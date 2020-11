Franco, Franco, ¿Franco?

Jesús Cintora, una de las recientes adquisiciones de Televisión Española ha conseguido una entrevista con Francisco Franco. Cosas de la vida, el ingenuo Cintora descubre ahora que Franco está vivo. Es un secreto a voces que Franco, como Jesús Gil y Elvis Presley nunca fallecieron. Si acaso tuviera dudas que pregunte a Ivan Redondo capaz de una exhumación, un enterramiento y si fuera necesario una autopsia en vivo si se trata de seguir dando caña al asunto. Con olfato de buen profesional del periodismo, Cintora se ha trasladado con sus cámaras hasta el cementerio de Mingorrubio. Gran exclusiva mundial, allí descubrió una especie de ritual o misa secreta que agrupaba a fervorosos fieles siempre unidos a Franco. Ante la decrépita situación de España se espera que de un momento a otro el Caudillo traslade las oportunas directrices de un plan secreto para recuperar el poder. Y todo eso lo sabe Jesús Cintora, espía con el nombre clave de "Fantoche" a sueldo de Ivan Redondo y Pedro Sánchez .En realidad espía doble pues el reporta directamente con Pablo Iglesias, con nombre clave" "Lenin" Jefe del Contraespionaje que ya ha desplegado una compleja red de informadores comandados por Rosa María Mateo, con nombre clave de "Maléfica" y un tipejo conocido en clave como "El Argentino".

Y he aquí una operación de Estado donde el Gobierno se las juega todas ya que hay serios indicios que Francisco Franco conocido estratega, vuelva a darles un poquito de entretenimiento. Esto tiene de los nervios a Pedro Sánchez, Carmen Calvo, Jose Luis Ábalos Y Pablo Iglesias atiborrados de melatonina porque no pegan ojo desde que se descubrió que Franco está vivo y que sus enviados a restablecer el orden son gentes muy decididas que ya actúan con un gobierno en la sombra cuyo nombre en clave es "extrema franqueza". Parece que Francisco Franco muy seguro de sí mismo actúa con el nombre clave de "Caudillo", sin más.

Hay gran revuelo en medios internacionales porque la operación en marcha preocupa sobre todo a las democracias europeas y muy especialmente a Zimbaue por razones de afinidad ideológica, aunque no se sabe con quienes hay mayor afinidad. Y tal vez por ello el Gobierno y el fiel Cintora han desplegado una amplia operación de camuflaje con el nombre de "gilipollez" cuyo mando único se centra en TVE, la Sexta y la SER como los grandes acorazados del régimen. La estrategia o contra medidas la dicta el muy eficaz Ivan Redondo, en clave " Jefe Total " de todo lo que ocurre con la sutil inteligencia de ascender a la cumbre del poder sin necesidad de un solo voto lo cual describe a esta democracia como singular y única.

El resultado de lo anterior es que Redondo e Iglesias han reunido una documentado estudio político que ha asombrado a los gobiernos del mundo que palidecen ante la rigurosidad teórica de este compendio de ciencia política. He tenido ocasión de ojearlo y para mi asombro se reduce todo al primer folio y solo una frase; consigna a toda la panda: "frenar la extrema franqueza", los demás folios están ingeniosamente en blanco. Los servicios secretísimos de la parte aludida mueren de risa ante tal ingenio, sobre todo por lo de frenar. Todo lo que ustedes y yo leemos en los periódicos y vemos en los noticiarios son maniobras psíquicas de pura distracción. Por ejemplo pactar con Bildu y elevar a los nuevos gudaris a la categoría de hombres de Estado está orquestado únicamente para desequilibrar el sistema nervioso de la gente de tal modo que apenas perciban la realidad subyacente. Aquellos chicos del plomo pueden colaborar con la entente Iglesias&Sanchez con la simpleza marxista que ofrece Pablo Iglesias; tras la firma del "pacto de la camaradería" los alegres muchachotes de Bildu serán investidos victoriosos luchadores de la democracia socialista y pilares del Estado que Sánchez prometió defender. Y la verdad, el guión visto así no queda mal recordando al respecto al camarada Stalin gran ideólogo del terror. Ante este genio del horror todos los demás, incluido su discípulo Iglesias parecen figuritas de mazapán. Y si hay que meter en un arcón la lista negra de doce socialistas que no creyeron esta trama y pagaron con sus vidas pues para eso están los Cintora de turno, la Maléfica y adjuntos, para descubrirnos a Franco más vivo que nunca.

Están por supuesto los actores de segunda tal que esa burguesa con mala conciencia que ha redactado la Ley Celáa. Para distraer de los avances de la "extrema franqueza" según se repite como consigna y proyecto de gobierno, la Ley mal llamada de Educación ( en zimbaués LOMLOE) dispone unos cuantos atropellos constitucionales que importan un comino a los jefazos de la contraofensiva secretísima; consigna del Estado Mayor del Mamoneo; cabrear al personal hasta dislocarle el cerebelo. No parece necesario aclarar que el Estado del Mamoneo se ha implantado en algunos territorios mediante una Pragmática Sanción desde hace años. Se conocen estadísticas sobre el aturdimiento cerebral de millones de personas danzantes que se pasean sin rumbo por pueblos y ciudades moviendo los labios compulsivamente. Un exitazo sin precedentes de la ingeniería y de la robótica.

En ese estado de convulsión se parapeta el "Supremo" para no dar cuentas de sus viajes en camello y tartana que ha realizado a cargo de los dineros públicos, paradójicamente dineros cada vez más secretos. Poco importa que un Tribunal haya señalado al "Supremo" su obligación sobre la trasparencia. Los finísimos letrados del "Supremo" arguyen que eso de la trasparencia podría suponer un atentado a la privacidad y a la decencia y añaden que para esas ocasiones está la capa que todo lo tapa. Y para mayor abundamiento en los razonamientos jurídicos señalan que de dar el "Supremo" debida cuenta del coste y detalles de tales viajes se excitaría la curiosidad malsana de los cotillas de siempre y esto acabaría fatal. Ante la rotundidad de estos argumentos de la defensa parece que ha concluido la discusión administrativa y judicial.

Como quiera que Franco da pruebas de seguir vivo, hay rumores de otra gran ceremonia para sus definitivas exequias. Serían invitados todos los Jefes de Gobierno y los Sacristanes de todas las parroquias de España y de Zimbaue. La gran incógnita sigue siendo si después de la "alarma antifascista" que se ordenó en Andalucía tras las elecciones autonómicas de 2018, los llamados "fascistas" son los que en clave se les llama "extrema franqueza" y si los "antifascistas" son una ONG Caritativa y de las JONS. Hay tal hay confusión que ya no se distingue entre unos y otros, situación que no estaba prevista en el manual de instrucciones de la factoría Iglesias&Redondo . Tal confusión explicaría la cara de pasmo de Ábalos, la sonrisa congelada del Régimen y el balbuceo de Margarita de Jezú Montero.

Todo un enredo que el periodismo de investigación parece dispuesto a desentrañar. Mientras tanto Cintora con sus cámaras sigue camino del Jarama tras los pasos del Caudillo.