sido nula. Ninguno ha mostrado seria preocupación ofreciendo alguna solución integral a la problemática de esos 50 pueblos del interior, aunque eso sí, les han contado milongas buscando el voto, aderezado en algunos casos con pequeñas subvenciones para parchear y hacer callar a sus sufridos habitantes, cansados de tanta publicidad, a veces engañosa, distrayendo a la población, pero nunca comprometiéndose formalmente con soluciones concluyentes y sobre todo efectivas. Viene al caso la reciente disposición de la Diputación a financiar los créditos que pidan a la banca los pequeños empresarios, postura que considero interesante como una ayuda más, pero que queda a años luz de lo que en verdad necesitan, tanto los pequeños emprendedores de los pueblos en crisis, como los ya instalados que, insisto, necesitan un plan global y completo que verdaderamente permita desarrollar la economía y crear el empleo que tanto se necesita.

ALMERIA PRODUCE contempla la solución económica-social de ese gran territorio provincial, hoy en decadencia. No olvidemos que el bienestar general de toda sociedad emana del desarrollo económico que aflora del imprescindible sector productivo en sus distintas facetas, que a su vez nutren las diferentes partidas presupuestarias del Estado. Seamos realistas y demos prioridad a "la gallina de los huevos de oro" como generador básico del sistema que nos toca vivir. No sigamos equivocándonos y poniéndonos de perfil, y exijamos a todos los órganos de ámbito provincial acometer con urgencia acciones prácticas que generen las soluciones que de verdad se necesitan. No debemos conformarnos con resaltar y vivir del pasado recordando valores de otro siglo; respetándolos, por lo mucho que representaron, las miras deben apuntar al futuro.

ALMERIA PRODUCE es viable en toda su operatividad, pudiendo acogerse a los Fondos Feder con un 70% subvencionable, cuya normativa apoya "el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas" y "a la transformación de las regiones industriales en declive" precisamente en total consonancia con el interior almeriense.

Tal proyecto, representaría la unificación sectorial de todo el tejido productivo almeriense, en permanente exhibición los 365 días del año, permitiendo organizar semanalmente " Encuentros Sectoriales" con compradores foráneos, que tendrían la gran ventaja de conocer en UNA SOLA VISITA a la TOTALIDAD del sector o sectores productivos almerienses por ellos interesados en cada caso, generándose situaciones eminentemente prácticas, que no se vienen dando con el actual sistema operativo, sin visión de futuro, sin sostenibilidad alguna y carente de una justa proporcionalidad en el ámbito provincial.

Su posible ubicación debería ser Almería-Ciudad, existiendo en la actualidad varios edificios oficiales sin uso, así como la opción del Cable Inglés o Francés, sobre los que dispongo de estudios personalizados, sin olvidar la atracción que aportaría al turismo, y la importante colaboración que se prestaría a las distintas administraciones, especialmente a la Universidad, que dispondrían de una completa base informativa provincial económica-social.