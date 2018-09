Fuegos Artificiales

Que espectáculo tan bonito y emotivo y que habilidad para la escena. Sacan a pasear el esqueleto de Franco; Suspense y emoción, jornadas de antorchas, manifestaciones, telediarios,!¡ Franco, Franco, Franco ¡! . Cambia la pantalla, y una enorme pancarta; " Devuelvan la Mezquita de Córdoba", el Gobierno plantea recuperar más de 60.000 edificios, templos, parcelas y otras propiedades de la Iglesia Católica presuntamente inscritos de forma ilegal; canticos, procesiones, rosarios, velatorios, miles y miles de ciudadanos indignados, los curas alzando airados la voz en los púlpitos. Y los telediarios de la modosa Rosa María Mateo a toda máquina, lanzando bombas de humo y luciérnagas fosforescentes . Ferreras por fin lleva la chaqueta al tinte y se desabrocha para mirar directamente la pantalla, el dedo rígido, y el Gran Wyoming tuerce aún más el gesto y levantando un telar señala al espectador; mirad aquí está todo lo que la verdadera izquierda podría hacer por España; Franco al pudridero común y la Mezquita para el pueblo llano, después vendrá la condena a Alfonso XIII por la derrota del Barranco del Lobo. Esto es solo el principio, hemos vuelto. Y un coro de ángeles ateos; rufián, iglesias, calvo, sánchez, tardá, torra, carmena, echenique, colau,... todos aleteando entonan una sacrílega ópera con esqueletos danzando entre las sombras del escenario. El público aterrado descansa al final de los últimos telediarios.

Siguiente jornada; Aznar sin bigote, con un labio protuberante hace escabechina con Rufián e Iglesias. la Gurtel sale del armario con cara de sardina enlatada. La caja B del PP, todo pura mierda y se abre inesperadamente la Caja de Pandora que pone al descubierto colateralmente todo lo de Irán y Venezuela. Transferencias, subvenciones, milongas caribeñas para los listos de la clase. Desconcierto total, si le hubieran dado más tiempo a Aznar también hubiera salido lo del oro del Banco de España entregado a Stalin y el tesoro a bordo del yate Vita ; sus joyas, dinero y valores saqueados impunemente de las cajas de seguridad de los bancos y disfrutados en el exilio mexicano. ¿Que mas?, las bombas de la Ministra con paperas que a decir de Ferreras con la chaqueta recién sacada del tinte y del cómico en funciones de presentador de la cuarta, son bombas muy especiales que matan solo un poquito. Y para rematar, otra Ministra que en su función profesional no conoció a un ex policía y presunto extorsionador, pero después puede que si le conociera pero no profesionalmente. Y las maniobras sorpresa para evitar la función propia del Senado en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Dirán que la diversión está servida. La comedia y el esperpento son ya las formas y el fondo de la vida pública. Quedará al fin alguna otra sorpresa por descubrir, pero todo se andará. Y en ello está la maquinaria de propaganda del Gobierno. Y se preguntarán atónitos, ¿todo esto tiene algún objetivo lógico? . La respuesta queda evidenciada en otras lecturas; Markus Goldbach el manager de la empresa informática PlagScan que suministra el programa para localizar e identificar plagios, ha afirmado con enojo que este mismo programa aplicado por los técnicos de la empresa matriz ha detectado un 21 % de plagios en la tesis doctoral de Pedro Sánchez.!¡ Cáspita¡!, que diría el Capitán Trueno, hay bastante diferencia con el plagio detectado por los técnicos de Moncloa, el 0,96% de coincidencias. Y el titular del diario El País señalando directamente a Sánchez de copiar literalmente como coautor de un libro parte de una conferencia que pronunció, oh, causalidad, en la Universidad Camilo Jose Cela el actual embajador en Australia Manuel Cacho. Y de propina también parte de un discurso de Miguel Sebastián. Y el prólogo integro del Lazarillo de Tormes. Menuda pieza este Sánchez. Y otra noticia arrinconada en la mayoría de los medios informativos. La declaración de los peritos , un equipo de Interventores del Estado, en el juicio de los ERES de Andalucía. El jefe de estos Interventores, Angel Turrión , uno de los autores de los informes periciales entregados a la Audiencia de Sevilla ha declarado " la ilegalidad del procedimiento y confección fraudulenta de los presupuestos que el Gobierno andaluz con su actuación de aquellos años "indujo a error" al Parlamento andaluz al que no responsabiliza de aprobar unos presupuestos "fraudulentos". !¡ Pardiéz¡! exclamaría el Capitán Garfio¡! Aquí hay tostada. La figura presupuestaria conocida como "trasferencias de financiación" ha quedado al descubierto y en evidencia legal en sede judicial como "un fraude en sí mismo" que no podrían usarse para pagar subvenciones que es a la postre el fondo el asunto pestilente de los ERES. !¡ toma del frasco!¡ Que diría un tipo cualquiera si de verdad le interesa la naturaleza del Gran Fraude por el que se juzgan a veintitrés dirigentes y altos cargos de la Junta de Andalucía en estos treinta años de gobierno. Toda esta merdée y mucho mas es lo que quedaría velado en el fondo oscuro del escenario. Y Rosa Maria Mateo, Chaqueta Teñida y el Cómico de sonrisa asimétrica tapando todo con un mantel de cocina y limpiándose las manos con lejía.

En fin, que hay espectáculo para largo tiempo. Este serial de novedades y emociones afectará sin duda el color de la lúgubre chaqueta del presentador de referencia morada y el gesto acontecido del cómico de la cuarta. Y la Administradora Única de TVE con la sombra de Iván Redondo tras su melena ordenará, no lo duden, un gran pantallazo de fuegos artificiales capaz de deslumbrar y cegar a los adormecidos espectadores.