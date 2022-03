LA GRAN CHIRIGOTA NACIONAL

Dónde están ahora los paladines de la rancia izquierda española? ¿Qué hacen impertérritos en sus butacones delante de la TV? Bardem, Almodóvar, Ana Belén, Miguel Ríos, Lola Herrera, El Gran Whyomig y la extensa tropa que se manifestaban lacrimógenos con las banderas de los "hermanos saharauis" ya no se sienten concernidos por la ultima hazaña de Sánchez. Mientras ingresan sustanciosos cheques de subvenciones a cargo de dinero público para sostener la "cultura" y engordar las buchacas , Pedro Sánchez se limpia las suciedades de los calzoncillos causadas por efecto diarréico ante un estornudo del Comendador de los creyentes. El estornudo ha sido suficiente motivación para tal descomposición. Astuto el Comendador del país vecino ha percibido el nauseabundo olor a debilidad y acojonamiento, el anterior Comendador, su padre percibió el mismo olor ante la camilla hospitalaria de un dictador moribundo. Antes no lo hubiera intentado.

Resulta ridícula la flacidez emocional de la rancia izquierda española. los retorcidos giros de la historia ponen delante del espejo los rostros de tantos impostores disfrazados de apóstoles y redentores a quienes nunca importó el pueblo saharaui sino como pretexto para agitar contra el anterior Régimen. Los de cierta edad podemos observar en estos años de incertidumbres cómo han ido cayendo las caretas, una tras otra, y queda ese rictus de patetismo que refleja a vulgares oportunistas siempre a punto de otra tajada y siempre a punto de un manifiesto, la pancarta y la camiseta. Sería estupendo que este artículo se reforzara con aquella foto de Javier Bardem con el rostro serio y el slogan en favor de los derechos de los sharauis grabado en la camiseta. Si alguno de estos rateros culturetas tuviera un ápice de honestidad, respondería a una pregunta vana,¿ Que harían hoy estos mismos si fuera Alberto Nuñez Feijóo quien hubiera traicionado con secretismo y premeditación a los saharauis?, ¿ Como hubiera abierto su programa de la Sexta el tal Ferreras? , que chiste amoldaría Wyoming para describir la falta de respeto de Sánchez a todos los españoles ,incluidos los socialistas?.

De los políticos vale mas no ocuparse de ellos, comen y beben de esto, y de no ser así, ¿Dónde estarían abrevando Belarra, Garzón, Lastra, y tantos otros indigentes intelectuales beneficiarios de las artimañas de un trilero profesional de la política en oficio eventual de Presidente del Gobierno? Está claro que se puede traicionar a los españoles, y mentirles, y humillarles, y presentarles ante el mundo como comparsas de una Gran Chirigota Nacional que es la imagen de esta democracia nuestra. Ningún país realmente democrático conoce algo semejante. Ningún Presidente manifestaría ese desprecio por la soberanía del pueblo representado en el Parlamento. Sánchez se siente investido por alguna fuerza superior a los votantes españoles, alguna fuerza que le impulsa a actuar como un autócrata sin límites, sin sujeción alguna a las reglas de la democracia parlamentaria, ni responder ante nadie ni ante ninguna Institución del Estado de sus decisiones y de sus actos incluso cuando se trata de Política de Estado donde se manifiesta la posición de España en el exterior. A estas alturas no es cuestión de adivinar la posible argumentación que le ha llevado a esta claudicación ante un país sometido a un sátrapa ciscándose en las aspiraciones de independencia de los saharauis amparadas y reconocidas por las resoluciones de la ONU, firmando una vergonzosa carta dirigida al gobernante de otro país y comprometiendo unilateralmente el presente y futuro de España. Todo ello contra el programa electoral del PSOE y contra los sentimientos de solidaridad de la inmensa mayoría del pueblo español. En democracia las formas son el fondo y todo lo demás serán justificaciones propias de un malabarista de las mentiras.

Lo triste de todo esto es que esta Gran Chirigota que representa España se vislumbra más allá del Estrecho y el sátrapa que gobierna el país vecino lo sabe. Según las degradantes políticas de educación sobre la pertenencia, obligaciones y responsabilidades de los ciudadanos que se han implantado en los últimos años, se ha diluido hasta la nada la realidad de ser y sentirse español en un concepto líquido donde mujeres y hombres jóvenes no se sienten vinculados a ninguna obligación para con la patria, el estado, el país o como quiera que ahora se defina España. Menos aún de defender un solo palmo de su territorio. Y mientras el Reino alauita aprovecha el desfallecimiento de este país, el sátrapa que gobierna en Rusia avanza en su expansionismo sobre Ucrania otro pueblo vecino. Una guerra de invasión y devastación tiene lugar en Europa. Imágenes admirables y declaraciones del Presidente Zelensky y el valor sin límites de los ucranianos y ucranianas que han decidido libremente luchar por su libertad y defender con las armas la integridad de su país y la soberanía que quiere arrebatarles un ejército invasor.

Nuestra frontera es vulnerable, es la frontera de la UE y de ello se derivan cuestiones indubitables sobre Ceuta y Melilla y su debida protección con todos los medios adecuados que garanticen la seguridad de los ciudadanos españoles y europeos. Una crisis sin resolver empaña las relaciones entre Marruecos y España y era tarea de los Gobiernos de ambos países restablecer lazos de colaboración y respeto basados en la buena vecindad, fiabilidad y estabilidad con la condición indispensable del reconocimiento de la integridad territorial de ambos países. Las provocaciones, avalanchas humanas y otros medios que pudieran alterar lo establecido en Derecho Internacional deben tener la adecuada respuesta de cualquier país soberano singularmente por las vías de la diplomacia entre otros medios disuasorios.

Franco falleció en 1.975 y el Reino Alauita logró avanzar en el desierto reclamando derechos inexistentes sobre unas tribus que se habían amparado en la presencia de España. Desde 1.885 en la Conferencia de Berlín el territorio conocido como Sahara fue encomendado a España que lo recibió y declaró como protectorado, junto a algunas zonas de Marruecos. En virtud de otro acuerdo entre España y Francia firmado en Fez en 1.912 Francia pasó a administrar Marruecos y España el Rif Ifni y el Sahara Occidental, como así se llamó. Este Protectorado quedaba fuera del territorio marroquí. Pero cuando Marruecos se independizó de Francia comenzó a reclamar los territorios del Sahara Occidental en la ensoñación de conformar política y territorialmente el Gran Marruecos. España llegó a declarar en 1.958 el Sahara español como una provincia en territorio africano. Hasta que en 1.976 se arrió la bandera de España y el ejército español abandonó humillado todas sus posiciones dando paso al ejército marroquí. Desde entonces una ocupación del territorio por el Reino de Marruecos y los saharauis hacinados en campos de refugiados con la vana esperanza del apoyo de España.

España salió vergonzosamente del Sáhara y se humilla con esta Gran Chirigota Nacional protagonizada por Pedro Sánchez.