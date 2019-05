Geopolítica y mundialización de la economía

La Geopolítica pone en evidencia donde se sitúa el corazón de la economía mundial, hoy sin duda alguna de USA y UE, se ha desplazado a Asia, ocupando la China continental, la Siberia Rusa con su prolongación al Ártico del cual Rusia ha anexado más de 1 millón de Km2, proponiéndose a explorar y poner en valor sus riquezas minerales, en Gas y Petróleo, China ha firmado importantes acuerdos para participar en esta aventura y curiosamente Arabia Saudí negocia su posible participación. No confundamos en Economía, la Geopolítica y la Mundialización. La Geopolítica define el espacio en nuestro planeta sobre el cual se impone la mayor creación de riqueza debido al trabajo, la Mundialización debe su existencia al gran desarrollo de los medios de comunicación sean marítimos, aéreos, pero desde la mitad del siglo 20 Internet ha sido el soporte indiscutible para las transacciones comerciales y financieras. Los Acuerdos Internacionales (OMC), los locales como MERCASUR, los tratados de país a país, los de la UE y la liberalización de la circulación del Dinero sea para pagos, inversiones o compra de productos especulativos La libre circulación del Dinero propició en un momento los intercambios de mercancías, hoy los estados tienen dificultades para controlar el dinero en circulación fuera de sus fronteras, lo que está creando situaciones imprevisibles en las economías de los países sobre los cuales el Liberalismo se ha impuesto. No podemos ignorar que los Bancos están autorizados a emitir Créditos bajo forma de Certificados y Cartas de Créditos, los Bancos solo tienen la obligación de tener en Capital propio como garantía el 10% del volumen del dinero emitido en Créditos, antes de la crisis del 2008 los Bancos solo lo debían garantizar con 8% de Capital propio. Esta situación fue una de las causas de la crisis financiera que sufrió todo el sistema bancario de la UE. La obligación de mantener en reserva 10% de Capital propio, ha limitado el volumen de préstamos que el Banco pueda acordar, por ello selecciona los sectores a los cuales dará créditos y son los particulares y pequeñas empresas las que más sufren estas restricciones, que se repercuten sobre el consumo. También la Mundialización es la rotación cada año de más de 200 billones $US en productos de bolsas, transferencias a paraísos fiscales, compra /venta de Deudas estatales. Esta situación perjudica los Estados en la recaudación de impuesto sobre las Multinacionales que utilizan la tela de araña financiera creada por la Mundialización. China no escapa a esta situación, pese a su control riguroso sobre su economía, su crecimiento en el 2018 y 1er trimestre 2019 ha sido el más bajo desde hace 28 años y durante este periodo ha habido aumento de ceses de pagos al Banco por un mayor número de empresas, esta situación inquieta la Agencia financiera Bloomberg que sabe que si "China estornuda, la economía mundial se resfría" China procede actualmente a eliminar los Créditos a todas las empresas en su economía que no responden a criterios bien definidos de ratio producción exportación y/o consumo interno. Rusia se enfrenta a un problema diferente heredado de la Mafia de la "Nomenclatura", Mafia que se constituyó en el seno del Partido Comunista (PCUS), esta Mafia que se apoderó de las empresas soviéticas de facto, utilizando los cambios en la Economía y Política de la URSS moribunda, hoy en la Rusia de Putine, esta Mafia se opone al desarrollo de las Industrias por otro conductos que los que ellos han decidido, no quieren perder su Poder sobre la economía, Putine está obligado a enfrentarse a esta Oligarquía rusa mafiosa si quiere iniciar una nueva política económica que sea un impulso a la aceleración de la industrialización del país. Pese a sus dificultades internas, Políticas y Económicas, Rusia y China están ganando el pulso a USA y su aliada UE que hoy se interroga de cuál debe ser su puesto en este forcejeo, ya que los Portaviones de poco sirven.