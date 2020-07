Gas natural, energía poco contaminante

Pocas veces nos preguntamos de donde viene el gas que consumimos en nuestros hogares o en la industria o pensamos qué ocurriría si al encender la cocina no hubiera posibilidad de hacerlo porque el suministro se viera interrumpido por un conflicto que afectase al país suministrador de ese gas o a alguno de los países de tránsito que atraviesa el gasoducto correspondiente.

Esta pregunta no es retórica porque ya ha ocurrido en el pasado en algunos países europeos. Una cuarta parte del consumo energético de la Unión Europea proviene del gas natural y más del 70% se importa; el 90% llega por gasoductos y el resto por buques de transporte de gas natural licuado (GNL). Los principales suministradores de gas a Europa son Rusia (50%), Noruega (30%) y en menor medida Qatar y Argelia.

Los países de tránsito de los gasoductos también son puntos críticos en caso de conflicto. En las últimas décadas se ha construido en Europa una amplia red de gasoductos que permite la diversificación y una mayor seguridad de suministro; las conexiones procedentes de Rusia, como mayor suministrador, van por el mar Báltico en el norte, por el centro vía Bielorrusia y Ucrania y por el sur a través de Turquía. En el caso de Argelia conectan con España y con Italia y en el de Qatar su suministro es fundamentalmente de GNL y se hace por barco.

Una zona de interés creciente es la del Mediterráneo Oriental donde en los últimos diez años los descubrimientos de importantes yacimientos de gas han suscitado el interés de los países de la zona. La importancia de estos yacimientos hizo que en 2019 se constituyera el Foro del Gas del Mediterráneo Oriental (Egipto, Chipre, Grecia, Israel, Italia, Jordania y Palestina) con sede en El Cairo con el objetivo de llevar a cabo una política regional del gas.

Se dice que la llave de la influencia de Rusia en Europa es la energía (en concreto el gas) y las cerraduras los diferentes gasoductos que, partiendo de los yacimientos rusos, atraviesan territorios que llegan a la Unión Europea y surten de gas a la industria, el transporte y el consumo doméstico. Los suministros procedentes del Mediterráneo y

Argelia no son considerados por el momento una amenaza a la supremacía rusa. ¿Cómo afecta todo esto a España? Afecta poco; nuestro país apostó hace tiempo por el gas, por ser una energía poco contaminante y con una utilización muy amplia, y es una isla en lo relativo al suministro de gas; no estamos conectados a los grandes gasoductos europeos y sus vicisitudes nos afectan poco a pesar de que importamos prácticamente la totalidad del gas que consumimos. La importación de gas está muy diversificada en España y en la actualidad proviene de 14 países, siendo los más importantes Argelia (50%) y en porcentajes menores Nigeria, Qatar, Noruega, etc.

El gas de Argelia llega por dos gasoductos distintos: Argelia-Marruecos-Estrecho de Gibraltar y Argelia-Almería. Este último nos toca más de cerca, se conoce por el nombre de Medgaz, atraviesa el mar de Alborán y tiene una longitud de 547 km. También se recibe GNL por barco y vuelve a regasificarse en diversas plantas construidas a lo largo del litoral español.

El consumo de gas ha aumentado en los últimos años en España y está sustituyendo al carbón en la generación de electricidad, lo que supone una reducción importante de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Un 60% del total tiene un uso industrial, un 25% en la generación de energía eléctrica y un 15% en el consumo doméstico.

En un momento en que la preocupación por el cambio climático es alta, la apuesta europea y desde luego la española por el gas natural es muy decidida y en línea con los compromisos adquiridos y la concienciación para reducir los gases de efecto invernadero.

Mi opinión es que la energía definitiva será la solar, es abundante y no contamina; aún falta desarrollar la tecnología necesaria que permita captar la energía para el consumo en los domicilios particulares y en las industrias de forma más eficiente que la actual. Sin duda ese es el futuro, pero mientras llega, el uso del gas y de otras energías limpias son las que deberían servir de base para un uso de la energía que necesariamente debe ser menos contaminante.