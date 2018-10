Factores de crisis

Diferentes indicadores, alertan sobre la situación económica mundial, el FMI, el BCE y expertos de grandes financieras como Jean Luc Basle, Ex-director de la City Group New York, que advierten de una crisis económica latente cuyo epicentro será una vez mas USA. Según los expertos la conjunción de las causas que componen la Crisis estas culminarían en el 2020. Los factores de la Crisis son principalmente: 1º La Deuda interior (Publica,+de los ciudadanos + de empresas + las financieras) + la Deuda exterior. Cuando este conjunto sobrepasa la capacidad de producción del país endeudado, entonces la Deuda anula las posibilidades de rembolso a los organismos prestamistas, ocasionando nuevas deudas para cubrir los pagos de intereses, una deuda se añade a otra. Por lo general, esta situación de Deuda obliga al país endeudado a reducir gasto Social y los salarios, esto reduce el consumo y las importaciones de bienes fabricados, libera para la exportación más productos nacionales. También, al desempleo causado por el bajo consumo se dad respuesta con contratos precarios y la emigración de parte de su mano de obra nacional excedentaria, esto ocasiona la perdida de trabajadores competentes. 2dc, El país endeudado trata de resolver el problema del empleo con reformas que reducen indirectamente el poder adquisitivo. Los bajos salarios y los trabajos ocasionales pagados en "B" rebajan lo recaudado por los Organismos Sociales y Hacienda, lo que agrava la situación económica interna. Bajan las inversiones del Estado en mantenimiento y en proyectos. Las pensiones, no podrán ser compensadas según la inflación, si no se modifica el sistema de recaudación de cotizaciones, los Planes de pensiones privados no son la solución, en el 2008, varios Fondos de Pensión se declararon en quiebra en USA. El Petroleo es un indicador de la buena o mala salud de la economía, su precio subió debido a las sanciones contra Irán, retiradas parcialmente por USA bajo la presión del Tribunal de la ONU, ocasionaba el jueves (11 /10/18) una bajada de precio de 4$US. El consumidor se alegra, lo será para poco tiempo, ya que David Rubenstein, co-fundador del fondo de inversiones americano The Carlyle Group anunció " ...Esto confirma la recesión que se estaba cociendo a fuego lento desde el 2008 y que posiblemente haga erupción en el 2020, será una brutal crisis financiera para la economía mundial". En efecto el almacenamiento del petroleo en USA, aumenta y es ahora de 410 Millones de Barriles, esto es consecuencia del bajo consumo de Petroleo y otras energías por las industrias y particulares en los países emergentes y en Occidente, lo que confirma la recesión. Turquía, ha rechazado un préstamo del FMI, esto pone en situación delicada el FMI, ya que su moneda de referencia es el $US. La fragilidad actual del $US obliga al FMI a proponer una moneda híbrida que sería respaldada por el promedio entre las monedas reconocidas por el FMI. El dominio del $US en los intercambios comerciales desde el 1945, hoy se termina progresivamente, las nuevas potencias China, Rusia, India utilizan el Yuan, y sus monedas nacionales en sus intercambios comerciales. Esta tendencia, respaldada por el organismo Europeo-asiático BRIC, debido a los acuerdos bilaterales va en crescendo. Hoy países de Asia Central, de América latina, África y Turquía e Irán, abandonan el $US, incluido la UE que hará sus intercambios con Rusia en Euros. El administrador de activos de Goldman Sachs y el presidente del think tank Chatham House y el financiero, Jim O'Neill, dijeron en la CNBC (USA) que el dólar juega un papel que hoy no le corresponde en el sistema financiero mundial ya que USA solo participa con un 20% en los intercambios del Comercio Internacional y con un 2% en las ventas del Petroleo, Después del $US, ¿Que moneda lo remplazará en los intercambios Comerciales? ¿Cual será el nuevo Orden Mundial que remplace la hegemonía política y monetaria impuesta por USA desde 1945?.