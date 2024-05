Se cumple este año el trigésimo aniversario del genocidio perpetrado en Ruanda entre abril y julio de 1994 por extremistas de la etnia hutu en un intento de exterminio de la población minoritaria tutsi. Según estimaciones, alrededor de 800.000 tutsi (el 75% de esta etnia) y miles de hutus moderados que se opusieron, murieron en una matanza que se prolongó durante unos 100 días, sin hacer nada la comunidad internacional por evitarlo. Fue un genocidio planificado por el propio gobierno ruandés, de etnia hutu. Se calcula que durante este genocidio se cometieron entre 250.000 y 500.000 violaciones, siendo posteriormente asesinadas la inmensa mayoría de las mujeres agredidas sexualmente.

Pues bien, a los 30 años de este genocidio ruandés, declarado como tal por la Corte Penal Internacional, sectores ideológicos definen la guerra Hamás-Israel como el genocidio del pueblo palestino por Israel. Si “bucean” en internet podrán encontrar comentarios como este: “Israel desató una guerra genocida contra Gaza como represalia por el fracaso sufrido durante la operación Tormenta de Al-Aqsa, ejecutada el 7 de octubre por el movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) contra objetivos israelíes en los territorios ocupados, en respuesta a décadas de crímenes de la entidad sionista contra el pueblo palestino”. Es evidente que la batalla por el relato, por ganar a la opinión pública y obtener un consenso social que legitime sus ideas, la está ganando Hamás. Definir como un ataque a objetivos israelíes en los territorios ocupados lo que en realidad fue una razia para saquear, asesinar, violar y secuestrar a civiles, es a lo menos una indecencia, cometida por las milicias de Hamás. Si mañana se declarara el Estado Palestino, con Gaza bajo control de Hamás, ¿sería esta organización el interlocutor palestino? Una organización cuyos líderes dieron la orden de cometer atrocidades como cortarle la cabeza con un azadón a un civil israelí desvalido o a secuestrar a bebés después de violar y asesinar a sus madres, y tantas otras atrocidades.

Israel ha ejercido el derecho a la autodefensa de acuerdo al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, por el que cualquiera de sus miembros puede ejercer su derecho inmanente de legítima defensa en caso de ataque armado. Pero se enfrenta a un adversario que emplea la confrontación asimétrica, enmascarándose entre su propia población civil, dificultando con ello la adopción de una respuesta adecuada, el empleo de la fuerza proporcionada y la consecución de los efectos deseados, intentando por todos los medios prolongar la guerra para dar ocasión a que el tiempo u otra variable produzcan el debilitamiento de la determinación israelí u otro cambio favorable en el entorno.

En cuantas ocasiones le es posible, Hamás trata de privar a Israel de soporte legítimo, manipulando la información sobre potenciales arbitrariedades, accidentes y errores, provocando con ello la toma de decisiones a nivel político por parte de la comunidad internacional favorables a sus tesis. Esta manipulación se ve favorecida por la agilidad, el alcance y la penetración de los medios de comunicación y en particular de las redes sociales. En un ejemplo de manipulación de la información, recientemente Naciones Unidas ha admitido que las cifras de muertos palestinos estaban falseadas; estas cifras eran proporcionadas por la autoridad palestina en Gaza, es decir, por el propio grupo terrorista de Hamás; unos datos en los que no se detallan cuántas de esas bajas son combatientes y cuantas realmente no combatientes.

No obstante, para comprender el planeamiento de las operaciones militares que está llevando a cabo Israel, es interesante estudiar el desarrollo de la batalla por la ciudad de Alepo (2012-2016), en Siria, y los procedimientos utilizados por sirios y rusos para arrasar con fuego artillero y ataques aéreos los barrios de esa ciudad en manos enemigas, con la población civil por medio. Probablemente se demuestre que en Gaza, Israel está aplicado más medidas para evitar víctimas civiles que ningún otro ejército hasta ahora, lo cual no quiere decir que no se cometan hechos que pudieran ser considerados como crímenes de guerra.

Ahora bien, la respuesta militar israelí debe incluir la situación final deseada identificada por su nivel político, cuestión esta que se desconoce, y así mismo, su derecho a defenderse en Gaza no puede ser aprovechado para continuar con los asentamientos de colonos en Cisjordania.