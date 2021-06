Francia, un voto de asvertencia

El voto que tuvo lugar el 20/06/21 en Francia es una referencia que indica que la estructura político-económica actual es cuestionada por los franceses. Digan lo que digan los periodistas que tratan de defender el bastión de una vieja democracia jacobina, que hasta ahora ha dirigido a Francia. De hecho un escrutinio con casi un 70% de ausentes en el voto, nos interroga y podemos decir que se trata de un no voto que pone en causa el sistema político francés. Desde el 1950 los franceses solo han tenido una imagen negativa de los partidos políticos, cual fuesen sus ideologías, la SFIO socialista de Vincent Auriol, lanzó Francia en el 1950 en una guerra colonial en Vietnam y Camboya, guerra que el general De Gaulle, jefe de Gobierno en el 1947 había superado con un compromiso firmado con Ho Chi Min, que concedía una autonomía al Vietnam, pero el 8 de marzo 1949 fue denunciado por Henri Queuille, radical Socialista en beneficio del ex emperador Bao Dai exiliado en Hong Kong. Luego, con Mitterrand gran amigo de Felipe González que solía llamar "Mon Petit", la SFIO se lanzó en laguerra de Argelia que otra vez De Gaulle tuvo que solucionar dando la Independencia al pueblo de Argelia y otra vez en el 1994 Mitterrand, socialista, con el Gobierno de un Partido de Derechas, con la operación militar "Turquoise" son acusados de participación en el genocidio de los Tutsi en Ruanda. El presidente Macrón ha tratado de restablecer las relaciones diplomáticas con este país que sigue pidiendo se juzguen a 20 militares y 13 funcionarios acusados de crimen contra la humanidad y que se encuentran en Francia. El pueblo francés está cansado de Políticos elegidos con programas que tiran a la basura y hacen según los intereses de grupos económicos que los financian, cansados de políticos que venden el patrimonio a grupos de intereses, que endeudan el país en proyectos que solo benefician a amiguetes, cansados de la corrupción, de los sobornos como el de Giscard d'Estaing con los diamantes del sanguinario Bokassa, cansados de los enchufes en las administraciones de compadres de su partido como hizo el presidente Chirac, condenado por ello. Los franceses están cansados de que un grupo organizado en Partidos, designen las personas que luego dicen representar a todos los ciudadanos cuando solo ha sido un grupo que los han propuesto, quieren listas abiertas de las cuales puedan eliminar los que consideran indeseables, los ciudadanos no están en contra de los Partidos, quieren tener el derecho de opinar sobre los candidatos que proponen. Los ciudadanos han censurado a la extrema derecha, cansados que su caballo de batalla sea la Inmigración y en particular la Musulmana, la extrema derecha olvida que ya el 70% de esta Inmigración es de nacionalidad francesa, pese a sus nombres de consonancia magrebíes. Los agricultores sufren de la incoherencia de la Política de la UE frente a Rusia: ¿Señor Borrell, cuando va usted a presentar una estrategia clara de Política Extranjera de la UE? demuestre su capacidad intelectual, que tantas veces ha vanagloriado. Mientras tanto la UE se hunde y por ello este No-Voto es una advertencia a los políticos, estos la deben tomar en serio, el ciudadano hoy exige que los políticos sean más responsables y consecuentes con los desafíos que actualmente se están poniendo en manifiesto en la Sociedad, solo con represión no se puede combatir la inseguridad, tampoco las medidas anti-sociales son las que podrán dar una respuesta al endeudamiento, solo crearan mas precariedad que ya alcanza un 16% de la población en Francia. El ciudadano francés solo quiere una Democracia más participativa y poner fin a que solo sea un espectador para aplaudir o depositar un voto con los nombres que le indiquen. El pueblo de Francia espera que los políticos comprendan que ya los discursos de flores sobran, exigen que se aporten soluciones viables a los problemas de sociedad.