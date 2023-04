Gemma Hernánez, periodista con mayúsculas

Conocí a Gemma a finales del mes de Octubre de 1994, (aunque es posible que la hubiese conocido con anterioridad pues Pepe, su marido había trabajado conmigo en el Ayuntamiento de El Ejido durante dos o tres años).

El primer día tras mi llegada a la Delegación, entonces de Gobernación, conocí a algunas personas de las que trabajaban en ese centro, entre las que estaban Gemma y Mar, Paquita Pimentel, Pepe Molina, Juan Góngora, Juan M Pérez, entre otras.

La Delegación no estaba donde hoy sino un poco más abajo en la plantas baja y primera de un antiguo edificio de la Seguridad Social. El despacho del Delegado y la dependencia donde trabajaban las dos periodistas se situaban en l primera planta

Cuando tuve mi primera reunión de trabajo con las dos periodistas Gemma y Mar, pude observar que trabajaban con una excelente coordinación, muy compenetradas y distribuyéndose el trabajo sin problemas, parecían y lo eran, excelentes compañeras además de buenas amigas. Siempre dispuestas para los trabajos, que diariamente surgían, con excelente disposición y ánimo.

Más de una año después, estando ya la Delegación en la ubicación actual (el antiguo casino de Almería), gozando de unas instalaciones más dignas para todos, descubrí, de forma casual, que las dos periodistas no tenían el mismo tipo de puesto de trabajo y que de alguna forma Gemma era "jefa" de Mar .Me sorprendió pues yo no había notado ninguna diferencia entre ellas que mostrara de alguna manera esa diferencia administrativa. Ninguna. Gemma no se comportaba como jefa. Gemma tenía una sencillez y compañerismo que hacía que el ambiente que existía en el gabinete de prensa fuese muy bueno. Casi siempre había otras personas en la dependencia de las periodistas que iban para saludarlas o hablar con ellas.

Fueron muchos años, hasta el 2008, trabajando con ella por lo que pude descubrir otras facetas de ella: me hablaba de su padre (que había conocido al mío) con adoración, de su madre (quien le trasladaba la opinión que tenia de mí), de su relación y amor por Pepe al que había conocido en Madrid cuando ambos estaban estudiando periodismo, y como se le ponían ,y se le ponen, los ojos de entusiasmo y magia cuando habla de Alejandro su hijo.

Gemma siempre estaba dispuesta para ayudar a cualquier compañero o compañera que tuviera cualquier problema por pequeño que pudiera parecer. Ahí ella ponía toda su inteligencia, su sencillez y su ánimo para ayudar a quien se lo pidiera.

Una mujer coherente con sus profundas ideas y convicciones cívicas, sociales y políticas. Profesionalmente intachable, haciendo siempre su tarea con objetividad y sin salirse nunca de su línea de trabajo serio e institucional. Ahora, ya retirado de la actividad pública, pienso que, sin duda, una de las mejores retribuciones que me ha dado la actividad política ha sido el haber conocido a personas de gran valía de las cuales he aprendido mucho.

Gemma Hernández Góngora es una de ellas.

Gracias por todo Gemma.