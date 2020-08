Fernando Simón, sin máscara

Ha llegado la segunda ola de la COVID-19: en pleno verano, sin dar tiempo al otoño: a traición, con premeditación y alevosía. Lo ha dicho Fernando Simón: «Hay transmisión comunitaria en toda España». Este hombre es ya, a su pesar, mediático y protagonista: de la televisión y de la radio; de los periódicos y de las revistas; de internet y de las redes sociales. Lleva mascarilla, pero nunca se puso una máscara como la de Batman; ni como la de Darth Vader; ni como la de jóquey, de Jason; ni como el antifaz, del Zorro; ni siquiera, como la de papel maché. Fernando Simón, aun cuando alguna vez pueda parecerlo, no hace teatro, ni cine. Ni tampoco es de la época en la cual los retretes estaban a la vista de todos y las personas (que eso es lo que significa máscara: persona) se cubrían el rostro para no ser reconocidas. Este zaragozano tampoco es político, ni un machereri, ni aparece en las escenas de Eyes Wide Shut, ni pretendió ascender a los cielos de Hollywood como Gary Cooper o Marlon Brando. No necesita ni la Moretta, ni la máscara blanca que es la Bauta. Ni la que se parece a un pico de buitre y huele a menta o alcanfor. Simón no es un dios griego, ni romano; sino un hombre natural y sencillo: que solamente se equivoca cuando, engañado por la cámara y su sistema óptico, trata de asemejarse a un ministro. Entonces, se percata de que lo que lleva es una mascarilla, estampada, la cual no separa la luz blanca en los colores verde, rojo y azul. Más bien nos recuerda a un personaje de los cuadros del Greco, aun sin formar parte de las tonalidades de El entierro del conde de Orgaz, puesto que no es san Esteban, ni san Agustín descendiendo. Este insigne epidemiólogo, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, puede errar: ¿pero quién no yerra con un patógeno, el cual oculta su identidad y cuyos orígenes siguen siendo un misterio, como lo son la tumba de Cleopatra, el manuscrito de Voynich o la desaparición de Agatha Christie durante once días?

Ni la viróloga, la cual huyó de China, perseguida y amenazada, tiene las claves para llegar a los posibles autores intelectuales de lo que, con máscara veneciana o sin ella, constituye el crepúsculo, que, acaso, no entendemos. La voz ronca y el semblante decimonónico caracterizan a un hombre que no cree ni en el traje, ni en la corbata, ni en los zapatos, ni en las camisas de marca. Nunca lo veremos en Adolfo Domínguez, sino en las tiendas modestas de ropa. Es antes un personaje de Quevedo, que de Cervantes; de Tolstói, que de Joyce; de Dostoievski, que de Nabókov; de Dickens, que de Faulkner; de Chéjov, que de Flaubert. El señor del pelo anárquico, genio y figura de sí mismo, es antes Baroja, que Delibes; El árbol de la ciencia, antes que Cinco horas con Mario; Cela, antes que Martín Santos; La colmena, antes que Tiempo de silencio. Solidario y comprometido con las causas más nobles, como lo demostró su labor como médico en un hospital de la ciudad de Ntita, en Burundi, y en el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de Manhica, en Mozambique, se enfrentó al virus del Ébola, antes que al de la COVID-19. Camba y Umbral lo habrían eternizado en las contraportadas que son recuerdo en el alba de los días, los cuales nunca mueren con las onomatopeyas de los relojes de Alfred Hitchcock, porque nunca confundieron el tiempo de la historia con el tiempo de la memoria.

A todas horas, le andan buscando un doble: arrasa en Youtube, en Twitter y en Facebook: memes y camisetas; dichos y hechos. Ahora dicen que se le parece al patrón de los párrocos: el cura de Ars, que murió en 1859. Pero su fotografía exacta es Antoine Griezmann. El Barça anda buscando un ariete a la antigua usanza. Solo hace falta que, a sus cincuenta y nueve años, Fernando Simón cambie su foto de perfil, se ponga la camiseta azulgrana y comience a marcar goles en los entrenamientos, puesto que Messi ya no toca ni un balón. ¡Hasta pudiese ocurrir que Ronald Koeman le diera el número que nunca tuvo! Lo caligrafió Jean de La Fontaine: «La imaginación tiene sobre nosotros más imperio que la realidad». Sin embargo, el reloj, de caja estrecha, que hay en el pasillo, no adelanta o retrasa el tiempo con la exactitud de aquellos minutos y de aquellos segundos, que buscamos y nunca encontramos. La vacuna de Oxford no es la misma que la de Putin. Lo que hemos sido y seremos no se puede jugar al póquer.