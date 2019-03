UNA GALA SOPORÍFERA

Esta faena va por ti abuelo. Pese a lo taurino del comienzo, no trataré en estas líneas nada que se le aproxime ni un ápice a la famosa festividad española, salvo en lo que a festividad se refiere. Antes de abandonar la terminología taurina, es curioso cómo los americanos se refieren a la figura del torero, pues utilizan una versión totalmente castellanizada, conocida como "matador". Aunque más divertido aún es escuchar cómo se ahogan al pronunciar la última letra.

Hoy toca hablar de los Oscar, los premios más prestigiosos en el mundo de la cinematografía. Los americanos consideran esta noche una de las más sagradas para contemplar la televisión durante algo más de tres horas mientras ríen los chistes que se vierten en el show o lloran por alguna canción bonita interpretada por una melosa pareja. Es una noche en la que todo está permitido en la sociedad americana: irse a dormir más tarde siendo el día siguiente laborable, criticar abiertamente a Donald Trump esperando a la mañana siguiente su respuesta a golpe de tuit, ensalzar la cultura afroamericana, protestar el aislamiento en cuanto a visibilidad de los nativos indígenas y aburrirse acompasando cada minuto de la gala con un bostezo. Al fin y al cabo, algo tienen en común los Goya y los Oscar: muchas de las personas que están viendo la gala no ha visto ni la mitad de las películas y su tedio amuerma a cualquiera.

Concretamente esta gala de los Oscar aparecía en escena con un cierto interés en lo que a los premios estrictamente se refiere. No había grandes favoritos, sino una multitud de nombres consagrados y alguno que otro novedoso que podían coronar su carrera con el honor de recibir un Oscar. Hubo tiempo para tiernas miradas entre Bradley Cooper y Lady Gaga, con la siempre sonriente Irina Shayk vigilante, para que Rami Malek sorprendiera a propios y extraños con su discurso rompedor y para que el español se colara nuevamente en una gala muy internacional. Bardem y José Andrés, junto con los mejicanos Diego Luna, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón - este último galardonado hasta en tres ocasiones - fueron los encargados de poner el acento patrio.

Pese a todas las reivindicaciones que se suelen verter en este tipo de eventos, nadie pudo evitar el tedio que acabó contagiando a todos los telespectadores de la noche. Si fue aburrido dentro de un horario coherente para los americanos, no puedo ni vislumbrar como pudo ser para los seguidores internacionales, especialmente para aquellos que tuvieron que esperar hasta las cinco y diez de la mañana para ver coronada a "Green Book" como mejor película del año 2018. La falta de dirección, de una batuta que acompasara los ritmos, que soltara chascarrillos, y que entretuviera al respetable, pasó sin duda factura. Hay que recordar que el speaker de la noche no era otro que Kevin Hart, que, en lugar de esperar y lanzar su carrera como presentador de los Oscar, decidió comentar chistes homófobos unas semanas antes de la gala. Algo muy inteligente sin duda. Los organizadores de la gala intentaron tapar el tedio con notables intervenciones musicales, como la de los míticos Brian May y Roger Taylor (Queen) al principio de la misma o la melancólica interpretación de Bradley Cooper y Lady Gaga. Intentaron dar cierto protagonismo a diferentes estrellas, para hacer la gala más diversa, pero lo único que consiguieron fue despistar al espectador con sus idas y venidas. Tampoco merece ningún tipo de comentario la constante publicidad, insertada cada dos premios, y, por lo tanto, volviendo absolutamente loco al espectador.

La Academia de Cine debe decidir con urgencia si sigue completamente vendida a los intereses de la ABC, cadena encargada de la emisión de la gala, o vuelve a sus orígenes, con un host que ponga un poco de picante a la gala, que suelte algunos chistes graciosos, y ¿por qué no?, que recurra a la polémica si es necesario. En esta gala no hubo lugar para el cine ni para la diversión. Hasta los propios y afortunados asistentes a la gala, mostraban con gestos lo aburrido de la misma. Todos estaban deseando que finalizara para poder tomar una copa y charlar amistosamente con sus colegas de profesión. Ellos, al menos pudieron divertirse al término de la celebración. En cambio, los espectadores se fueron a la cama a dormir con una sensación de vacío por dentro, una sensación de haber malgastado tres horas de su tiempo para ver un espectáculo timorato y con falta de ritmo.