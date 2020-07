Felipe VI contra Juan Carlos I

Llamo por el móvil a dos prestigiosos periodistas de la ciudad de la Villa y Corte. Las andanzas de Juan Carlos I ya no son un borrador guardado en un cajón con la llave de los secretos, sino páginas de una biografía, que fue redactada con esmerada caligrafía en sus primeros capítulos y la cual comenzó a emborronarse entre amoríos y cuentas opacas, amistades peligrosas y ambigüedades de ida y vuelta la tarde del 23-F, donde hasta la madrugada nunca se supo lo que pensaba. Los dos conocidos periodistas me narran en un estilo tan próximo a la escritura de James Salter y a la prosa sintáctica de Jonathan Franzen que, en tiempos de Javier de la Rosa, el jefe del Estado, confiado en su buena estrella, comenzaba a hacer piruetas en un trapecio que creía conocer a la perfección, ignorando que el riesgo de una caída al abismo es una ola que cubre la noche. Con orgullo de Borbón, empezó a repartir las cartas, puesto que nunca sospechó que las declaraciones de sus amantes traspasarían la puerta de las alcobas: tan distintas a aquellas que describe Manuel Barrios en Los secretos de alcoba de los Borbones, desde Felipe V a Alfonso XIII. Adolfo Suárez, primero, y Felipe González, después, prefirieron mirar a los cielos velazqueños, convencidos de que, entre la virtud y el vicio, la partida quedaría en retruécanos e íntimos laberintos.

Pero los huevos rotos de casa Lucio y un Castillo de Ygay 1925 no podían ocultar la semántica que se expresa en los espejos fragmentados de la memoria: sea cual sea el argumento elegido. La narrativa de Flaubert vuelve, una y otra vez, a indagar en la hoguera de las vanidades: sobre todo, cuando es el jefe del Estado quien juega a la ruleta rusa, aunque el revólver esté cargado con una sola bala y nunca llegue a dispararse, a pesar de apuntar a la sien. Cuestión esta que cincela la segunda parte del Quijote con el primor que fluye como una metáfora que nunca puede caer en el olvido: «Tantas veces va el cantarillo a la fuente (…) y no digo más». Entre el Tigris y el Éufrates, el caballo puede perder pie y a quien lo monta no lo salva ni El maravilloso mago de Oz. Como Suárez y González, Aznar, Zapatero y Rajoy miraron a los infinitos atardeceres del palacio de la Moncloa. Mas Sánchez, en palabras, cuyos ojos ven la mañana, comienza a percibir mejor la realidad en el lenguaje numérico de la corrupción de los millones saudíes, que recibió el monarca, sin que los espejos del callejón del Gato los reflejaran. La creación de la fundación panameña Lucum, en la que Juan Carlos aparece como beneficiario único, y la apertura de una cuenta en agosto de 2008 en el banco Mirabaud de Ginebra, con el fin de ingresar cien millones de dólares, amarillean las hojas papel escritura vintage. La donación de la monarquía saudí, mientras la situación económica en España era peliaguda, constituye un tráiler, donde los protagonistas parecen los actores de una película en la cual el dólar exalta el yo y los placeres mundanos, que mañana Dios dirá.

La escena que sigue al regalo, ornado con el sintagma: según la tradición saudí, en la cual el rey emérito porta un maletín con más de un millón novecientos mil dólares, que le había entregado el sultán de Bahrein, fotografía un episodio que atenta contra la inteligencia la cual lo permite y contra la historia del pueblo que lo sufre, ya que estas anotaciones no son mentira, sino verdad bradleeana. ¿Un maletín, lleno de dólares? Pues

sí: a pesar de que el sol haga dudosa la luz del alba entre un paraíso fiscal y la monarquía juancarlista.

Las dádivas del rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdukazid al-Saúd, y del sultán de Barhein, Hamad bin Isa Al Khalifa, son ríos transversales, por donde las cañerías del Estado echan agua turbia, la cual empuja la puerta y hace girar la cerradura hasta que el hundimiento se produzca. Felipe VI es quien, en estos momentos atravesados en las esquinas, recuerda aquellas palabras de Benedetti: «Que llegue quien tenga que llegar, que se vaya quien se tenga que ir, que duela lo que tenga que doler, que pase lo que tenga que pasar». Una escalera para subir y otra, para bajar. Felipe VI, contra Juan Carlos I, si no quiere que lo bajen de la grupa del caballo de la raza Akhal-Teke, con tan divino pelaje. Las preguntas, ahora, no son las mismas. Aun cuando el emérito rey no sea Umberto Billo, el portero del Venetian Hotel de Las Vegas. Ni Warren Beatty. Ni siquiera, Julio Iglesias. Sigo leyendo Los secretos de alcoba de los Borbones.