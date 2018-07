Fernando Martínez, perseverancia y principios

La historia siempre reserva páginas de privilegio para aquellos políticos que caligrafían las palabras con la métrica de la ética y la honradez. En el soneto de los siglos perdurará aquel enunciado de Óscar Wilde que tan bien conoce Fernando Martínez: «Cualquiera puede hacer historia, pero solo un gran hombre puede escribirla». Conocí a Fernando Martínez López, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería y Director General para la Memoria Histórica, en aquellos años en los que la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, en la calle Puentezuelas, era una asamblea permanente contra la dictadura franquista. La cual comenzaba a derrumbarse como un edificio declarado en ruina. Fernando, estudiante de quinto curso de Geografía e Historia, entró al aula de primero de comunes, grupo sexto, en el que yo estaba matriculado, para dirigirnos la palabra y hablarnos de la estrategia ante la represión del régimen. Cuando el preclaro hijo de Vélez-Blanco concluyó, todos nos pusimos en pie para aplaudir la dialéctica, entre Marx y Engels, y aquella lección de compromiso brechtiano y sabiduría hegeliana. Porque, de una forma distinta, pero con la misma verdad, había recitado, como si fueran hexámetros homéricos, el mensaje de Octavio Paz: «Una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos». Su figura fue admirada por habernos enseñado que la política, sin los étimos demos (pueblo) y cratos (gobierno), es una metáfora que navega a la deriva, con los relojes como fieles observadores de la hora exacta en la que el naufragio acaece. Han sido la lealtad a su pensamiento político y la perseverancia dos aspectos de la trayectoria de Martínez en la crónica de los años desde sus tiempos de militancia en el Movimiento Comunista de Andalucía hasta su nombramiento como Director General para la Memoria Histórica. Antes había sido concejal de Cultura, alcalde de Almería, presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y ponente y redactor de la Carta de Ciudades-Refugio, ya como militante del PSOE. En las primarias socialistas apoyó la candidatura de Pedro Sánchez, por lo que fue tildado de antisusanista en esos cuadernos que acuchillan más allá del tiempo infinito. El admirable historiador, en esa temporalidad, que marcan las clepsidras y los relojes proustianos de la existencia, hizo suyas, para proyectarlas en la pequeña pantalla de los móviles aserciones sublimes. Fueron las del protagonista de la magnífica película, En busca de la felicidad, Will Smith: «No permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, debes conservarlo. Si quieres algo, sal a buscarlo. ¿Sabes? La gente que no logra conseguir sus sueños suele decirles a los demás que tampoco cumplirán los suyos». Llegó un día en el que aquel brillante estudiante de Historia publicó un libro trascendental: La barbería de la Almedina. Los orígenes del socialismo almeriense (1880-1903). Los versos machadianos y nerudianos enmarcaron en su recuerdo la frase que Mariano José de Larra escribió, cuando el suicidio de Fígaro era ya la última declaración de amor a Dolores Armijo: «Un pueblo no es verdaderamente libre mientras que la libertad no esté arraigada en sus costumbres e identificada con ellas». Ahora, como Director General para la Memoria Histórica, tendrá que manejar el timón de la nave mejor que aquel almirante de barba canosa, el uniforme ornamentado con las condecoraciones y la mirada perdida en el océano, Pascual Cervera y Topete, rechazado por Ada Coláu y considerado como héroe por Fidel Castro. «Cuando soplan vientos de cambio, hay quien levanta muros y hay quien construye molinos», asevera un proverbio chino. Fernando, tan valiente como el almirante, pero mejor timonel que el marino gaditano, al frente de la escuadra de Cuba, sabrá navegar contra viento y marea y llevar el barco a buen puerto. El río de la historia sigue su irrevocable curso. Fernando Martínez observa la obra del pintor francés Auguste Belly, Ulises y las sirenas, y descubre su simbolismo. Leyendo a Hegel, aprendió: «Nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión». Íntegro y probo, permanecerá ajeno, igual que los compañeros de tripulación de Ulises, a los cantos de las sirenas. Ante las aves de afiladas garras, Fernando subirá a bordo y escuchará a Odiseo: «Agarra el timón con todas tus fuerzas y guía la nave lejos del remolino». Aun no siendo rey de Ítaca, Martínez se alejará tanto de Escila como de Caribdis. La nave no chocará contra las rocas, ni el sonido de las olas se hará ensordecedor. Y, así, con el mar en calma y el cielo despejado, llegará triunfante al palacio de Alcinoo. El manuscrito, que hay entre los viejos anaqueles, recordará siempre su nombre como un héroe homérico. La traducción de la Odisea nunca olvida el presente.