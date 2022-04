FEIJÓO, MA NON TROPPO

Concluyó el Congreso del Partido Popular entre clamores y aleluyas al Presidente electo. Es una costumbre asentada en el PP, la unidad del partido se viene refrendando en cada Congreso con los mismos clamores y aleluyas. Así ocurrió en Sevilla en aquel Congreso de Refundación, cuando Aznar aún lucía bigote. Más aleluyas años más tarde en Valencia, para confirmar a Rajoy como el piloto que conduciría la nave hacia el centro político. Igualmente también en Valencia para arropar al joven Casado, nuevos aires, nueva política, centro fetén. Y ahora en Sevilla, apoteosis de aleluyas para recibir a un político muy veterano que vuelve a señalar otro giro al centro para conducir al PP a la Moncloa.

Feijóo se califica como un político "previsible". Ignoro si esta cualidad será un valor para recuperar el poder que el PP perdió con otro Presidente gallego y "previsible". Según leemos, Feijóo afirma que su objetivo no es insultar ni descalificar a Sánchez, sino ganar las elecciones a Sánchez. Tan ambicioso propósito habría de conformar un nuevo PP haciendo visible una nueva estrategia de la que se conocen algunos cambios en la secretaría general, y otros cargos orgánicos de importancia. Lo "previsible" se abre paso en los inicios de esta gestión con acento galaico. Sin embargo la realidad señala que en política lo "previsible" no siempre es herramienta eficaz frente a lo "imprevisible". El éxito político de Sánchez es su espontanea temeridad, las políticas arriesgadas y contradictorias, la ausencia de moderación sin atisbo de ética. Y sobre todo las mentiras muy poco "previsibles". En esta etapa democrática triunfaron los políticos osados hasta que llegó el turno a un gallego moderado y prudente que resultó un plasta de cojones, un vago sonriente, previsible en el aburrimiento y todo aquello que le desplazó del poder en una sola tacada sin que el moviera una ceja. Casado se quedó en el camino pero apuntaba formas. Todos hacia el centro girando en un círculo infinito para llegar a lo que ahora es el PP, este es el resultado de todo lo anterior porque echar sobre los hombros de Casado este petate sería tan falso como injusto. Recuerden la corrupción. El joven Arenas, Celia Villalobos, Juan Carlos Vera, núcleo duro de un poder burocratizado, peligrosamente afincado en las entrañas del PP, inexpugnables y por ello participes de la anunciada derrota del partido. ¿De dónde surge VOX?

Es posible que Feijóo, como sus antecesores reprograme el reloj del PP. En Sevilla ha recibido la unción del 98,5% de los compromisarios, lo que no es buena señal democrática porque lo presenta como el único candidato posible. ¿No había algún otro/a candidato/a? Tras cuarenta años de presencia la bancada del PP parece muy menguada en liderazgo político. Cabe imaginar que esta candidatura única responde a una ocasión excepcional y urgente para el PP. Dicho esto queda otra mención a lo que eufemísticamente se adjetiva como "re-fundacional" en este caso, "retro-fundacional". Muy rebuscado resulta el propósito tan sencillo como imaginable, el actual PP no se gusta a sí mismo y fuerza el parto que dará luz a un Nuevo PP. Los procesos de re-fundación y retro-fundación sueles ser experimentos forzados y no son buenos síntomas de la salud política de ningún partido. Algunos analistas perciben con escepticismo estas piruetas partidistas. Cuando Felipe forzó al PSOE a abandonar su raíces marxistas. Cuando Aznar recuperó los náufragos de UCD que no tuvieron otra oportunidad de seguir acoplados a sueldos y prebendas que no fueran las listas electorales de su competidor ideológico. Con esta caterva de vividores profesionales de la política Aznar encontró argumento para proclamar la "re-fundación" del PP y el famoso "giro al centro". Alianza Popular/ Partido Popular mas UCD; Necesidad y conveniencia en un solo paquete ideológico. Así surgió el nuevo PP de la gaviota. En realidad prosperó la necesidad de cambiar la etiqueta desgastada por sucesivos fracasos electorales que desplazaron al Padre Fundador, Manuel Fraga, a su Galicia natal.

También ahora se percibe el desgaste de unas siglas y una gaviota cansada de picotear donde no debiera. La aclamación de Feijóo responde en parte a todo esto, la llegada del mirlo blanco, la esperanza como motor de cualquier iniciativa. Feijóo es sin duda un político fiable y experto en el trapecio autonómico. Cualidades personales capaces de sosegar las aguas revueltas del PP; confianza, prudencia, sentido común, todo eso que señala un gestor eficaz. La cuestión es que en momentos cruciales los partidos políticos no precisan de gestores sino de políticos resolutivos. Rajoy fue calificado como buen gestor, los resultados de su gestión son parte de los problemas del PP, Pablo Casado como emblema. Por todo ello no es seguro que las cualidades de Feijóo, su carácter incluido, serán suficientes para ganar las próximas elecciones generales.

He tenido ocasión de escribir sobre la renovación o maquillaje de los partidos políticos. Creo que los partidos políticos son apenas un cartonaje que cobija a quienes aspiran al poder y para ello necesitan una credencial, una etiqueta, pero en realidad ellos no deciden absolutamente nada, sus giros piruetas o alianzas son la respuesta a necesidades estratégicas. Consiste simplemente en alinearse con su base electoral, no al revés, porque la base electoral decide en las urnas lo que quiere y lo que no quiere. Sobre todo lo que no quiere. Y son los votantes, solo ellos los que dan sentido a una etiqueta, más allá de los densos programas electorales que muy pocos leen. En los últimos años el PP se ha especializado en apartarse de sus base electoral; ignorándola, incluso despreciándola, peor aún, hiriendo sentimientos. Así ocurre a veces con los demás partidos políticos de vocación cesarista. La razón sería entre otras la baja calidad de los políticos profesionales que son los que manejan España desde hace muchos años. Es posible que los dirigentes del PP hayan percibido una realidad incontestable; todas las victorias de este partido han sido consecuencia del fracaso del PSOE en el poder, no tanto por la eficacia de un discurso, de un programa o de una pirueta re-fundacional. La matemática electoral señalaba que cuando no tocaba PSOE tocaba PP. Y así en un círculo de sucesiones que giraba por temporadas. La cosa ha cambiado, basta ver la felonía de Sánchez para llegar al poder. O mejor que le pregunten a Rajoy toreado y apuntillado de una sola estocada. Ahora el personal se reparte en ofertas dispares que cuestionan el bipartidismo forzando alianzas capaces de formar gobiernos. El discurso de Feijóo ha eludido una necesidad perentoria si pretende llegar a la Moncloa en breve plazo. Como era "previsible" se muestra cauteloso, sin apenas compromiso. La incógnita latente es la capacidad de conducir al Nuevo PP a asumir realidades incómodas como corresponde a un partido de gobierno.

Feijóo, un estruendo en Sevilla, "previsible" ma non troppo" para lo que se avecina.