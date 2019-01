HABLEMOS DE AUTONOMÍAS

En estos momentos en los que surgen voces que pretenden acabar con el sistema autonómico, vigente desde la Constitución del 78, quizá haya llegado la hora de plantearnos cuál puede ser la forma de modificar dicho sistema.

Las autonomías, punto fundamental del federalismo, se justifican en la necesidad de acercar al ciudadano los problemas que de una forma más inmediata afectan a su vida cotidiana. Idea que no solamente puede ser defendible sino que,en principio, parece la más adecuada, puesto que regularía la relación directa del ciudadano con sus representantes políticos para que conozcan la realidad y den solución a los problemas de la inmediata convivencia.

Al igual que los ejemplos de federalismo más significativos como son los Estados Unidos, Alemania o Suiza, elEstado Central se reserva de forma exclusiva las competencias absolutas en materia de representación diplomática del Estado:defensa nacional,unidad territorial y contadas competencias de caracter general. La Constitución del 78 otorgó a las nuevas autonomías aquellas competencias, fundamentalmente en Educación, Sanidad y Dependencia a los Gobiernos autonómicos con caracter general. Y es ahí donde surgen las razones que, en ejercicio de esas competencia, por los Gobiernos autonómicos, justifican los argumentos en que se basan los detractores del Estado autonómico.

Un ejemplo clásico, es el caso de las competencias transferidas en Sanidad y Educación cuyo ejercicio y en algunos casos, la normativa emanada del Gobierno Autonómico, contradice a la emanada por la Legislación General del Estado, germen de conflictos normativos que deben ser resueltos por el Tribunal ConstitucionaL.

Podemos tomar como referencia el hecho de que un ciudadano almeriense, que sufre una enfermedad crónica como la diadetes, cuando necesita ser atendido fuera del ambito geográfico de Andalucía, su tarjeta sanitaria andaluza no sirve para ser atendido en Murcia,La Rioja, Galicia o Cataluña por el simple hecho de que, introducida la tarjeta en el sistema informático de otra Comunidad, al no existir interconexión entre los sistemas sanitarios de las comunidades, su historia clínica no puede ser conocida por el facultativo que en ese momento le está atendiendo.Es cierto que puede ser atendido de urgencias o haber obtenido previamente la cartilla de desplazados; pero eso no elimina el inconveniente que supone la carencia de historial clínico, muchas veces necesaria para su tratamiento.

¿Qué decir del problema de la educación primaria o secundaria? En este campo es inconcebible la disparidad, cuando no el antagonismo existente en materias como historia general de España e incluso la propia literatura. ¿Cómo es posible que un niño catalán o vasco reciba en su educación tales discrepancias en estas materias?

Laexplicación es muy sencilla ya que los distintos Gobiernos de nuestro país que se han sucedido, desde que la Constitución del 78 está en vigor, no han hecho uso de dos facultades que dicha Constitución deja en manos del Gobierno Central y que son: la facultad de reservar para el Estado la alta inspección en las materias y competencias a las comunidades autonómicas y la facultad de elaborar una normativa sobre la materia concreta transferida que es la elaboración de una Ley Marco de caracter general y obligado cumplimiento. Un concepto sencillo que explica estas dos funciones del Estado es el caso de un pintor que desea plasmar en su lienzo un paisaje. El Estado deja a su libre elección el paisaje a realizar, pero el pintor debe ajustarse a la medida del marco fijado por el Estado y, en caso de que el pintor se salga de la medida el Estado puede ser vetada esa pintura concreta. Así se evitaría que la guerra de Sucesión fuese planteada en los textos catalanes como una guerra entre Cataluña y España, cuando fue una disputa sobre las pretensiones de dos candidatos al trono de España, e incluso afirmaciones tan pintorescas como las que defienden que el río Ebro nace en tierra extraña. De lo dicho se desprende que el mal no reside en el hecho de la existencia en si mismo, de los Gobiernos autonómicos, sino en el mal uso que de su gestión concreta han venido haciendo determinados gobiernos que rigen en cada autonomía y también en la reiterada abstención de los sucesivos gobiernos con respecto a sus facultades constitucionales de control sobre la legislación autonómica en cada materia transferida. En definitiva, una dejación de funciones por parte de los gobiernos.