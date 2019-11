Mientras Griñán tocaba el piano

No me imagino yo al señor Griñán, tan serio y cortés, tan culto y discreto, tan leído y sensible, entre putas y cocaína, entre rayas y reservados, entre gin-tonics y puticlubes, entre la madrugada y el alba; una copa, detrás de la otra, y una cajetilla de tabaco, consumida hasta el último cigarro, con los ojos rojos y saltones, como en el flashback de un local de alterne. Emputeciendo la barra, con una idiotez, tras otra, y la cochambre, silenciosa, en la altanería de los instantes, que el reloj ahoga en su propio naufragio. Quizá, dado lo que ha trascendido, sí podamos vislumbrar en este escenario al señor Francisco Javier Guerrero, tan aparente él, como ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, con sus fanales achinados, orientales y hundidos, después de una juerga, sin pelos en la lengua, y con la tarjeta visa: ¡que paga la Junta, porque mis huevos mandan y soy el virrey de Sevilla! Griñán, triste y solitario, con la barba y el pelo canoso, envejecido y ausente, como confundido, podría parecernos un personaje de Zola, en lugar de un sabio de la música clásica y un exégeta de los pasajes más líricos de la existencia sartreana, a modo de filosofía y partitura en el lienzo de una melodía de Mozart.

¿Es también un personaje de Émile Zola, el señor Guerrero, con el abrigo de color verde oscuro, el ademán chulesco, el saludo de truhan, la sonrisa de pícaro, la altivez de putero; el cual repartía euros, a manos llenas, como si fuera el padrino de un bautizo millonario, riendo como en un chiste de Jaimito, cuando la ginebra y el humo confunden los billetes de cien euros con la liturgia de una mancebía? Si la respuesta es afirmativa, habría que pensar, entonces, que Griñán es personaje más de Stendhal, más de Proust, más de Galdós, más de Antonio Muñoz Molina; entre el batería, el pianista y el bajista. No encaja la foto del ex presidente de la Junta en el baile por rumbas en un tablao de Sevilla, a la hora en punto de una borrachera de alcohol y droga; de putas finas y olor a colonia de droguería. Griñán es un compendio de biblioteca y manuscrito, de cine y teatro, de conservatorio y museo, de libro y pergamino; un hombre zen, con cara de monje budista, al cual únicamente le falta la túnica de color naranja o azafrán, para serlo de verdad. ¿Abrazará el budismo, en estos momentos embarazosos, con el fin de concentrarse en la respiración antes que en el suplicio de una sentencia de cárcel? Su afligida figura tiene las ojeras de pena y dolor, de angustia y desesperación; la mirada perdida y el semblante abatido, por haber confiado en sujetos, que más se parecen a capos de la mafia que a cargos propios de la responsabilidad política. El autorretrato de este actor stendhaliano, de Olivetti y arpa, de saxo y estilográfica, nunca lo podremos comparar con el de un individuo como Lanzas, ni con un enunciado ya infecto, antes de llegar al periódico: «Mi hijo tiene dinero para asar una vaca».

La vida es una noria que da vueltas y vueltas como en una novela de Jonathan Franzen o en un relato de David Foster Wallace. El hombre de rostro amargado estuvo en los ERE sin haber estado. Quiero decir que, como todo el mundo piensa, de izquierda a derecha, no se ha llevado un euro a su casa. Ni se ha enriquecido, ni ha especulado. Su pensamiento hegeliano y ético le impide ir a un burdel o a un prostíbulo a narrarle sus cuitas a una meretriz y pagar con billetes corrompidos a fulanas y busconas. El ex presidente de la Junta fue compañero de partido de Francisco Javier Guerrero; mas no de jaranas, de parrandas, de farras y de jolgorios. Su tragedia griega consistió en que, después de pensarlo mucho, aceptó ser el sucesor del «probe» Manuel. Una herencia envenenada, que olía a tabaco y a wiski americano. El puterío, la coca, la desvergüenza y la grifa no son páginas que este hombre. machadiano y cano. pueda caligrafiar siquiera en la ficción. Entre putas y millones de euros anduvo el juego. Mientras Griñán, con la sutura a punto de abrirse, tocaba el piano y oía la quinta sinfonía, en do menor, de Beethoven.