Fin de la transición

Comienza el nuevo año con un calendario político muy movido, La previsible sesión de investidura del candidato Pedro Sánchez competirá con las Cabalgatas de Reyes y el roscón. Nunca hubo en España una noche de Reyes mas expectante e incierta. Lo previsible es que Pedro Sánchez sea investido como Presidente del Gobierno en segunda vuelta el 7 de enero. Como se ha anunciado, será un Gobierno de coalición formado por socialistas y comunistas con la abstención de partidos secesionistas de Cataluña , País Vasco y Galicia. Las interrogantes se extienden entre los españoles cuya mayoría inmensa (96,4%) no conocen la experiencia de ministros comunistas. Y de ahí surge la gran pregunta, ¿está preparada la sociedad española para las políticas de influencia comunista?. No existe en las democracias europeas experiencias similares y las pocas que hubo no lograron arraigar de manera estable. Desde la guerra civil española y tras la segunda guerra mundial las experiencias comunistas no han prosperado en Europa occidental, quedaron relegadas a la URS y sus países satélites. Tras el derrumbe de la Rusia comunista, la sociedad de libre mercado y las democracias incipientes han configurado los gobiernos de los países de la antigua URS integrados democráticamente en la Unión Europea. Por ello cabe preguntarse si dentro de la Unión Europea alguno de sus países miembros podría ser gobernado por coaliciones de comunistas y populistas de izquierdas con socialdemócratas estableciendo un nuevo marco político confrontado en algunos aspectos a los propios fundamentos de la UE; la economía de libre mercado, democracia parlamentaria de corte liberal y unas tradiciones y cultura alejadas del comunismo fracasado durante ochenta años de brutal dictadura. Alguna iniciativa para romper ese marco establecido de facto en la UE surgió hace cuatro años en Grecia promovido por la izquierda extrema de raíz comunista, SYRIZA, cuyos resultados fueron catastróficos para la economía, la estabilidad social e hizo peligrar la pertenencia de Grecia a la UE. Este experimento fracasó estrepitosamente y se saldó con una derrota electoral aplastante del neo comunismo de Syriza y de su líder carismático, Alexis Tsipras. La derecha griega ganó las elecciones si bien hubo de comenzar a reconstruir una situación económica en quiebra y la depresión social y política que causó la aventura comunista.

En España no se conocen ministros comunistas desde 1.936 cuando un líder del PSOE y de la UGT , Francisco Largo Caballero se volcó hacia el marxismo e incluyó en un gobierno de coalición frente- populista a Vicente Uribe, Jesús Álvarez del Vayo y Jesús Hernández, todos miembros del Partido Comunista de España. Ahora, 86 años después Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE rememora el Frente Popular aumentando incluso la influencia comunista en el nuevo gobierno en ciernes y ofreciendo al líder Podemos una Vicepresidencia del Gobierno. Nadie podrá negar la ideología comunista de Pablo Iglesias según el mismo, así como Alberto Garzón afirman públicamente. Además de todo esto, para la constitución del nuevo gobierno Sánchez necesita la abstención en segunda vuelta de partidos secesionistas independentistas en País Vasco y Cataluña y Galicia enemigos declarados la integridad territorial de España, de la Constitución y del Estado de Derecho; PNV , ERC y BNG . Asimismo otros partidos minoritarios regionalistas incluso los herederos del terrorismo de ETA que asesinó casi mil ciudadanos españoles, entre ellos varios cargos y militantes del PSOE por los que BILDU no ha pedido perdón .

Complicada amalgama de intereses algunos inconfesables, otros bastardos, todos en su conjunto presumiblemente empeñados en constituir un nuevo orden político según otros modelos ajenos a las democracias parlamentarias y liberales que conforman la UE y a las que España ha pertenecido con éxitos notable desde hace cuarenta años. La reacción de los llamados socialistas históricos ha sido más bien tardía y poco efectiva. Aquellos que redactaron y firmaron la Constitución de 1.978 y llevaron a cabo labores de Gobierno con las siglas del PSOE hoy se ven arrinconados en un desván por quienes desde dentro de este partido histórico han encauzado una senda que anuncia la liquidación de este régimen de concordia que tanta tranquilidad y prosperidad ha deparado a España. Es cierto, para este recorrido hacia el abismo Pedro Sánchez no podría haber elegido mejores compañeros de viaje que los comunistas populistas y los separatistas golpistas. Extraña alianza para un partido que en episodios singulares de nuestra historia defendió sin ambiguedades la integridad territorial del Estado español , la defensa de la igualdad para todos los hombres y mujeres en cualquier región de España y la soberanía de los españoles para decidir sobre cualquier territorio del Estado español según consagra la Constitución de 1978.

Tras la humillante entrega de la Abogacía del Estado a los intereses personales de Pedro Sánchez en un documento que quedará para la infamia, accediendo a complacer la exigencia de ERC, el acuerdo con este partido independentista para que fuera aceptada la abstención necesaria para la investidura de Sánchez es un escueto documento donde en ninguna línea aparece la palabra Constitución y abre dudas e inquietudes sobre el futuro de la Constitución de 1.978 y la Soberanía de los españoles. El Congreso de ERC ha dado vía libre a esta investidura porque sus líderes podrán explicar que han obtenido de Sánchez la mesa de diálogo entre Gobiernos de igual a igual, e impuesto un cambio de política que pueda facilitar la excarcelación de los presos. Es probable que no haya independencia ni autodeterminación a medio plazo pero nuestra democracia va a vivir bajo el chantaje permanente de un partido secesionista cuya razón de ser y objetivo declarado es la proclamación de la República de Cataluña con su Estado propio e independiente de España. Es dramático que la gobernabilidad de España quede en manos de un partido que defiende activamente la ruptura territorial. Tal es el revuelo y malestar que este documento de pacto con ERC ha causado que uno de los votos inicialmente favorable para la investidura, el Partido Regionalista de Cantabria ,PRC, acaba de anunciar que votará en contra de la investidura de Sánchez.

De esta situación que muy pronto se podría hacer realidad cabe deducir un propósito no oculto por ninguno de los actores; la Transición española ha llegado a su fin y se abre un nuevo periodo de interrogantes políticas, económicas y sociales que podría perfilar un oscuro provenir para lo que hoy conocemos como España. Adiós a la Transición, a la concordia que la hizo posible, parece que llegan nuevos tiempos para reflexionar sobre algo que no se hizo bien y que parece tarde para enmendar. Es la hora de los hombres de Estado porque España se encuentra en una encrucijada decisiva para su presente y sus futuro y los políticos actuales han dado su talla, cada uno en su medida y responsabilidad incapaces de frenar esta labor de destrucción de tanto como habíamos logrado entre los españoles que un día ya lejano pudimos confiar en que por fin había llegado la hora de sentirnos orgullosos de una labor colectiva. Y que esta España plenamente democrática había logrado encajar en el Estado de las Autonomías las singularidades culturales, linguísticas e históricas de todas las regiones españolas en un proyecto común de igualdad, libertad y paz dentro de la Constitución..

Parece que no era así y viene a recordarlo a comienzos de este Nuevo Año el que será investido Presidente del Gobierno de España que incluye a quienes ,según palabras de Pedro Sánchez, " ni él ni lo españoles podrían dormir tranquilos si estuvieran en el gobierno".