Gran Guerra: honor a los muertos

Hoy los militares de Francia denuncian las actuaciones de los Politicos que los condujeron a comportamientos muy poco honorable para su profesión, ante esta nueva situación, un político como Monsieur Juppé dijo "…Los militares solo deben obedecer y cerrar sus bocas…" a estas palabras un General de Estado Mayor respondió "…Denunciar ante los Politicos los errores y carencias en nuestras fuerzas armadas, no es un acto subversivo, es un acto ciudadano y patriota ya que un ejército fuerte es disuasivo, lo que puede evitar guerras inútiles…" El general Pierre de Villiers dimitió de su responsabilidad en el Gabinete del Presidente Macron. Se ha conmemorado el domingo 11 de Noviembre, el centenario del fin de la 1era guerra Mundial (1914 / 1918), 11Millones de jóvenes murieron en los diferentes campos de batalla, 1 Oficial sobre 4 y 1sus-oficial sobre 3 también, tantas muertes que sembraron el odio y fueron el trampolín para la 2da guerra mundial en la que murieron más civiles que Militares. ¿Por qué y para qué tanto horror?, existen responsables que son políticos que se disfrazaron en Patriotas, para esconder sus verdaderas intenciones. La Social Democracia alemana, votó los Créditos para la Guerra y la Social Democracia francesa junto a los Conservadores votaron los plenos poderes y créditos de Guerra al Presidente Raymond Poincaré, que desde el 1ero de agosto 1914, decretando la movilización general, ya había decidido ir a la guerra. ¿Qué había ocurrido para que se llegase a tal situación? Alemania necesitaba nuevos mercados para sus industrias, pero Francia e Inglaterra ocupaban prácticamente toda el África y el Asia del Océano Indio, Francia se había opuesto a la penetración alemana en Marruecos, ante esta situación Alemania se entendió con Turquía para construir un ferrocarril que desde Estambul llevase las materias primas del Imperio Otomano a las Industrias alemanas y los productos elaborados en Alemania hacia Turquía, pero estaba el cerrojo de los Balcanes que impedía la conclusión del proyecto ya empezado en Turquía. Francia aliada de Rusia Zarista que a su vez era protectora de los serbios impidieron la construcción de este ferrocarril que era vital a la industria alemana. Fue en estas condiciones que Gavrilo Princip, mediocre estudiante, el 28 junio 1914, asesina en Sarajevo al heredero de la corona Austro-Húngara, Francisco-Fernando y a su esposa, fue el pretexto para Austria y Alemania para declarar la guerra a Serbia que obstaculizaba el proyecto alemán con Turquía. Los políticos franceses e ingleses tenían la ocasión soñada, ir a la guerra para defender y "Salvar la pobre y débil Serbia", en realidad el objetivo era romper el proyecto alemán de ferrocarril y aniquilar el imperio Otomano donde estaban importantes campos de petróleo codiciados por Inglaterra en particular, también arruinar la Rusia Zarista para aumentar la presencia inglesa y francesa en sus Minas e Industrias. No olvidemos que era la ocasión soñada de destruir en Francia, Inglaterra, Rusia y Alemania las fuerzas sindicalistas obreras enviándolas al matadero de la Guerra. Politicos que este 11 de Noviembre habéis celebrado el Centenario del fin de la matanza entre militares de diferentes países, que solo eran campesinos, obreros o intelectuales y otros oficiales de profesión, no olvidéis Politicos que los militares no tienen solo el derecho de morir y de callar, Politicos no olvidéis nunca que vuestra misión es defender la Paz por encima de intereses particulares. Politicos con el tratado de Versalles abristeis las puertas al Nacionalismo alemán, al fascismo y a 60 millones de muertos. ¡Sacar lecciones de la Historia!, no volváis nunca más a decir "No lo sabíamos"